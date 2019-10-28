Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

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Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Украина перекладывает вину за беды своих шахтеров на РоссиюФото: Виктор Драчев/ТАСС
Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Победа перонистов в Аргентине выгодна России

Кристина Киршнер возвращается в большую политикуФото: Zuma/ТАСС
На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Добиться успеха ему удалось лишь в дуэте с предпоследним президентом страны Кристиной Киршнер, в свое время наладившей диалог с Владимиром Путиным. Фернандес, в отличие от проигравшего Маурисио Макри, не является проамериканским политиком. Как изменится внешнеполитический курс Аргентины и чего ждать Москве от Буэнос-Айреса? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

Дмитрий Ольшанский, публицист
Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...

Зачем Лукашенко воюет с войной

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь Великую Отечественную из идейного основания белорусского государства. Подробности...
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              Дмитрий Ольшанский

              Трагедия советских диссидентов – в их сражении за советскую власть

              Дмитрий Ольшанский
              публицист
              		 28 октября 2019, 17:10

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              Скончался Буковский. Ругаться и обсуждать скандалы его старости – не будем. Бог ему судья.

              Интересно другое. Я читал высказывания тех, кто скорбит, пишет о том, что Буковский – это «упущенный шанс России» – Шендерович, Слоним etc., понятный круг людей, – и все-таки несмотря на то, что я все про них понимаю, невольно удивлялся. Они же знают такое количество вовсе не чуждых им борцов – Жаботинский, Менахем Бегин, Голда Меир – и неужели не чувствуют, что и в Буковском, и в таких же, как он, – чего-то фатально не хватает? И ровно то, чего не хватает – и делает «шанс» безальтернативно упущенным.

              Но с этой публикой говорить бессмысленно. Зайдем с другой стороны.

              Во второй половине двадцатого века по всей Восточной Европе от Будапешта до Львова и даже Еревана и Тбилиси существовали борцы с Советской властью. Нравятся они нам или нет – не имеет значения.

              Но важно вот что. У всех этих борцов в сознании был образ зла – коммунизм.
              Но был и образ добра. И это всегда была национальная судьба, национальное будущее. Прибалтийский, польский, грузинский, армянский дом – взамен казенного советского барака.

              Фото: Константин Проворов/ТАСС

              А что же Буковский и Ко? С образом зла все понятно и традиционно. А как насчет добра?

              Так вот на том самом месте, где у всех антикоммунистических диссидентов десятков стран и республик была национальная судьба – у московских была... пустота. Дырка. «Мировое сообщество».

              Единое человечье общежитие без Россий и без Латвий (заметим, что Латвия, в отличие от России, в общежитие не торопилась).

              И там, где в воображении всех этих диссидентов советского блока должен был воскреснуть и состояться в новой-старой жизни их собственный польский, чешский или армянский крестьянин, военный, рыночный торговец, посетитель пивной с висячими усами в пене, интеллигент-почвенник, словом, тот или иной вечный национальный тип, – там у Буковского и Ко... пустота.

              Казенный Иван Иванов из РСФСР, человек без свойств, человек без родины, без нации, без корней, без прошлого, без собственных интересов, которому предлагалось просто перейти из коммунистического КПСС в глобальное КПСС, подчиниться уже не брежневскому казенному бетону, а вашингтонскому. И ничего больше.

              И никакого вам своего дома, русские, вместо Советской власти. Неудивительно, что фантомный «шанс» советских диссидентов оказался упущенным.

              Неудивительно, что «другое» государство, как будто бы возникшее в 1991 году, само оказалось фантомным – и вместо него быстро восстановилась Советская власть-2. Нельзя быть лицом и знаменем пустоты.

              Нельзя быть борцом за глобальную абстракцию, за прямое подчинение людей «всему миру», даже без скромной мечты о собственном домике и огородике с забором вокруг.

              Точнее, можно и так, но тогда не стоит вздыхать и обижаться, ведь такая картина мира уже есть, она называется «Советская власть», и в этом смысле она по-прежнему с нами.

              Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с Советской властью за Советскую власть. Им казалось, что они проиграли.

              К сожалению, они не проиграли.

              Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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