На карту поставлено существование Евросоюза

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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
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Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С такими кумирами как Кикабидзе СССР был обречён

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На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...

Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

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          Наталия Янкова

          На карту поставлено существование Евросоюза

          Наталия Янкова
          публицист (Германия)
          		 22 июня 2018, 19:32

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          Ни для кого не секрет, что Германия переживает тяжелейший кризис, возникший как следствие миграционной политики канцлерин Меркель.

          Рожденное в муках (продолжавшихся полгода после выборов) немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Да и сама Меркель может не удержаться в кресле канцлера, несмотря на ее уникальный хватательный рефлекс.

          В коалиции возникли серьезнейшие разногласия: министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика.

          Дело в том, что по так называемому Дублинскому соглашению беженцы, прибывшие в страну Европейского союза и там же зарегистрированные, должны и оставаться по месту регистрации. Но как минимум с 2015 года это правило систематически нарушалось. Около полутора миллионов, а возможно, и больше беженцев оказались в Германии как стране, наиболее привлекательной для убежища.

          Теперь же Зеехофер, став министром внутренних дел, пытается отыграть ситуацию. Впрочем, намеревался он это сделать и раньше – споры с Меркель по вопросу беженцев не утихали с начала миграционного кризиса.

          Фото: Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

          Зеехофер объявил, что те беженцы, которые уже зарегистрированы в другой стране или не получили статус беженца по объективным причинам, отныне не смогут пересекать границу Германии. Меркель отвергла это решение, несмотря на его законность. Но партия Зеехофера и даже большинство партии Меркель (ХДС) на стороне министра.

          Так что справиться с Зеехофером у нее пока не выходит. Хотя она уже и намекнула, что обладает достаточной властью, чтобы снять его с поста министра. Зеехофер отреагировал коротко: «Пусть попробует». Что ж, подобное решение действительно будет означать развал правящей коалиции, а самой Ангеле сулит пенсию, ну или в лучшем случае место в Европарламенте.

          Теперь Меркель собирается обсудить этот вопрос в Брюсселе в воскресенье, на рабочей встрече с представителями стран, заинтересованных в разрешении миграционного кризиса. Официальный саммит Евросоюза на ту же тему намечен на 28 и 29 июня.

          В преддверии этих встреч она судорожно пытается завоевать возможных союзников. Ключевой из них, разумеется, французский президент Макрон. Разумеется, Меркель должна что-то предложить взамен. В свою очередь Макрон, как не очень гибкий, но по-наполеоновски самоуверенный молодой политик, закидал канцлерин предложениями, которые, надо сказать, не новы.

          Его давнишняя цель – реализовать свои планы по реформированию ЕС, главным же образом речь идет о создании единого европейского бюджета и единой армии. К этим планам Макрона канцлерин всегда относилась скептически. Правда, сейчас ей, кажется, вовсе не до судьбы ЕС. Ей бы свою политическую судьбу наладить.

          Макрон же рассчитывал, что именно теперь и настал подходящий момент, и растерянная Ангела примет едва ли не любое предложение, только бы приобрести дополнительную поддержку. Конечно, как политик Меркель намного опытней романтичного Макрона и с такими, как он, умеет держать паузу.

          Следующая ключевая страна Евросоюза – Италия. Еще не начался саммит ЕС, а с ней у Германии уже возникли трения

          Меркель сообщила премьеру Джузеппе Конте в телефонном разговоре, что она уже «набросала предварительный план, который должен быть принят в воскресенье всеми участниками». Это, кроме самой Германии, Франция, Италия, Австрия, Греция, Испания, Мальта, Болгария, Бельгия и Нидерланды.

          Конте возмутился и ответил, что «никто не должен в обход всех участников, имеющих определенную позицию, проводить собственное решение». Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини оказался еще категоричней: «так как решение уже известно и не соответствует ожиданиям участников, Италия будет бойкотировать саммит».

          Конечно, немецкая пресса тут же напомнила, что новый министр – член правой радикальной партии Lega и вообще правительство Италии теперь правое.

          То, что стиль правления Меркель на самом деле не имеет мало общего с демократией, подтверждается и полугодовыми «исканиями» в вопросах формирования правительства, в результате которых все осталось так же, как и до выборов.

          Члены ЕС уже сполна «наелись» такой меркелевской демократии. Неслучайно в правительства стран приходит все больше представителей партий, резко не согласных с политикой госпожи Ангелы. Очевидно, что и большинство немцев сегодня мечтает о другом канцлере.

          Когда-то Меркель сказала в адрес Гельмута Коля: «Эра Коля закончилась! Мы должны дистанцироваться от него». Теперь же эти слова применимы и к ней самой.

          Итак, сегодня все немецкое общество в напряжении следит за решающей схваткой Зеехофера и Меркель, а на карту поставлено не только кресло канцлера, но и существование Евросоюза, в котором уже давно слишком много недовольных отсутствием прав и обилием обязанностей.


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