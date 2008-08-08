Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

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Почему «Петров и Боширов» не похожи на настоящих разведчиков

Британия пытается выставить российских разведчиков полными идиотамиФото: Metroplitan Police/Global Look Press
Нужно признать, что в плане расследования «дела Скрипалей» британцы сделали немало. Сделанного ими достаточно, чтобы показать запуганному «русской угрозой» обществу «убедительную картину преступления». Но она будет убедительной только для европейских обывателей, но не для тех, кто разбирается в особенностях работы разведки. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Христианство в США приняло пугающие формы

Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»Фото: Eduardo Munoz/Reuters
«Культурная война» проиграна, белые христиане выпирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

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Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...

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          Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

          Владимир Ворожцов
          генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          		 7 сентября 2018, 11:06

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          Заявление Терезы Мэй о якобы причастности к отравлению в Солсбери уже почти восемь лет как не существующего ГРУ (теперь это ГУ МО России) придало новое скандальное дыхание постепенно затихавшей теме Скрипалей.

          Первая, опьяняющая реакция зрителей (на что и максимально рассчитывали организаторы) была у многих полной эмоций, что я быстро почувствовал у себя в почте. Но, посмотрев внимательно на предъявленные материалы, начинаешь анализировать. И картина становится весьма интересной.

          Во-первых, в заявлениях британских властей по-прежнему нет ни одного ответа на те самые 23 вопроса, которые делают саму версию отравления Скрипалей очевидно несуразной, «склеенной» из нестыковок (от процедуры обнаружения «Новичка», причин счастливого «воскрешения» отравленных – до объяснения преспокойного выживания в доме шпиона кошек и морских свинок в условиях «нанесенного на ручку» смертоносного ОВ).

          Ответов как не было, так и нет вообще.

          Во-вторых, информация британской стороны в кратком смысловом переводе на русский язык звучит так:

          Фото: Metroplitan Police/Global Look Press

          «Страшное и ужасное ГРУ абсолютно деградировало в уровне разработки операций и профессионализме своих сотрудников и работает вопиюще примитивно, если не сказать дебильно. Поэтому их легко и обнаружили!»

          Любой человек, хотя бы просто почитавший в детстве детективы и книги о разведчиках, не говоря о зарубежных профессионалах контрразведки, прекрасно видит, что на представленных фотографиях вовсе не профессиональные ликвидаторы – сотрудники легендарных спецподразделений. Близко не похожи!

          Да и зарубежный опыт, особенно израильский, наглядно свидетельствует о следующем:

          1. Группа, занимающаяся ликвидацией, обычно состоит, например, у израильтян, из шести-восьми человек.

          2. Они прибывают в страну из различных стран (естественно, не из Израиля) и с паспортами иных государств (Ирландия, Канада и т. п.). У Израиля были уже дипломатические скандалы на эту тему.

          3. Не пользуются они общественным транспортом: их ждут сменные арендованные или заранее приобретенные на чужие имена машины. И не в гостиницах останавливаются агенты, а в съемных коттеджах или в иных объектах (жилые автомобильные фургоны, баржи и т. д.)

          4. Установку (разведку) объекта ликвидации проводят не сами ликвидаторы, а совсем другие люди – специалисты по установке.

          5. Перемещаются ликвидаторы маршрутами, на которых максимально отсутствуют средства объективного видеоконтроля. И дорогу они ищут не по указателям и навигаторам, а заранее великолепно осваивают необходимые пути движения.

          6. В процессе перемещений ими активно используются средства маскировки (смена одежды, парики, усы, очки и иные приемы изменения внешности и т. п.).

          Английская разведка в СССР эти приемы очень активно использовала! Маскировка и смена оперативной одежды – это азы для начинающих изучать спецдисциплины!

          7. После выполнения задачи группа немедленно покидает страну, но убывает в другие, далекие от Израиля страны. И уж не той же самой авиакомпанией и по возможности не из того же аэропорта.

          Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему этому вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции.

