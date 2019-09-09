Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

«Фантастический автомобиль из фантастического фильма» - премьера первой части Трансформеров Майкла Бэя в 2007 году, где был показан концепт Camaro пятого поколения, произвела просто фурор на автомобильном рынке и фанаты еле дождались выхода Бамблби с конвейера в 2009 году.

Нынешнее, шестое поколение Camaro было показано в пятой части Трансформеров в 2017 году, когда интерес к его младшему брату уже немного поулегся. Видимо, прошлые поклонники за это время выросли.

Название автомобиля происходит от слова «camarade», что в переводе с французского означает товарищ, приятель. И многие владельцы относятся к нему с трепетом, как к своему другу, Об этом говорит даже найденная в багажнике милая записка «мы тебя очень любим, К» от журналистов, испытывавших до нас автомобиль. И в Camaro действительно невозможно не влюбиться.

За эту любовь ему можно многое простить. И плохую обзорность, и высокие пороги, которые вкупе с широкими дверями заставят вас парковаться подальше от соседних автомобилей, и неудобное расположение кнопок медиа-системы под рулем - ко всему, в конце-концов, можно привыкнуть. Но к чему нельзя привыкнуть - так это к повышенному вниманию к вам со стороны окружающих. А уж если они ваши знакомые, то расспросов на длительное время не избежать.

И вопросы будут не только про внешность. В салоне много интересных фишек. Например, постановка дисплея медиа-системы под отрицательным углом, что избавляет вас от ненужных бликов, или регулировка температуры воздуха при помощи металлической окантовки вокруг диффузора вентиляции. Вывести регуляторы на электронные дисплеи могут все, а вот так - только в Камаро.

В Америке Camaro доступен с несколькими вариантами двигателей - начиная с двухлитровой турбо-четверки, и заканчивая шестилитровым V8 мощностью в 455 л/с. У нас же лишь с младшим силовым агрегатом, дефорсированным с 279 до 239 лошадок. Но и его достаточно для того, чтобы разогнать этого двухтонного пони до сотни за 5.9 секунды, под аккомпанемент аудио-системы Bose, добавляющей резонанса в выхлоп. Не спорт-кар конечно, но этого от него никто и не ждет.

Зато тормоза работают на 5 с плюсом, в отличие от предыдущего поколения. Если раньше можно было сказать о Камаро «да это же американец, у них всегда проблемы с тормозами», то теперь он оттормаживается как надо.

Можно было бы еще долго рассказывать о технических характеристиках этого автомобиля, или о том как он ведет себя на трассе, но все это ни к чему, ибо его покупают не за это. Предпочтение Camaro отдают именно за тот вау-эффект, который он производит на окружающих. Стоимостью в 2 990 000 рублей, он обладает внешностью на миллион долларов. И этим сказано все.