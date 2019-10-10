Не надо путать военный коммунизм с демократией

Если у кого-то осталась память и мозги: климат вообще тут ни при чем. Все началось гораздо раньше. Когда вдруг на улицах Европы стали обливать краской женщин в шубах из натурального меха. Под видом борьбы за права животных и за все хорошее и против всего плохого.

И пресса, выполняя свою подлую роль, даже как-то благосклонно к этому относилась. Типа — вот какие молодцы активисты. На самом деле уже тогда «активистов» надо было тупо бить. По одной простой причине. Если вы живете в демократической, капиталистической стране, то своим «активизмом» вы нарушаете право собственности. И на основании своих якобы «идей» отменяете права других людей исповедовать другие, отличные от ваших, взгляды. Путем запугивания, насилия и, будем говорить прямо, — террора. Потому что ответ в демократическом обществе может быть один — исповедуешь взгляды? Ради бога. Но ты не имеешь права их навязывать другим. Не нравится шубка? Не носи. И детям своим не давай. А взрослому гражданину, который еще и платит налоги, диктовать свою волю с применением насилия — это, собственно, военный коммунизм, а никакая не демократия. Поэтому — от винта. Иди, разводи кроликов.

Но проблема в том, что граждане и гражданки, загипнотизированные и подавленные лево-зеленой пропагандой в СМИ, так и не нашли в себе силы показательно дать по лицу «активистам». Теперь граждане пожинают плоды непротивления злу насилием.

Потому что все эти поучающие, грозящие пальчиком, дурно образованные гретытунберги — это оттуда же, из показательных нападений на граждан за «неправильное поведение».

Было сразу понятно — еще по лозаннской конференции движения FridaysForFuture, «Пятница ради будущего», того самого движения Греты Тунберг, когда школьники по пятницам прогуливают уроки и протестуют «за климат» — что радикализация неминуема. Причем, политическая. Именно там немецкая и французская фракция заявили, что их цель — уничтожение капитализма.

Поэтому за совершенно бессмысленными и неосуществимыми лозунгами гретытунберг в стиле «остановите Землю, я сойду» должны были прийти радикальные движения. Впрочем, точно с такими же бессмысленными требованиями и лозунгами. Но зато с жаждой принуждения других.

Движение ExtinctionRebellion(«Восстание против вымирания») только что провело акцию по блокированию основных городов Европы. Вот это как раз и есть те самые радикализирующиеся, которые так и говорят: «Лозунги тунбергов ничего не решают, мы должны принудить общество разделить наши взгляды».

Для этого выбрана тактика перекрытия основных магистралей в городах, чтобы люди не могли попасть на работу, в школы, за детьми и т.д. В Берлине это были — Потсдамская площадь, «звезда» у Колонны Победы — ключевые развязки для проезда в различные части города. Кроме того, они разбили палаточный лагерь недалеко от офиса мадам Меркель.

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Разбитие палаточного лагеря сопровождалось достаточно смешными вещами, которые многое говорят об организаторах всего этого движа. Чтобы там был свет, они поставили подальше от глаз дизельный электрогенератор, прикрыв его щитами (ну, они же борются с дизельными электростанциями). А оборудование привезли на собственном грузовике MAN1969 года, который потребляет 20 литров дизтоплива на 100 км, и выхлоп СО2 у него в 14 раз выше, чем у любой современной фуры (а они требуют запрета дизельных автомобилей сейчас, и бензиновых — сразу после). Для российского читателя деталь: MAN у них 1969 года не потому, что «нету денюжек», а потому что oldtimer, на который в ФРГ налога не существует.

То есть, мы будем пользоваться всем, против чего выступаем, да еще и налоги не будем платить, а вам мы перекроем дорогу на работу, с которой вы платите налоги. Такая у них логика.

За два дня до перекрытия дорог в Берлине корреспондентка местной газеты побывала на тренировках активистов. На них специальные тренеры обучали, как именно устраивать беспорядки: «Мы говорим, что мы мирный протест» (вообще-то это пассивно-агрессивный протест, нарушающий права других граждан — авт.), и поэтому мы учимся, как правильно садиться на мостовую и сцепляться так, чтобы при попытке вас расцепить и растащить полицейским пришлось бы применять силу. Тогда менты оказываются сами виноваты в эскалации насилия — не мы первые начали. В соцсетях на фото будет видно, что полиция нападает на мирных граждан».

Так они тренировали, и что-то мне послышалось родное в этих песнях ямщика. Ба-а, так у них одна методичка — вспомните приказ Навального садиться во время Болотной, не говоря уже о более свежих выступлениях. Главное, чтобы на фоточках полиция выглядела, как псы капитализма, разгоняющая нежный протест мирных граждан. Это международные технологии превращения так называемого «мирного протеста» в побоище — что мы, кстати, только что видели и в Гонконге. Абсолютно одна методика, даже скучно.

В понедельник в том же Берлине тоже протестовали активисты, которых было сложно унести с проезжей части, потому что они приковывали себя к различным предметам уличного обустройства. Вовремя поняв, что их подставляют под сотни камер смартфончиков и канальчиков, берлинские менты стали бороться с этим так: они просто огораживали место задержания белыми ширмами и дальше делали свою работу.

Как говорил глава разведки ФРГ канцлеру Меркель, когда она в истерике кричала, что не может позволить, чтобы пограничники перекрывали проход стадам мигрантов в 2015 году, потому что это все разойдется на фоточках по всему миру: «Мадам, работа правоохранительных органов по охране страны и порядка никогда не выглядит красивенько на фоточках». Его уволили через месяц. И теперь все имеют то, что имеют.А всего-то «надо было сразу дать ей в морду», как писал великий О. Генри.

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