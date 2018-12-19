Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Новая система изменит весь порядок российской торговли

Стихийные рынки, а вместе с ними и нелегальная торговля должны полностью исчезнутьФото: Илья Питалев/РИА Новости
«Даже сами представители отрасли не предполагали, каким окажется в итоге реальный объем товарооборота меховых изделий в стране. На сегодняшний день обеление рынка оценивается порядка 800% в натуральном выражении», – заявила газете ВЗГЛЯД руководитель проекта «Легкая промышленность» Центра развития перспективных технологий Вера Волкова. Она рассказала о гигантском эксперименте по маркировке товаров, который проходит сейчас в России. Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...

Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Наступивший 2019 год будет богат на события в политической, экономической и технологической сферах. У них будет одна общая черта – предельно жесткая конкуренция между политическими, экономическими и технологическими игроками. Подробности...

Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

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Перемены в том, как мы видим мир, не обязательно должны быть чем-то, что на нас падает – как внезапное горе или радость. Мы можем сознательно культивировать в себе определенный взгляд на вещи – и это называется «надеждой». Подробности...
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

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        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Геворг Мирзаян

          Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

          Геворг Мирзаян
          доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          		 14 января 2019, 12:26

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          Дональд Трамп продолжает оформлять свое политическое решение о выводе американских войск из Сирии. На сей раз он озаботился американским имиджем – президент США не хочет, чтобы его сирийская победа омрачалась кадрами насилия над курдами. Союзниками США, с которыми турки начнут разбираться сразу же после ухода последнего американского солдата. «Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам», – пригрозил хозяин Белого дома.

          Однако за ширмой этих публичных тирад идет серьезный разговор – советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон регулярно обсуждает условия американского выхода с Ибрагимом Калыном, помощником Эрдогана. Турция пытается использовать американский выход не только для окончательного решения курдского вопроса (как бы Трамп не угрожал, курдов он Эрдогану уже продал), но и в целом для укрепления своих позиций в Сирии.

          Вопрос для Эрдогана более чем актуальный. На сегодняшний день его позиции в Сирии стремительно ослабляются. Прежде всего, за счет обесценивания двух основных активов – Идлиба и, как ни странно, сданных американцами курдов. Так, мятежная сирийская провинция, стабилизация которой была вверена Москвой, Дамаском и Тегераном в руки Эрдогана, усиленными темпами превращается в заповедник террористов. Они усиленно и успешно перемалывает протурецкие группировки в Идлибе, а Анкара на этом фоне выглядит беспомощно. И чем больше территорий оказывается под исламистами, тем больше у Москвы, Дамаска и Тегерана аргументов для того, чтобы все-таки провести в провинции военную операцию.

          Что же касается курдов, то, в очередной раз брошенные американцами, они сейчас усиленно пытаются договориться с Асадом и перейти под защиту сирийской армии. Подконтрольные Дамаску части уже пришли в окрестности Манбиджа, встав между протурецкими отрядами и курдами. Если последним удастся окончательно решить вопросы с Асадом и реинтегрироваться в Сирию, то Эрдоган не только не сможет разгромить курдские отряды, но и (в зависимости от условий компромисса) рискует получить курдскую автономию на сирийской территории. Автономию, которая будет мутить воду на курдских землях самой Турции.

          Для защиты своих интересов перед Москвой и Тегераном (например, в вопросе написания новой конституции Сирии, статьи которой должны учитывать турецкие пожелания) Анкаре нужны новые инструменты. И важнейшим из них может стать получение статуса «правой руки Американского Бога» в Сирии. А почему бы и нет? Турецкий лидер прекрасно понимает, что после вывода американских войск и сдачи ими курдов Эрдогану на расправу исчезает один из основных источников противоречий в турецко-американских отношениях. А значит, пора доказывать Вашингтону, что если он будет уважать турецкие интересы на Ближнем Востоке (чего не делал Обама), то Анкара станет надежным союзником и партнером США.

          Фото: Tatyana Zenkovich/Reuters

          Именно поэтому в авторитетнейшей The New York Times вышла статья Реджепа Эрдогана под весьма интересным заголовком: «Трамп прав по Сирии. Турция сделает работу». Фактически ее можно рассматривать как некий программный документ, который расписывает политику Анкары на сирийском театре в случае, если ее назначат этой рукой. В нем говорится о том, что Турция сможет обеспечить такие условия вывода американских сил, при которых будут защищены «интересы США, международного сообщества и сирийского народа» (ровно в таком порядке).

          К сожалению для Эрдогана, озвученные им обещания, подкрепленные примерами турецких успехов в Сирии, выглядят весьма сомнительно. Просто потому, что они расходятся с реальностью.

          По словам Эрдогана, в отличие от американских действий в Ракке и Мосуле, которые проводились в основном через массовые бомбардировки этих городов, Турция и ее союзники воевали на земле, освобождая дом за домом. И вот в том же Аль-Бабе не только удалось сохранить инфраструктуру, но и обеспечить мир на этих территориях. «Дети снова пошли в школу, финансируемые Турцией больницы лечат людей, создаются новые бизнес-проекты, которые обеспечивают рост местной экономики», – рассказывает турецкий президент.

          К сожалению, реальность противоречит его словам. Анкара доказала свою способность более-менее эффективно воевать (правда, не с исламистами, а с курдскими подразделениями, воюющими с исламистами), однако в плане строительства мира у Эрдогана мало что получается. «Освобожденные» им земли подвергались мародерству со стороны турецкой армии и ее союзников (что было прекрасно продемонстрировано в ходе взятия курдского Африна), а попытки выстроить местную администрацию и создать зонтичную структуру, объединяющую местных боевиков, полностью провалились в Идлибе. Продемонстрировав тем самым реальные возможности Анкары выиграть мир.

          Еще одним предложением Турции стала претензия на роль международного посредника. Этакого регионального «честного брокера», который помогал бы вовлеченным в сирийский конфликт внешним силам разрешать противоречия. «Мы активно участвуем в женевском и астанинском мирном процессе, а также являемся единственной силой в Сирии, которая может одновременно работать с США и с Россией», – утверждает турецкий президент.

          К сожалению для него, это снова не так. Прежде всего, Турция – далеко не единственная сила, способная одновременно работать с Белым домом и Кремлем. Ровно такой же силой является сейчас Саудовская Аравия, а также (при определенном желании) Египет. Во-вторых, основная работа посредника будет заключаться не на линии Вашингтон-Москва (где стороны и сами могут договориться), а на линии Вашингтон-Тегеран. Именно там находятся основные внешние противоречия, мешающие достижению политического компромисса в Сирии. Однако место посредника на этой линии прочно занято Российской Федерацией, и Турция вряд ли сможет заменить Москву. Хотя бы потому, что уровень доверия к Эрдогану крайне невысок – причем как со стороны Ирана, так и со стороны Вашингтона.

          Да и в целом достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии (не тактического из серии «курды в обмен на прекращение информационной атаки на саудовского кронпринца, а именно стратегического) Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет.

          Эрдогану придется договариваться отдельно с Трампом (чьи взгляды на необходимость защиты интересов союзников давно известны), Конгрессом (который противостоит президенту), а также американской прессой, пристально следящей за бурной, жестокой и отнюдь не демократичной внутриполитической жизнью в Турции. Ни одна из этих сил не готова делегировать непредсказуемому и амбициозному Эрдогану право быть правой рукой «американского господина» – в лучшем случае турецкому лидеру может быть отведена роль левой руки, которая на Ближнем Востоке предназначена для, скажем так, очистки от различной грязи. Естественно, такая роль Анкару не устроит.


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