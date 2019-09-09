Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

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9 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...

Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
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              Дмитрий Шутов

              Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

              Дмитрий Шутов
              дизайнер, автомобильный эксперт
              		 9 сентября 2019, 18:35

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              «Фантастический автомобиль из фантастического фильма» - премьера первой части Трансформеров Майкла Бэя в 2007 году, где был показан концепт Camaro пятого поколения, произвела просто фурор на автомобильном рынке и фанаты еле дождались выхода Бамблби с конвейера в 2009 году.

              Нынешнее, шестое поколение Camaro было показано в пятой части Трансформеров в 2017 году, когда интерес к его младшему брату уже немного поулегся. Видимо, прошлые поклонники за это время выросли.

              Название автомобиля происходит от слова «camarade», что в переводе с французского означает товарищ, приятель. И многие владельцы относятся к нему с трепетом, как к своему другу, Об этом говорит даже найденная в багажнике милая записка «мы тебя очень любим, К» от журналистов, испытывавших до нас автомобиль. И в Camaro действительно невозможно не влюбиться.

              За эту любовь ему можно многое простить. И плохую обзорность, и высокие пороги, которые вкупе с широкими дверями заставят вас парковаться подальше от соседних автомобилей, и неудобное расположение кнопок медиа-системы под рулем - ко всему, в конце-концов, можно привыкнуть. Но к чему нельзя привыкнуть - так это к повышенному вниманию к вам со стороны окружающих. А уж если они ваши знакомые, то расспросов на длительное время не избежать.

              И вопросы будут не только про внешность. В салоне много интересных фишек. Например, постановка дисплея медиа-системы под отрицательным углом, что избавляет вас от ненужных бликов, или регулировка температуры воздуха при помощи металлической окантовки вокруг диффузора вентиляции. Вывести регуляторы на электронные дисплеи могут все, а вот так - только в Камаро.

              В Америке Camaro доступен с несколькими вариантами двигателей - начиная с двухлитровой турбо-четверки, и заканчивая шестилитровым V8 мощностью в 455 л/с. У нас же лишь с младшим силовым агрегатом, дефорсированным с 279 до 239 лошадок. Но и его достаточно для того, чтобы разогнать этого двухтонного пони до сотни за 5.9 секунды, под аккомпанемент аудио-системы Bose, добавляющей резонанса в выхлоп. Не спорт-кар конечно, но этого от него никто и не ждет.

              Зато тормоза работают на 5 с плюсом, в отличие от предыдущего поколения. Если раньше можно было сказать о Камаро «да это же американец, у них всегда проблемы с тормозами», то теперь он оттормаживается как надо.

              Можно было бы еще долго рассказывать о технических характеристиках этого автомобиля, или о том как он ведет себя на трассе, но все это ни к чему, ибо его покупают не за это. Предпочтение Camaro отдают именно за тот вау-эффект, который он производит на окружающих. Стоимостью в 2 990 000 рублей, он обладает внешностью на миллион долларов. И этим сказано все.


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