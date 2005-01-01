Была ли советская пенсионная система «лучшей в мире»

Думаю я о 82%, которые, по мнению ФОМ, против повышения пенсионного возраста. Про их мотивацию.

Значительная часть этих людей видит в «пенсионном возрасте» – 60 на 55 (отдельно, кстати, унизительном для женщин) – социальное завоевание СССР и отголосок прекрасной системы социальной защиты, которую мы якобы потеряли. Наряду с «лучшим в мире» образованием и такой же расчудесной «бесплатной медициной».

Но ведь именно недостатки, вопиющая несправедливость пенсионной системы была одной из главных язв позднесоветской действительности.

«Уравниловка», в которой только условный старый большевик мог получать условные 300 рэ, а любой другой был обречен на 120 плюс 20% в лучшем случае. Социальная и сельская пенсия в 35–50 рэ. Фиксация «максимального дохода» работающего пенсионера и так далее и тому подобное.

Советская пенсионная система, созданная в те времена, когда тот самый «возраст дожития» был отрицательным – то есть продолжительность жизни была существенно ниже пенсионного возраста, а не выше его, по мере исправления ситуации продуцировала все большую и большую несправедливость, с пиком пенсионной нищеты и несправедливости в 1980-х.

И именно это, кстати, стало одним из важных факторов социальной поддержки перестройки.

На эту тему

А сегодня то, что в 1930–1950-х редкий советский человек доживал до 55, а государство в мудрости своей установило планку пенсии в 55/60 (тупо экономя под видом социальной политики), готовы объявить вершиной и торжеством советского гуманизма.

А сам возраст этот воспринимается как некая «феодальная привилегия» многими. А во многом ею и является – учитывая все эти бесконечные группы пенсионеров льготных, всех этих офисных «инвалидов» со сверхтяжелыми условиями труда в пресс-службах силовых ведомств, судах и т. д. и т. п.

Я понимаю, когда мы говорим про шахтеров, но когда речь идет про погоны, которые никогда не покидали пределов Садового кольца? Абсурд.

Речь надо вести про то, что пенсии должны стать больше, что надо прекращать – и очень строго прекращать – трудовую дискриминацию людей за 50, про устранение гендерного неравенства, про ревизию льготников, чтобы не было у нас действительно тридцатилетних пенсионных генеральш и так далее и тому подобное. Про установление той самой справедливости. Про пенсионное меню, которое позволило бы избегать уравниловки и поощряло бы людей при желании продолжать трудовую деятельность.

И, безусловно, все это невозможно без изменения пенсионного возраста с золотого стандарта 1932 года.

Только в этом случае мы можем прийти к ситуации, которую так любят описывать наши печальники народные – «западные пенсионеры ездят по всему миру».

Вот потому и ездят, что нет у них самой лучшей в мире советской пенсионной системы. А если бы была, то сидели бы по домам, картошку бы сажали с огурцами.

Источник: Блог Глеба Кузнецова