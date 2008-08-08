Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Заявление Терезы Мэй о якобы причастности к отравлению в Солсбери уже почти восемь лет как не существующего ГРУ (теперь это ГУ МО России) придало новое скандальное дыхание постепенно затихавшей теме Скрипалей.

Первая, опьяняющая реакция зрителей (на что и максимально рассчитывали организаторы) была у многих полной эмоций, что я быстро почувствовал у себя в почте. Но, посмотрев внимательно на предъявленные материалы, начинаешь анализировать. И картина становится весьма интересной.

Во-первых, в заявлениях британских властей по-прежнему нет ни одного ответа на те самые 23 вопроса, которые делают саму версию отравления Скрипалей очевидно несуразной, «склеенной» из нестыковок (от процедуры обнаружения «Новичка», причин счастливого «воскрешения» отравленных – до объяснения преспокойного выживания в доме шпиона кошек и морских свинок в условиях «нанесенного на ручку» смертоносного ОВ).

Ответов как не было, так и нет вообще.

Во-вторых, информация британской стороны в кратком смысловом переводе на русский язык звучит так:

«Страшное и ужасное ГРУ абсолютно деградировало в уровне разработки операций и профессионализме своих сотрудников и работает вопиюще примитивно, если не сказать дебильно. Поэтому их легко и обнаружили!»

Любой человек, хотя бы просто почитавший в детстве детективы и книги о разведчиках, не говоря о зарубежных профессионалах контрразведки, прекрасно видит, что на представленных фотографиях вовсе не профессиональные ликвидаторы – сотрудники легендарных спецподразделений. Близко не похожи!

Да и зарубежный опыт, особенно израильский, наглядно свидетельствует о следующем:

1. Группа, занимающаяся ликвидацией, обычно состоит, например, у израильтян, из шести-восьми человек.

2. Они прибывают в страну из различных стран (естественно, не из Израиля) и с паспортами иных государств (Ирландия, Канада и т. п.). У Израиля были уже дипломатические скандалы на эту тему.

3. Не пользуются они общественным транспортом: их ждут сменные арендованные или заранее приобретенные на чужие имена машины. И не в гостиницах останавливаются агенты, а в съемных коттеджах или в иных объектах (жилые автомобильные фургоны, баржи и т. д.)

4. Установку (разведку) объекта ликвидации проводят не сами ликвидаторы, а совсем другие люди – специалисты по установке.

5. Перемещаются ликвидаторы маршрутами, на которых максимально отсутствуют средства объективного видеоконтроля. И дорогу они ищут не по указателям и навигаторам, а заранее великолепно осваивают необходимые пути движения.

6. В процессе перемещений ими активно используются средства маскировки (смена одежды, парики, усы, очки и иные приемы изменения внешности и т. п.).

Английская разведка в СССР эти приемы очень активно использовала! Маскировка и смена оперативной одежды – это азы для начинающих изучать спецдисциплины!

7. После выполнения задачи группа немедленно покидает страну, но убывает в другие, далекие от Израиля страны. И уж не той же самой авиакомпанией и по возможности не из того же аэропорта.

Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему этому вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции.

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Ликвидация улик и орудия преступления – это один из основных, важнейших элементов планирования операции. Это основная гарантия безопасности исполнителей. Для отдельных задач в свое время придумывались даже саморазрушающиеся или растворяющиеся в воде средства уничтожения: бросил в воду – и через пару минут ничего не остается...

Предположить, что при разработке такого рода операции (как утверждают англичане, применения боевого отравляющего вещества) не предусмотрели, как сбросить орудие преступления, – за каких же идиотов надо считать сотрудников?! Выкинуть улику в благотворительный ящик для вещей, предназначенных для бездомных, означает в итоге неминуемо провалить операцию. Кто на это пойдет?

Поэтому очевидно: никакими убийцами из ГРУ данные граждане не являются. Это прекрасно понимают и сами сотрудники британских спецслужб.

На первый взгляд вообще сначала показалось, что это пара странствующих геев. Но данные об их перемещениях позволяют сделать иное обоснованное предположение.

– Как вы считаете, кто они? – спросил меня утром один из коллег.

– Обычные малобюджетные курьеры. Возможно, работавшие в интересах криминальных структур, специфического бизнеса либо по поручению каких-либо спецслужб.

Поэтому они и не скрывались, свободно двигались и подумать не могли, что по ним так будут работать всеми своими усилиями британские спецслужбы. Понятно, что на этих двоих вышли почти сразу.

Видимо, их сразу, еще в мае, и подали в европейский розыск: а вдруг снова поедут «курьеры-фельдъегеря» еще в какую-нибудь страну ЕС... Тут бы их и повязали.

Можно только предполагать, с какой огромной неохотой британские спецслужбы сдавали эту информацию своему премьер-министру... Но что поделаешь: ее надо срочно спасать!

Брексит проваливается, политика Терезы Мэй трещит по швам, Борис Джонсон тяжело дышит в затылок – только отравление Скрипалей и демонстрация фото «агентов ГРУ» позволит ей в очередной раз выкрутиться в парламенте. Больше похвастаться нечем.

Но к этой информации, как обычно, «припали» британские пиарщики и существенно ослабили исходную картинку.

Им показалось мало фотографий, и они придумали смехотворную версию, что в дешевом отеле, где останавливались гости, якобы обнаружили «Новичок», но на следующий день он... пропал. Ну как без «Новичка»!

Это очевидный пиар-прием для «усиления» эмоционального воздействия.

И самое слабое место во всей сегодняшней по-иному слепленной с учетом предыдущих ошибок аргументации. Весьма «мутная» история и с флаконом из-под духов.

Все серьезные специалисты – военные химики – единодушно утверждают, что такой флакон не обеспечит безопасности при длительной транспортировке отравляющего вещества такого рода, особенно в самолете:

– Только от Портон-Дауна до Солсбери довезти можно на расстояние 7 миль, да и то с риском.

Но флакон, тоже «для картинки», демонстративно продемонстрировали.

На что надеются англичане?

На то, что курьеры, хайле лайке, могли действительно участвовать в доставке различных посылок законспирированным получателям (конечно, не отравляющих веществ) и России было бы не очень комфортно их раскрывать.

Значит, считают в Лондоне, можно смело и нагло городить, что угодно: России будет трудно оправдываться.

Конечно, вопросы остаются:

– Был ли Сергей Скрипаль двойным агентом?

– Хайле лайке!

– Мог ли он вести двойную игру?

– Хайле лайке!

– Мог ли он заказать себе курьеров из Москвы с каким-либо материалом (конечно, не «Новичком»!)?

– Хайле лайке!

– Могли ли британцы наказать его таким изощренным способом или это была заранее заготовленная спецоперация с его сознательным участием или частичным использованием «вслепую»?

– Хайле лайке!

Очевидно одно: российские спецслужбы явно своевременно недооценили опасность ситуации со Скрипалями (подумаешь, ну кто такой Скрипаль, что он значит?).

Напрасно!

Скрипаль никто, но многоходовка «скрипалиного балета» разыгрывается еще только в состоянии первых сцен первого акта. Финал и эпилог этого спектакля еще очень далеко...

Источник: Блог Владимира Ворожцова