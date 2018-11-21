Революций без секса не бывает

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9 января, среда  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Что даст России модернизация «Калибра»

Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. кмФото: Министерство обороны РФ
Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение

Сирийских курдов «кинули» все, и последними – американцыФото: Goran Tomasevic/Reuters
Руководство США продолжает комментировать свое сенсационное решение конца прошлого года – вывести американские войска из Сирии. Это решение скажется далеко не только на позициях США. Не менее важно и то, что США, по сути, предали своих ближайших союзников в Сирии – курдов. Какая судьба ждет теперь сирийских курдов и на какие уступки Дамаску они будут вынуждены пойти? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Революций без секса не бывает

Антон Крылов, журналист
Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
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Почему в России благотворительность стала формой коррупции

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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      Путин выполнил пять детских желаний

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          Антон Крылов

          Революций без секса не бывает

          Антон Крылов
          журналист
          		 9 января 2019, 12:08

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          В издании The Village была опубликована статья девушки, которая на протяжении девяти месяцев (сложно сказать, почему был выбран аналогичный беременности срок) занималась с мужчинами одноразовым сексом. Ей повезло – несмотря на то, что при оральном сексе авторка (тут этот феминитив однозначно уместен) не предохранялась, она ничем не заразилась. Маньяков ей тоже не попалось, все элементы садо-мазо были конвенциональными, в общем, эксперимент признан удачным.

          Не вполне понятна, так сказать, глубинная идея и внутренний смысл текста. Показать, что секс в Москве есть? Так это общеизвестно: с 1147 года москвичи не перестают плодиться и размножаться. Продемонстрировать собственную открытость и широту сознания? Да в Москве и большинстве других европейских и многих азиатских городах женщин с подобной широтой сознания множество. Просто подавляющее большинство не видят смысла в чрезмерном афишировании своей богатой сексуальной жизни.

          Кроме того, в подобных текстах нет никакой «новой откровенности». В них вообще очень мало новизны. В 90-е нечто подобное регулярно публиковали как не дожившие до наших дней таблоиды вроде «СПИД-инфо» и «Мегаполис-экспресса», так и ныне здравствующие «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда». Молодые и продвинутые журналистки писали о сексе со всей комсомольской прямотой – и нельзя сказать, что это кого-то сильно шокировало.

          Впрочем, учитывая, что с тех пор прошло как раз чуть больше 20 лет, поколение сменилось и время для «откровений» снова настало. Ведь, как известно, каждое новое поколение уверено, что секс изобрело именно оно, а старшее поколение если и занималось «этим», то в темноте, под одеялом, в миссионерской позиции и ровно столько раз, сколько у них детей.

          Хотя, как показывают социологические исследования в разных странах, нынешняя молодежь в массе своей в принципе меньше интересуется сексом, чем поколение их родителей, то есть те, кому плюс-минус сорок. И этому тоже есть объяснение – маятник общественной морали при нормальном развитии общества качается туда-сюда от всеобщего разврата и сексуальной революции в сторону скреп, ханжества и непонимания, зачем вообще уделять такое внимание этим нелепым телодвижениям.

          Фото: Janus Films

          Именно поэтому администрация «Фейсбука» и Государственная дума Российской Федерации действуют практически синхронно, запрещая беседы на сексуальные темы и гей-пропаганду среди несовершеннолетних.

          Более того. Западная массовая культура становится все более и более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в подавляющем большинстве американских социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка».

          Казалось бы, после сексуальной революции 60-х годов тотальный топлес и свободный секс должны были стать неотъемлемой частью западной культуры, ан нет. Все фукуямы ошиблись, никакого конца истории в половой сфере не случилось, как и во всех прочих.

          В связи с этим возникает вопрос – когда же состоится следующая сексуальная революция? Вопрос абсолютно не праздный.

          Все политические революции XX века сопровождались сексуальными. В России после Октября 1917-го всерьез говорили про «общность жен» и про то, что «заняться сексом должно быть так же легко, как выпить стакан воды». В 30-е годы маятник качнулся обратно, к моральному кодексу строителя коммунизма, и, поскольку советское общество развивалось не по естественным, а по навязанным Коммунистической партией правилам, в позиции «секса нет» он завис довольно надолго, до конца 80-х годов.

          На Западе 60-е годы ознаменовались вышеупомянутой сексуальной революцией, которая сопровождалась не только расцветом рок-н-ролла и изобретением новых наркотиков, но и серьезными политическими выступлениями, появлением террористических организаций, а также окончательным крушением колониальной системы.

          Соответственно, в России следующий всплеск свободного секса совпал с крушением Советского Союза – тоже по большому счету революцией, пусть и без участия широких народных масс.

          Сейчас на Западе тоже происходит вялотекущая революция – ее называют «популистской», но дело не в популизме тех, за кого голосуют все больше и больше жителей Италии, Франции, Австрии, ну и так далее. Дело в том, что широким массам надоели самовоспроизводящиеся элиты, которые живут в своем глобалистском мирке.

          В результате технологии, которые мы привыкли видеть в арабских странах или в постсоветских республиках, применяются в Париже, а английские газеты становятся до степени смешения похожи на украинские.

          Искусственность и инспирированность извне как «арабской весны», так и «цветных» революций в странах Восточной Европы подтверждает именно это – полное отсутствие сексуального компонента. Самым эротичным моментом евромайдана был плакат «Я девочка. Я хочу кружевные трусики и в Евросоюз». С тех пор у гораздо меньшего количества украинских девушек есть деньги на качественные трусики, зато в Евросоюз они могут поехать без визы.

          Но ни о какой сексуальной революции в связи с евромайданом говорить не приходится – значит, никакая это и не революция. Украинские девушки всегда вели себя более свободно, чем их северные ровесницы (хоть это во многом стереотип), и после 2014 года в их поведении ничего не поменялось ни в сторону большей, ни в сторону меньшей сексуальной открытости.

          Политической революции не бывает без сексуальной, а сексуальная всегда сопровождается политическими выступлениями. Поэтому «Фейсбук» запрещает разговоры о сексе, «Инстаграм» банит за соски. Поможет ли это снизить опасную для государств политическую активность, сказать сложно. Возможно, это попытка поменять местами причины и следствия. Но, как говорится, «что смогли – сделали».

          Что ж, посмотрим, поможет ли.


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