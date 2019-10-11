Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

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Абсурдные требования Украины к Газпрому имеют тайный смысл

На Украине звучат все более странные заявления касательно газового транзитаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Россия обязана предоставить Украине доступ к туркменскому газу, уверены в Киеве. Это не единственное абсурдное требование к России, звучащее в последнее время из «Нафтогаза». Эти странные предложения вряд ли свидетельствуют о том, что руководство украинской компании неадекватно. Что они означают на самом деле? Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам запретят владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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Куба опять пошла по пути СССР

Все надежды президента Кубы теперь связаны с РоссиейФото: Alexandre Meneghini/Reuters
На Кубе избран президент − Мигель Диас-Канель. Под его руководством Остров свободы продолжит свою «перестройку» и попытается выйти из тяжелого экономического кризиса. Происходящее до боли напоминает ситуацию горбачевских времен. Означает ли это, что кубинскому режиму угрожает крах, а Москва и Гавана скоро разойдутся в разные стороны, как это произошло после развала СССР?  Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...

Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...

Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Раздражающие мелочи, снижающие накал борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение. Подробности...
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

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              Федор Лукьянов

              Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

              Федор Лукьянов
              главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
              		 11 октября 2019, 10:44

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              Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами – от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно – у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас.

              В чем смысл длительного самоистязания, понять довольно трудно – то ли глава государства решил продемонстрировать свою феноменальную выносливость, то ли беспрецедентную открытость и откровенность, то ли это вообще изощренная форма издевательства над в целом не очень дружественными Зеленскому журналистами.

              Замысел непонятен. Но вне зависимости от того, что задумывали, получился очень зловещий символ современной политики – украинской и не только. 

              Глава государства, переживающего серьезные проблемы и даже, по его собственному утверждению, ведущего войну, почти в два раза перекрывает мировой рекорд говорения в таком жанре. Он отвечает на неизбежно уже снова и снова повторяющиеся вопросы, потому что на 14 часов невозможно набрать свежих вопросов никому.

              Можно, конечно, вспомнить Фиделя Кастро или Уго Чавеса, которые в лучшие времена могли зажигать и дольше. Но там публику фактически погружали в транс, достигался эффект экзальтированной проповеди. Зеленский не проповедует, а ведет странный диалог, то атакуя, то отбиваясь. В нем с какого-то момента нет ни содержания, ни драйва.

              Фото: Gleb Garanich/Reuters

              Зеленский сам, по собственной воле, превратил пресс-марафон в битву на выживание. Его никто не заставлял это делать. Любой жанр, доведенный до абсурда, становится либо своей противоположностью, либо артефактом, объектом культуры.

              Возможно, цель Зеленского именно в этом – обессмыслить все до предела. Дразните меня клоуном и артистом разговорного жанра? Получите.

              Что в итоге? Президент-амплуа, сошедший с экрана в жизнь, потерявшийся в запутанных политических реалиях, фактически признает, что он ничего не может сделать. Он может только говорить. Он может говорить так, как никто и никогда до него. И он будет это делать. Заменяя все остальное. В надежде, что получится компенсировать отсутствие подлинной власти. Это уже даже не имитация, а непостижимое замещение с расплывающимися контурами. Псевдополитический макабр эры медийной одержимости.

              Над этим даже не хочется иронизировать, потому что на самом деле это страшно. Тем более если выяснится, что публике это понравилось.


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