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17 января, четверг | Последнее обновление — 14:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Асад заявил о попытках разделить церковь в Сирии по украинскому сценарию
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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»
Чем разброд и шатания на Западе выгодны России
«Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»
Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина
Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши
Русским нельзя бросать своих
Андрей Бабицкий, журналист
Большую часть приговоренных к депортации на Украину удалось отвоевать. Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке, – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов. Подробности...
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Как Минздрав гидру курения победил
Сергей Лукьяненко, писатель
Во всем мире, от демократических Европ и до тоталитарных Азий, в аэропортах есть курилки. У нас их нет и не будет. Мы не Европа и не Азия, не Антарктида. Мы всегда идем своим путем, а Минздрав ведет нас. Подробности...
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Пора просыпаться от летаргического сна
Антон Любич, экономист
Все ждут, когда «станет как раньше». А так уже не будет. Ибо «в одну реку нельзя войти дважды». Об этом еще Гераклит предупреждал. Но он был не «технократом», поэтому и мысли его нынче не в моде. Подробности...
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В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон
Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 автоПодробности...
Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах
На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человекПодробности...
В Москве затопило крупный транспортный тоннель
В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штабПодробности...
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