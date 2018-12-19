Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Дональд Трамп продолжает оформлять свое политическое решение о выводе американских войск из Сирии. На сей раз он озаботился американским имиджем – президент США не хочет, чтобы его сирийская победа омрачалась кадрами насилия над курдами. Союзниками США, с которыми турки начнут разбираться сразу же после ухода последнего американского солдата. «Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам», – пригрозил хозяин Белого дома.

Однако за ширмой этих публичных тирад идет серьезный разговор – советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон регулярно обсуждает условия американского выхода с Ибрагимом Калыном, помощником Эрдогана. Турция пытается использовать американский выход не только для окончательного решения курдского вопроса (как бы Трамп не угрожал, курдов он Эрдогану уже продал), но и в целом для укрепления своих позиций в Сирии.

Вопрос для Эрдогана более чем актуальный. На сегодняшний день его позиции в Сирии стремительно ослабляются. Прежде всего, за счет обесценивания двух основных активов – Идлиба и, как ни странно, сданных американцами курдов. Так, мятежная сирийская провинция, стабилизация которой была вверена Москвой, Дамаском и Тегераном в руки Эрдогана, усиленными темпами превращается в заповедник террористов. Они усиленно и успешно перемалывает протурецкие группировки в Идлибе, а Анкара на этом фоне выглядит беспомощно. И чем больше территорий оказывается под исламистами, тем больше у Москвы, Дамаска и Тегерана аргументов для того, чтобы все-таки провести в провинции военную операцию.

Что же касается курдов, то, в очередной раз брошенные американцами, они сейчас усиленно пытаются договориться с Асадом и перейти под защиту сирийской армии. Подконтрольные Дамаску части уже пришли в окрестности Манбиджа, встав между протурецкими отрядами и курдами. Если последним удастся окончательно решить вопросы с Асадом и реинтегрироваться в Сирию, то Эрдоган не только не сможет разгромить курдские отряды, но и (в зависимости от условий компромисса) рискует получить курдскую автономию на сирийской территории. Автономию, которая будет мутить воду на курдских землях самой Турции.

Для защиты своих интересов перед Москвой и Тегераном (например, в вопросе написания новой конституции Сирии, статьи которой должны учитывать турецкие пожелания) Анкаре нужны новые инструменты. И важнейшим из них может стать получение статуса «правой руки Американского Бога» в Сирии. А почему бы и нет? Турецкий лидер прекрасно понимает, что после вывода американских войск и сдачи ими курдов Эрдогану на расправу исчезает один из основных источников противоречий в турецко-американских отношениях. А значит, пора доказывать Вашингтону, что если он будет уважать турецкие интересы на Ближнем Востоке (чего не делал Обама), то Анкара станет надежным союзником и партнером США.

Именно поэтому в авторитетнейшей The New York Times вышла статья Реджепа Эрдогана под весьма интересным заголовком: «Трамп прав по Сирии. Турция сделает работу». Фактически ее можно рассматривать как некий программный документ, который расписывает политику Анкары на сирийском театре в случае, если ее назначат этой рукой. В нем говорится о том, что Турция сможет обеспечить такие условия вывода американских сил, при которых будут защищены «интересы США, международного сообщества и сирийского народа» (ровно в таком порядке).

На эту тему

К сожалению для Эрдогана, озвученные им обещания, подкрепленные примерами турецких успехов в Сирии, выглядят весьма сомнительно. Просто потому, что они расходятся с реальностью.

По словам Эрдогана, в отличие от американских действий в Ракке и Мосуле, которые проводились в основном через массовые бомбардировки этих городов, Турция и ее союзники воевали на земле, освобождая дом за домом. И вот в том же Аль-Бабе не только удалось сохранить инфраструктуру, но и обеспечить мир на этих территориях. «Дети снова пошли в школу, финансируемые Турцией больницы лечат людей, создаются новые бизнес-проекты, которые обеспечивают рост местной экономики», – рассказывает турецкий президент.

К сожалению, реальность противоречит его словам. Анкара доказала свою способность более-менее эффективно воевать (правда, не с исламистами, а с курдскими подразделениями, воюющими с исламистами), однако в плане строительства мира у Эрдогана мало что получается. «Освобожденные» им земли подвергались мародерству со стороны турецкой армии и ее союзников (что было прекрасно продемонстрировано в ходе взятия курдского Африна), а попытки выстроить местную администрацию и создать зонтичную структуру, объединяющую местных боевиков, полностью провалились в Идлибе. Продемонстрировав тем самым реальные возможности Анкары выиграть мир.

Еще одним предложением Турции стала претензия на роль международного посредника. Этакого регионального «честного брокера», который помогал бы вовлеченным в сирийский конфликт внешним силам разрешать противоречия. «Мы активно участвуем в женевском и астанинском мирном процессе, а также являемся единственной силой в Сирии, которая может одновременно работать с США и с Россией», – утверждает турецкий президент.

К сожалению для него, это снова не так. Прежде всего, Турция – далеко не единственная сила, способная одновременно работать с Белым домом и Кремлем. Ровно такой же силой является сейчас Саудовская Аравия, а также (при определенном желании) Египет. Во-вторых, основная работа посредника будет заключаться не на линии Вашингтон-Москва (где стороны и сами могут договориться), а на линии Вашингтон-Тегеран. Именно там находятся основные внешние противоречия, мешающие достижению политического компромисса в Сирии. Однако место посредника на этой линии прочно занято Российской Федерацией, и Турция вряд ли сможет заменить Москву. Хотя бы потому, что уровень доверия к Эрдогану крайне невысок – причем как со стороны Ирана, так и со стороны Вашингтона.

Да и в целом достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии (не тактического из серии «курды в обмен на прекращение информационной атаки на саудовского кронпринца, а именно стратегического) Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет.

Эрдогану придется договариваться отдельно с Трампом (чьи взгляды на необходимость защиты интересов союзников давно известны), Конгрессом (который противостоит президенту), а также американской прессой, пристально следящей за бурной, жестокой и отнюдь не демократичной внутриполитической жизнью в Турции. Ни одна из этих сил не готова делегировать непредсказуемому и амбициозному Эрдогану право быть правой рукой «американского господина» – в лучшем случае турецкому лидеру может быть отведена роль левой руки, которая на Ближнем Востоке предназначена для, скажем так, очистки от различной грязи. Естественно, такая роль Анкару не устроит.