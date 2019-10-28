Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

Скончался Буковский. Ругаться и обсуждать скандалы его старости – не будем. Бог ему судья.

Интересно другое. Я читал высказывания тех, кто скорбит, пишет о том, что Буковский – это «упущенный шанс России» – Шендерович, Слоним etc., понятный круг людей, – и все-таки несмотря на то, что я все про них понимаю, невольно удивлялся. Они же знают такое количество вовсе не чуждых им борцов – Жаботинский, Менахем Бегин, Голда Меир – и неужели не чувствуют, что и в Буковском, и в таких же, как он, – чего-то фатально не хватает? И ровно то, чего не хватает – и делает «шанс» безальтернативно упущенным.

Но с этой публикой говорить бессмысленно. Зайдем с другой стороны.

Во второй половине двадцатого века по всей Восточной Европе от Будапешта до Львова и даже Еревана и Тбилиси существовали борцы с Советской властью. Нравятся они нам или нет – не имеет значения.

Но важно вот что. У всех этих борцов в сознании был образ зла – коммунизм.

Но был и образ добра. И это всегда была национальная судьба, национальное будущее. Прибалтийский, польский, грузинский, армянский дом – взамен казенного советского барака.

А что же Буковский и Ко? С образом зла все понятно и традиционно. А как насчет добра?

Так вот на том самом месте, где у всех антикоммунистических диссидентов десятков стран и республик была национальная судьба – у московских была... пустота. Дырка. «Мировое сообщество».

Единое человечье общежитие без Россий и без Латвий (заметим, что Латвия, в отличие от России, в общежитие не торопилась).

И там, где в воображении всех этих диссидентов советского блока должен был воскреснуть и состояться в новой-старой жизни их собственный польский, чешский или армянский крестьянин, военный, рыночный торговец, посетитель пивной с висячими усами в пене, интеллигент-почвенник, словом, тот или иной вечный национальный тип, – там у Буковского и Ко... пустота.

Казенный Иван Иванов из РСФСР, человек без свойств, человек без родины, без нации, без корней, без прошлого, без собственных интересов, которому предлагалось просто перейти из коммунистического КПСС в глобальное КПСС, подчиниться уже не брежневскому казенному бетону, а вашингтонскому. И ничего больше.

И никакого вам своего дома, русские, вместо Советской власти. Неудивительно, что фантомный «шанс» советских диссидентов оказался упущенным.

Неудивительно, что «другое» государство, как будто бы возникшее в 1991 году, само оказалось фантомным – и вместо него быстро восстановилась Советская власть-2. Нельзя быть лицом и знаменем пустоты.

Нельзя быть борцом за глобальную абстракцию, за прямое подчинение людей «всему миру», даже без скромной мечты о собственном домике и огородике с забором вокруг.

Точнее, можно и так, но тогда не стоит вздыхать и обижаться, ведь такая картина мира уже есть, она называется «Советская власть», и в этом смысле она по-прежнему с нами.

Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с Советской властью за Советскую власть. Им казалось, что они проиграли.

К сожалению, они не проиграли.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского