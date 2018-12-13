Русским нельзя бросать своих.  

Взгляд
17 января, четверг  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
Разделы

Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
Перейти а раздел…

Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
Перейти а раздел…

«Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

Фото: Филиппов Алексей/ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандалов. Новогодние праздники – непростой период для авиакомпаний и аэропортов, нагрузка возрастает в разы. Пройти этот период без ущерба для пассажиров и потерь для репутации перевозчиков сложно, и похоже, что «Аэрофлоту» это опять не удалось. Подробности...
Перейти а раздел…

Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
Перейти а раздел…

Русским нельзя бросать своих

Андрей Бабицкий, журналист
Большую часть приговоренных к депортации на Украину удалось отвоевать. Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке, – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Как Минздрав гидру курения победил

Сергей Лукьяненко, писатель
Во всем мире, от демократических Европ и до тоталитарных Азий, в аэропортах есть курилки. У нас их нет и не будет. Мы не Европа и не Азия, не Антарктида. Мы всегда идем своим путем, а Минздрав ведет нас. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Пора просыпаться от летаргического сна

Антон Любич, экономист
Все ждут, когда «станет как раньше». А так уже не будет. Ибо «в одну реку нельзя войти дважды». Об этом еще Гераклит предупреждал. Но он был не «технократом», поэтому и мысли его нынче не в моде. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Асад заявил о попытках разделить церковь в Сирии по украинскому сценарию
          Депутат предложила ночью отключать свет у малоимущихАбэ раскритиковали за обещание не размещать войска США на КурилахОбнародован рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 годуБарщевский посоветовал Дерипаске увеличить сумму иска к Зюганову
          Стало известно, почему за российских моряков придется платить выкупДиректор СВР заявил об уничтожении Лондоном улик по делу СкрипалейРада приняла закон о лишении УПЦ храмовМединский ответил на критику фильма «Т-34»
          Мэр Саратова нарвался на грубость в маршруткеСиноптики «отменили» морозы на Крещение в МосквеУмер последний фронтовой оператор Борис СоколовВ пресс-службе Порошенко прокомментировали визит Собчак в Киев

          Главная тема


          «Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

          «Ад какой-то»


          Собчак сказала, зачем приехала в Киев

          варварская охота


          В сети набирает популярность петиция об отставке губернатора Левченко за убийство медведя

          незаконный лов


          Дальневосточный капитан объяснил скандал с японскими рыбаками возле Курил

          Видео

          пропагандистская акция


          В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          ежегодная напасть


          Можно ли без «химии» очищать Москву от снега

          запрет на профессию


          Скандал с Полуниным приближает крах западной политкорректности

          тяжелый транспортник


          Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

          Дальний Восток


          Дмитрий Родионов: Страшный сон Вашингтона о Курилах

          Современное искусство


          Владас Повилайтис: Банк Франции намного страшнее ФСБ

          Исторический ревизионизм


          Сергей Худиев: Кто в России хвалит Гитлера и Власова

          на ваш взгляд


          Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?


          Андрей Бабицкий

          Русским нельзя бросать своих

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 17 января 2019, 13:06

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Украинскую журналистку Елену Бойко задержали украинские пограничники на пункте перехода и доставили в суд для избрания меры пресечения. Дальше она будет отправлена по месту прописки во Львов, где ее ожидает следствие, судебное разбирательство и гарантированный тюремный срок. Ну разве что она пойдет на сделку со Службой безопасности, чтобы остаться на свободе. Киев обвиняет Бойко в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и называет «антиукраинской пропагандисткой».

          Самое отвратительное во всей этой ситуации – абсолютная безнадежность того положения, в котором оказалась женщина, депортированная из России на Украину. Ни малейшей возможности воспользоваться защитой, которую российский закон вроде бы предоставляет лицам, преследуемым у себя на родине за политические убеждения, ей не оставили. Да, она не оформила трудовой патент, хотя имела разовые заработки в качестве участника различных телешоу.

          Она нарушила закон, но это административное правонарушение, которое никак не предполагает тюремного наказания. А выдворив ее из России, наши правоохранители, по сути дела, обрекли ее на тюремные нары. То есть норма, гарантирующая защиту людям, вступившим в конфликт с властями в своих странах, должна была «перевесить» совершенное женщиной административное правонарушение, поскольку речь шла о том, что на Украине она будет лишена свободы.

          Если брать дело в сухом остатке: Преображенский суд города Москвы приговорил журналистку к отбыванию срока в украинской тюрьме.

          У Бойко обнаружилось много недоброжелателей в Сети. Ей предъявляют самые разные претензии. Одни обвиняют ее в неискренности и смене политических убеждений ради заработка и комфортных условий жизни в России. Дескать, раньше она выступала за присоединение Львовской области к Европейскому союзу и была сторонницей западного пути развития. Это может быть так, а может – наоборот.

