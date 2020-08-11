Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 18:03  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

Американская печать больше не пользуется уважением читателей Richard B. Levine/imago-images.de/ТАСС
Среди одних из главных представлений о западном образе жизни одним из самых популярных является миф о свободной прессе – и это при том, что целый ряд СМИ напрямую финансируется правительствами. Этот парадокс принято объяснять словами «независимая редакционная политика». Но кто и каким образом в реальности управляет западной прессой – и как с этим связана работа спецслужб? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

    Дмитрий Шутов
    дизайнер, автомобильный эксперт
    		11 августа 2020, 17:11

    В марте 2015 года концерн GM заморозил завод Opel в Санкт-Петербурге и прекратил продажи автомобилей этого бренда в России, аргументируя сложной экономической обстановкой у нас в стране. Но скорее трудности испытывал сам концерн и в 2017 году он продает Vauxhall и Opel группе PSA (объединенной Peugeot и Citroen). А в марте 2019-го года PSA объявляет о возврате Opel на наш авто-рынок, ввозя из Айзенаха кроссовер Grandland X и запуская производство минивэна Zafira Life и фургона Vivaro на заводе в Калуге.

    Минивэн Opel Zafira Life построен на платформе PSA и по сути является братом-близнецом Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Но, в отличии от «французов», у которых недопустимо отклонение от представленной к продаже комплектации, к «немцу» можно добавить всё, что душе угодно, из длинного списка опций.

    Zafira Life в России представлен двумя моделями: М (длина кузова составляет 4 956 мм) и L (5 306 мм), хотя в Европе продается еще и укороченная модель S (4 606 мм). Все автомобили переднеприводные и оснащаются турбированными дизельными силовыми агрегатами с шестиступенчатой АКПП. Цена варьируется от 2 599 900 рублей за Zafira Life M в комплектации Innovation, до Zafira Life L Cosmo за 3 099 900 рублей. У французских близнецов схожие прайсы, только присутствуют варианты комплектаций с механической коробкой и полным приводом. Видимо вскоре такие версии будут и у Opel.

    Акцентируя продажи именно на Zafira Life, Opel продвигает тренд пересадки многодетных семей на минивэны. Да и какой комфортный семиместный автомобиль будет ему достойной альтернативой по цене/комфорту? Отметем сразу "китайцев" – у них свои поклонники. Прямой конкурент Hyundai H-1 – его ценник практически равен Zafira, но салон «немца» будет более трансформируем. Японцы и тройка немцев значительно дороже: у Toyota минивэн Hiace стартует с отметки в 3 111 000 рублей, а Volkswagen Multivan – от 3 453 100 р. Остаются семиместные внедорожники, которые не такие удобные как минивэны, хотя более любимые у нас. Просто менталитет наших покупателей не позволяет менять «понты» престижного внедорожника на комфорт минивэна. А зря.

    Комфорт можно ощутить даже стоя рядом с автомобилем: двери пассажирского салона съезжают назад – и войти удобно, и соседние авто будут целы в условиях ограниченной парковки. Задняя дверь габаритами на всю ширину и высоту Zafira – легко грузить вещи или, убрав одно заднее кресло, поместить пару велосипедов. Но кстати, электропривод у этой двери был бы не лишним.

    Для небольшой компании или многодетной семьи минивэн незаменимая вещь – чем жаться плечами друг к другу во внедорожнике, значительно удобнее развалиться в капитанском кресле автобуса, к тому же эти кресла у Zafira можно двигать по салону каждое в отдельности, или вовсе развернуть на 180 градусов, или же использовать на отдыхе как мобильные сидячие места, например на рыбалке.

    На длинных дистанциях Opel Zafira Life – это корабль. А если на борту хорошая компания, как в нашем случае, то не важно какая погода за бортом, полный штиль, или буря – семь часов от Москвы до Питера пролетят незаметно. А легкий массаж спины расслабит затекшие мышцы водителю и переднему пассажиру, не давая уснуть в дороге.

    По салону расположено множество карманов и ниш, как для мелочей, так и для больших бутылок с водой, но эргономика ниш на передних дверях не совсем продумана: маленькая бутылка с водой в верхний карман не помещается, а если ее положить в нижний, то во время движения она практически будет недоступна – слишком низко этот карман расположен, да еще кресло мешает.

    Бардачка два, причем верхний с охлаждением от бортовой вентиляции. Кстати о ней: на второй и третий ряд сидений она отдельная и в отличие от переднего климат-контроля – здесь только кондиционер и горячий воздух, но этого вполне достаточно.

    Как дела у автобуса с парковкой? Может показаться, что его сложно припарковать, длина-то за пять метров. Но тут у Zafira включаются камеры с круговым обзором и все упрощается. Отсутствие длинного носа спереди также помогает парковаться практически впритирку. Ну а клиренс в 17,5 сантиметров позволяет влезать на невысокий питерский поребрик.

    Но к электронной начинке Zafira есть вопросы. Например, почему тут нет ни одного USB-разъема? Розетку в 220 вольт, конечно же, здорово иметь, но мало какой гаджет в наше время не питается от USB, и как выход – необходимо закупиться USB переходниками к 12-ти вольтовым розеткам, иначе на полу Zafira будут валяться удлинители с воткнутыми зарядками. Или зачем делать столько кнопок и переключателей на рычаге управления круиз-контролем? Включение круиза не интуитивно и без инструкции просто не обойтись. Даже дилерская видео-инструкция по этой опции занимает несколько минут. Зато есть выдвижной HUD-проектор с указанием скорости и дорожных знаков – очень удобная вещь, особенно если нет желания платить штрафы. В общем, производителю есть куда расти в следующем рестайлинге.

    Opel Zafira Life напоминает корабль еще и своими ходовыми качествами. Двухлитровый турбодизель в 150 лошадей разгоняет его до сотни за 12,7 секунды, плавно и комфортно. Свыше сотни динамика не меняется даже при полной загрузке пассажирами и вещами – автомобиль раскачивается на неровностях дорожного полотна, как на небольших волнах, а из-за высокого центра тяжести и слабой аэродинамики присутствует легкая парусность при боковых порывах ветра.

    Не нарушая скоростного режима, по питерской трассе двигаешься на средне-выжатой педали акселератора и автомобиль при обгонах разгоняется без лишних усилий. А разрешенная на М-11 скорость составляет уже 130 км/ч, плюс дельта на погрешность спидометра. Расход топлива в таком режиме у нас составил 8,3 литра на сотню, но повторимся – при полной загрузке автомобиля. На крейсерской скорости за городом расход на 2 литра меньше (6,4 л.). Городской цикл с пустым салоном всего на одну десятую отличался от заявленных характеристик – 7,4 литра на 100 километров (по паспорту 7,3 л.).

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    В заключение хочется сказать, что если у вас большая семья или вы любитель отдыха на природе в компании друзей, но сомневаетесь в выборе между большим внедорожником и минивэном, то обязательно возьмите на тест Opel Zafira Life, и тогда все сомнения у вас развеются.

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