Genesis G80 наступает на пятки немцам

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Польша помогает России с «Северным потоком – 2»

У Дании появился аргумент перед американцами для одобрения «Северного потока-2»Фото: Bernd Wustneck/DPA/ТАСС
Желание поляков отказаться от российского газа и перейти на норвежский газ сыграет злую шутку с Варшавой. Польша, которая является не менее ярым противником «Северного потока – 2», чем Украина, может очень сильно помочь российскому проекту в его датской проблеме. Датчане одобрили польско-норвежский газопровод Baltic Pipe, после чего шансы выдачи разрешения для «Северного потока – 2» резко выросли. Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
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От космического будущего Украины осталось только советское прошлое

Украина разучилась делать даже те ракеты советского времени, которые производились на ее территорииФото: Сергей Казак/Фотохроника ТАСС
Целую серию громких заявлений о своих космических планах сделала в последнее время Украина – и о разработке новой ракеты, и о пилотируемом орбитальном челноке, и даже о создании лунной базы. Все это «передний край» космических технологий. Насколько реальны все эти планы и что может на деле произвести сегодня украинский «космический кластер», тем более без участия России? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Genesis G80 наступает на пятки немцам

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Genesis достаточно молодой игрок на рынке премиальных автомобилей и вряд ли он перетянет на себя всех поклонников немецких брендов. Но люди, выбирающие между комфортом и разумной тратой денег – его целевая аудитория. Подробности...

У русского кино две беды – цензура и свобода

Алексей Алешковский, сценарист
На фоне советского кинематографа даже семидесятых годов кино свободной России оказалось жалкой пародией. Но при этом в области сериалов мы сделали невероятный шаг вперед. Более того, Россия сейчас – один из мировых сериальных лидеров. Подробности...
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Genesis G80 наступает на пятки немцам

              Дмитрий Шутов
              дизайнер, автомобильный эксперт
              		 22 июля 2019, 15:40

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              У многих японских автомобильных компаний наряду с массовым автопромом есть премиальные суббренды. У Toyota – это Lexus, у Honda – Acura, у Nissan – Infiniti. Корейцы также решили ничем не уступать японцам. Так, в 2015 году у Hyundai появился люксовый суббренд Genesis. В Genesis G90 переродился Equus, а Hyundai Genesis второго поколения стал G80. К 2020 году корейцы планируют выпускать уже шесть различных моделей в премиум сегменте.

              G80 второй из тройки Genesis, но далеко не середнячок среди собратьев и вполне достойно тягается с немцами. Стартовый ценник начинается от 2 790 000 рублей. Конечно же, не намного дешевле конкурентов (BMW 520i стартует от 3 080 000, а Mercedes E200 от 3 260 000), но у корейца в базе присутствует полный привод, что немаловажно для наших климатических условий, да и качество отделки и базовое наполнение будут несколько выше.

              Шеф-дизайнером Genesis является Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke), который перешел в Hyundai из Volkswagen Group. Хоть появился тут он совсем недавно, но разговоры о его переходе муссировались с 2015 года. Теперь становится понятным, откуда растут крылья у логотипа, да и в стилистике нет-нет да и проскользнут знакомые черты Bentley, угловатые штрихи Lamborghini или немного Audi. Но в целом образ Genesis это не сборная солянка от разных брендов, а вполне солидный, узнаваемый облик, и окружающие с уважением выделяют его в общем потоке.

              Когда упоминается Hyundai, то первое что приходит на ум будет Солярис, но от Genesis эконом-классом и не пахнет. В салоне всё по премиуму и это касается не только качества отделочных материалов. Передние кресла имеют боковое поддутие, обжимающее вас при старте. Задним пассажирам помимо регулировок посадки и климата (изменяется не только температура окружающего воздуха, но и подогрев и вентиляция дивана), доступно управление аудиосистемой всего автомобиля. Но самое интересное, что теперь они могут двигать переднее пассажирское кресло, что является заявкой на бизнес-класс. На люксовость указывают также доводчики дверей, а сами двери открываются практически на 90 градусов.

              Селектор переключения передач теперь удобный и нефиксируемый: задняя передача – качок от себя, драйв – на себя, а за паркинг отвечает кнопка. Не лишний и проектор на лобовое стекло, на который выведены скорость и направление движения, а также индикация датчиков опасных зон. Парковку облегчают круговые камеры – правда, после дождя не с первого раза удается разглядеть, что творится вокруг: водяные брызги и грязь мешают обзору.

              При подключении смартфона к розетке автомобиля можно воспользоваться системой CarPlay, которая даёт возможность вывести на экран центрального дисплея карты Google с навигацией, или слушать аудиокниги, или же просто надиктовать и отправить смс. Жаль, что пока в CarPlay нет популярного навигатора от Yandex, но это уже претензия голландцам.

              В топовой комплектации Ultimate за 4 265 000 рублей Genesis G80 комплектуется 3,3-литровым бензиновым двигателем T-GDI совместно с восьмиступенчатым автоматом. Мощности хватает, чтобы разогнать авто до сотни за 6,2 секунды. Разгон уверенный и динамичный, а передачи включаются без рывков, как и положено представительскому классу. В сочетании со спортивной подвеской 370 лошадиных сил – это то, «что доктор прописал» для этого автомобиля, особенно в режиме «Спорт», когда передачи можно переключать подрулевыми лепестками, хотя вряд ли у вас возникнет такое желание – этот автомобиль все-таки не для гонок. Да и расход топлива сразу вырастает за 17 литров, когда в комфортном режиме городского цикла он близок к 14 литрам на 100 километров. Менее мощные двигатели превратят Genesis в лишенный эмоций переместитель из точки А в точку Б.

              Спортивная подвеска на удивление оказалась вполне мягкой. Она отлично отрабатывает большинство неровностей дорожного полотна, качество которого далеко от идеала даже в центре наших мегаполисов, особенно на эстакадах. На скользкой от дождя дороге поведение Genesis предсказуемо: развесовка близкая к идеалу 52:48% не даёт корме вилять в поворотах, к тому же автоматика гасит все желания водителя похулиганить.

              Genesis достаточно молодой игрок на рынке премиальных автомобилей и конкуренты у него достаточно серьёзные. Скорее всего, он не перетянет на себя всех поклонников немецких брендов, но люди, выбирающие между комфортом и разумной тратой денег – его целевая аудитория.



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