          Фото: с личной страницы на VK

          Презумпция невиновности, которой мы должны придерживаться, исходя из обыденной морали, и на которую вправе рассчитывать каждый, обязывает нас предполагать, что нынешние пророссийские убеждения журналистки являются ее подлинной позицией.

          Другие предъявляют еще более странные претензии. Якобы она нетерпима, безапелляционна, категорична в оценках, склонна затевать скандалы и оскорблять собеседников, если их точка зрения противоречит ее собственной. Были и просто запредельные по отсутствию логики обвинения: Бойко несносна в обычном бытовом общении, буянила и вообще «достала окружающих».

          Да, возможно, ее манера вести себя и не вызывает особенных симпатий, но она находится в пределах нормы. Русский народный человек вообще не слишком комфортен в общении. Я могу утверждать это, прожив 15 лет в Европе. Только сблизившись с ним, вы узнаете, что он готов вынуть из себя душу «за други своя», отдать последнюю рубаху и так далее. А так ему не хватает легкости, любезности, натянутой на физиономию улыбки, умения расшаркиваться по каждому поводу. Это вовсе не причина сажать его в тюрьму. Прекратите приглашать женщину, чье поведение вам не нравится, на телевидение, да и дело с концом. О чем вообще разговор!

          В этой истории противно все. Ладно, обвинители могут лишь усугубить атмосферу какого-то совсем уж примитивного человеконенавистничества, которое удивительным образом проявилось в злорадстве и утверждениях, что «так ей и надо». Повлиять на ход событий эти милые люди не в состоянии. Но представители российской бюрократии – и те, кто принял решение, и те, кто его исполнял, и случайно оказавшиеся на ее дороге в украинскую тюрьму представители российских силовых структур – сделали все от них зависящее, чтобы отрезать Бойко путь к спасению.

          Журналистку пытались взять под защиту известные на всю страну публицисты, ведущие, депутаты, общественные организации. То есть те, чей общественный вес вроде бы должен быть достаточно высоким для того, чтобы решить вопрос о несопоставимости административного проступка с теми страданиями, на которые обрек женщину судебный вердикт.

          Но российская бюрократия оказалась всесильной. Позевывающий судья, меланхолично принявший решение о выдворении, два судебных пристава-амбала, скрутившие пожилого человека, запихнувшие его в машину и доставившие на границу, некий генерал, который заявил, что ему «до фонаря» судьба депортируемой, и в завершение российский пограничник, обложивший Бойко ядреным матом, когда она попыталась подать прошение о предоставлении политического убежища – все эти винтики бюрократической и силовой машины слаженно работали, ломая человеческую жизнь.

          Русские своих не бросают. В принципе эта нравственная норма работает уже много лет. Она обеспечила возвращение Крыма в Россию, она заложена в основание обороны Донбасса. И случаи, подобные тому, который произошел с украинской журналисткой, носят не массовый, а единичный характер. И пока большую часть приговоренных к депортации удалось отвоевать.

          Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке, – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов.

          Русским нельзя бросать своих.  


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Как Минздрав гидру курения победил

          Сергей Лукьяненко, писатель
          Во всем мире, от демократических Европ и до тоталитарных Азий, в аэропортах есть курилки. У нас их нет и не будет. Мы не Европа и не Азия, не Антарктида. Мы всегда идем своим путем, а Минздрав ведет нас. Подробности...
          Обсуждение: 21 комментарий

          Пора просыпаться от летаргического сна

          Антон Любич, экономист
          Все ждут, когда «станет как раньше». А так уже не будет. Ибо «в одну реку нельзя войти дважды». Об этом еще Гераклит предупреждал. Но он был не «технократом», поэтому и мысли его нынче не в моде. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          Немцы боятся надевать «желтые жилеты»

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Народный бунт после введения экологического налога во Франции и тишина в Германии после запрета автомобилей со старыми дизельными двигателями (касается миллионов граждан) – диагноз. Дело не в инертности немцев. Все гораздо страшнее. Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          Почему не надо ломать адские печати

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Можно произнести слова о «России, освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...
          Обсуждение: 174 комментария

          США предложили Киеву доказать свою полезность

          Глеб Простаков, журналист
          Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Страшный сон Вашингтона о Курилах

          Дмитрий Родионов, политолог
          Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему – отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию. Подробности...
          Обсуждение: 66 комментариев

          Русская демократия против западной автаркии

          Владимир Добрынин, журналист
          Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...
          Обсуждение: 49 комментариев

          Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

          Андрей Бабицкий, журналист
          Союз трех славянских народов как духовная общность способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Если бы это единство реализовало себя, то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь. Подробности...
          Обсуждение: 119 комментариев

          Банк Франции страшнее ФСБ

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
          Обсуждение: 78 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............