          Ликвидация улик и орудия преступления – это один из основных, важнейших элементов планирования операции. Это основная гарантия безопасности исполнителей. Для отдельных задач в свое время придумывались даже саморазрушающиеся или растворяющиеся в воде средства уничтожения: бросил в воду – и через пару минут ничего не остается...

          Предположить, что при разработке такого рода операции (как утверждают англичане, применения боевого отравляющего вещества) не предусмотрели, как сбросить орудие преступления, – за каких же идиотов надо считать сотрудников?! Выкинуть улику в благотворительный ящик для вещей, предназначенных для бездомных, означает в итоге неминуемо провалить операцию. Кто на это пойдет?

          Поэтому очевидно: никакими убийцами из ГРУ данные граждане не являются. Это прекрасно понимают и сами сотрудники британских спецслужб.

          На первый взгляд вообще сначала показалось, что это пара странствующих геев. Но данные об их перемещениях позволяют сделать иное обоснованное предположение.

          – Как вы считаете, кто они? – спросил меня утром один из коллег.

          – Обычные малобюджетные курьеры. Возможно, работавшие в интересах криминальных структур, специфического бизнеса либо по поручению каких-либо спецслужб.

          Поэтому они и не скрывались, свободно двигались и подумать не могли, что по ним так будут работать всеми своими усилиями британские спецслужбы. Понятно, что на этих двоих вышли почти сразу.

          Видимо, их сразу, еще в мае, и подали в европейский розыск: а вдруг снова поедут «курьеры-фельдъегеря» еще в какую-нибудь страну ЕС... Тут бы их и повязали.

          Можно только предполагать, с какой огромной неохотой британские спецслужбы сдавали эту информацию своему премьер-министру... Но что поделаешь: ее надо срочно спасать!

          Брексит проваливается, политика Терезы Мэй трещит по швам, Борис Джонсон тяжело дышит в затылок – только отравление Скрипалей и демонстрация фото «агентов ГРУ» позволит ей в очередной раз выкрутиться в парламенте. Больше похвастаться нечем.

          Но к этой информации, как обычно, «припали» британские пиарщики и существенно ослабили исходную картинку.

          Им показалось мало фотографий, и они придумали смехотворную версию, что в дешевом отеле, где останавливались гости, якобы обнаружили «Новичок», но на следующий день он... пропал. Ну как без «Новичка»!

          Это очевидный пиар-прием для «усиления» эмоционального воздействия.

          И самое слабое место во всей сегодняшней по-иному слепленной с учетом предыдущих ошибок аргументации. Весьма «мутная» история и с флаконом из-под духов.

          Все серьезные специалисты – военные химики – единодушно утверждают, что такой флакон не обеспечит безопасности при длительной транспортировке отравляющего вещества такого рода, особенно в самолете:

          – Только от Портон-Дауна до Солсбери довезти можно на расстояние 7 миль, да и то с риском.

          Но флакон, тоже «для картинки», демонстративно продемонстрировали.

          На что надеются англичане?

          На то, что курьеры, хайле лайке, могли действительно участвовать в доставке различных посылок законспирированным получателям (конечно, не отравляющих веществ) и России было бы не очень комфортно их раскрывать.

          Значит, считают в Лондоне, можно смело и нагло городить, что угодно: России будет трудно оправдываться.

          Конечно, вопросы остаются:

          – Был ли Сергей Скрипаль двойным агентом?

          – Хайле лайке!

          – Мог ли он вести двойную игру?

          – Хайле лайке!

          – Мог ли он заказать себе курьеров из Москвы с каким-либо материалом (конечно, не «Новичком»!)?

          – Хайле лайке!

          – Могли ли британцы наказать его таким изощренным способом или это была заранее заготовленная спецоперация с его сознательным участием или частичным использованием «вслепую»?

          – Хайле лайке!

          Очевидно одно: российские спецслужбы явно своевременно недооценили опасность ситуации со Скрипалями (подумаешь, ну кто такой Скрипаль, что он значит?).

          Напрасно!

          Скрипаль никто, но многоходовка «скрипалиного балета» разыгрывается еще только в состоянии первых сцен первого акта. Финал и эпилог этого спектакля еще очень далеко...

          Источник: Блог Владимира Ворожцова


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