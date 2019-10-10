Не надо путать военный коммунизм с демократией

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США поверили в сланцевую революцию на Украине

Украина готовится повторить успех США и стать экспортером газа Фото: Gleb Garanich/Reuters
Американский министр энергетики Рик Перри заявил, что Украина в будущем сможет экспортировать газ, добытый на ее территории. Эксперты считают – Киев в очередной раз пытается убедить американцев, что в недрах страны спрятаны несметные запасы сланцевого газа. Однако неудачи в Польше должны стать отрезвляющим фактором для инвесторов. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Бунт националистов в Донбассе загнал Зеленского в тупик

Националисты диктуют свою повестку «нормандской четверке» Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
На украинских позициях в Донбассе начался хаос: военнослужащие стреляют друг в друга. Причиной стал отказ националистов в морской пехоте ВСУ выполнять «предательский» приказ командования об отводе войск от линии соприкосновения. В это же время Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Донбасса военным путем. Сможет ли президент Украины обуздать бунтующие нацбаты? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Не надо путать военный коммунизм с демократией

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надо действовать так, чтобы менты оказались сами виноваты в эскалации насилия — не мы первые начали. На фото в соцсетях будет видно, что полиция нападает на мирных граждан. Так инструктировали берлинских протестантов. Ничего не напоминает? Подробности...

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

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              Игорь Мальцев

              Не надо путать военный коммунизм с демократией

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 10 октября 2019, 16:50

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              Если у кого-то осталась память и мозги: климат вообще тут ни при чем. Все началось гораздо раньше. Когда вдруг на улицах Европы стали обливать краской женщин в шубах из натурального меха.  Под видом борьбы за права животных и за все хорошее и против всего плохого. 

              И пресса, выполняя свою подлую роль, даже как-то благосклонно к этому относилась. Типа — вот какие молодцы активисты.  На самом деле уже тогда «активистов» надо было тупо бить. По одной простой причине. Если вы живете в демократической, капиталистической стране, то своим «активизмом» вы нарушаете право собственности. И на основании своих якобы «идей» отменяете права других людей исповедовать другие, отличные от ваших, взгляды. Путем запугивания, насилия и, будем говорить прямо, — террора.  Потому что ответ в демократическом обществе может быть один — исповедуешь взгляды? Ради бога. Но ты не имеешь права их навязывать другим. Не нравится шубка? Не носи. И детям своим не давай. А взрослому гражданину, который еще и платит налоги, диктовать свою волю с применением насилия — это, собственно, военный коммунизм, а никакая не демократия. Поэтому — от винта. Иди, разводи кроликов. 

              Но проблема в том, что граждане и гражданки, загипнотизированные и подавленные лево-зеленой пропагандой в СМИ, так и не нашли в себе силы показательно дать по лицу «активистам». Теперь граждане пожинают плоды непротивления злу насилием.

              Потому что все эти поучающие, грозящие пальчиком, дурно образованные гретытунберги — это оттуда же, из показательных нападений на граждан за «неправильное поведение». 

              Было сразу понятно — еще по лозаннской конференции движения FridaysForFuture, «Пятница ради будущего», того самого движения Греты Тунберг, когда школьники по пятницам прогуливают уроки и протестуют «за климат» — что радикализация неминуема. Причем, политическая. Именно там немецкая и французская фракция заявили, что их цель — уничтожение капитализма. 

              Фото: Matthias Oesterle/Zuma/ТАСС

              Поэтому за совершенно бессмысленными и неосуществимыми лозунгами гретытунберг в стиле «остановите Землю, я сойду» должны были прийти радикальные движения. Впрочем, точно с такими же бессмысленными требованиями и лозунгами. Но зато с жаждой принуждения других. 

              Движение ExtinctionRebellion(«Восстание против вымирания») только что провело акцию по блокированию основных городов Европы. Вот это как раз и есть те самые радикализирующиеся, которые так и говорят: «Лозунги тунбергов ничего не решают, мы должны принудить общество разделить наши взгляды». 

              Для этого выбрана тактика перекрытия основных магистралей в городах, чтобы люди не могли попасть на работу, в школы, за детьми и т.д.  В Берлине это были — Потсдамская площадь, «звезда» у Колонны Победы — ключевые развязки для проезда в различные части города. Кроме того, они разбили палаточный лагерь недалеко от офиса мадам Меркель. 

              Разбитие палаточного лагеря сопровождалось достаточно смешными вещами, которые многое говорят об организаторах всего этого движа. Чтобы там был свет, они поставили подальше от глаз дизельный электрогенератор, прикрыв его щитами (ну, они же борются с дизельными электростанциями). А оборудование привезли на собственном грузовике MAN1969 года, который потребляет 20 литров дизтоплива на 100 км, и выхлоп СО2 у него в 14 раз выше, чем у любой современной фуры (а они требуют запрета дизельных автомобилей сейчас, и бензиновых — сразу после). Для российского читателя деталь: MAN у них 1969 года не потому, что «нету денюжек», а потому что oldtimer, на который в ФРГ налога не существует. 

              То есть, мы будем пользоваться всем, против чего выступаем, да еще и налоги не будем платить, а вам мы перекроем дорогу на работу, с которой вы платите налоги. Такая у них логика.

              За два дня до перекрытия дорог в Берлине корреспондентка местной газеты побывала на тренировках активистов. На них специальные тренеры обучали, как именно устраивать беспорядки: «Мы говорим, что мы мирный протест» (вообще-то это пассивно-агрессивный протест, нарушающий права других граждан — авт.), и поэтому мы учимся, как правильно садиться на мостовую и сцепляться так, чтобы при попытке вас расцепить и растащить полицейским пришлось бы применять силу. Тогда менты оказываются сами виноваты в эскалации насилия — не мы первые начали. В соцсетях на фото будет видно, что полиция нападает на мирных граждан». 

              Так они тренировали, и что-то мне послышалось родное в этих песнях ямщика.  Ба-а, так у них одна методичка — вспомните приказ Навального садиться во время Болотной, не говоря уже о более свежих выступлениях. Главное, чтобы на фоточках полиция выглядела, как псы капитализма, разгоняющая нежный протест мирных граждан. Это международные технологии превращения так называемого «мирного протеста» в побоище — что мы, кстати, только что видели и в Гонконге. Абсолютно одна методика, даже скучно. 

              В понедельник в том же Берлине тоже протестовали активисты, которых было сложно унести с проезжей части, потому что они приковывали себя к различным предметам уличного обустройства. Вовремя поняв, что их подставляют под сотни камер смартфончиков и канальчиков, берлинские менты стали бороться с этим так: они просто огораживали место задержания белыми ширмами и дальше делали свою работу.

              Как говорил глава разведки ФРГ канцлеру Меркель, когда она в истерике кричала, что не может позволить, чтобы пограничники перекрывали проход стадам мигрантов в 2015 году, потому что это все разойдется на фоточках по всему миру: «Мадам, работа правоохранительных органов по охране страны и порядка никогда не выглядит красивенько на фоточках». Его уволили через месяц. И теперь все имеют то, что имеют.
              А всего-то «надо было сразу дать ей в морду», как писал великий О. Генри.

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