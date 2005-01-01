На карту поставлено существование Евросоюза

Ни для кого не секрет, что Германия переживает тяжелейший кризис, возникший как следствие миграционной политики канцлерин Меркель.

Рожденное в муках (продолжавшихся полгода после выборов) немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Да и сама Меркель может не удержаться в кресле канцлера, несмотря на ее уникальный хватательный рефлекс.

В коалиции возникли серьезнейшие разногласия: министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика.

Дело в том, что по так называемому Дублинскому соглашению беженцы, прибывшие в страну Европейского союза и там же зарегистрированные, должны и оставаться по месту регистрации. Но как минимум с 2015 года это правило систематически нарушалось. Около полутора миллионов, а возможно, и больше беженцев оказались в Германии как стране, наиболее привлекательной для убежища.

Теперь же Зеехофер, став министром внутренних дел, пытается отыграть ситуацию. Впрочем, намеревался он это сделать и раньше – споры с Меркель по вопросу беженцев не утихали с начала миграционного кризиса.

Зеехофер объявил, что те беженцы, которые уже зарегистрированы в другой стране или не получили статус беженца по объективным причинам, отныне не смогут пересекать границу Германии. Меркель отвергла это решение, несмотря на его законность. Но партия Зеехофера и даже большинство партии Меркель (ХДС) на стороне министра.

Так что справиться с Зеехофером у нее пока не выходит. Хотя она уже и намекнула, что обладает достаточной властью, чтобы снять его с поста министра. Зеехофер отреагировал коротко: «Пусть попробует». Что ж, подобное решение действительно будет означать развал правящей коалиции, а самой Ангеле сулит пенсию, ну или в лучшем случае место в Европарламенте.

Теперь Меркель собирается обсудить этот вопрос в Брюсселе в воскресенье, на рабочей встрече с представителями стран, заинтересованных в разрешении миграционного кризиса. Официальный саммит Евросоюза на ту же тему намечен на 28 и 29 июня.

В преддверии этих встреч она судорожно пытается завоевать возможных союзников. Ключевой из них, разумеется, французский президент Макрон. Разумеется, Меркель должна что-то предложить взамен. В свою очередь Макрон, как не очень гибкий, но по-наполеоновски самоуверенный молодой политик, закидал канцлерин предложениями, которые, надо сказать, не новы.

Его давнишняя цель – реализовать свои планы по реформированию ЕС, главным же образом речь идет о создании единого европейского бюджета и единой армии. К этим планам Макрона канцлерин всегда относилась скептически. Правда, сейчас ей, кажется, вовсе не до судьбы ЕС. Ей бы свою политическую судьбу наладить.

Макрон же рассчитывал, что именно теперь и настал подходящий момент, и растерянная Ангела примет едва ли не любое предложение, только бы приобрести дополнительную поддержку. Конечно, как политик Меркель намного опытней романтичного Макрона и с такими, как он, умеет держать паузу.

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Меркель сообщила премьеру Джузеппе Конте в телефонном разговоре, что она уже «набросала предварительный план, который должен быть принят в воскресенье всеми участниками». Это, кроме самой Германии, Франция, Италия, Австрия, Греция, Испания, Мальта, Болгария, Бельгия и Нидерланды.

Конте возмутился и ответил, что «никто не должен в обход всех участников, имеющих определенную позицию, проводить собственное решение». Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини оказался еще категоричней: «так как решение уже известно и не соответствует ожиданиям участников, Италия будет бойкотировать саммит».

Конечно, немецкая пресса тут же напомнила, что новый министр – член правой радикальной партии Lega и вообще правительство Италии теперь правое.

То, что стиль правления Меркель на самом деле не имеет мало общего с демократией, подтверждается и полугодовыми «исканиями» в вопросах формирования правительства, в результате которых все осталось так же, как и до выборов.

Члены ЕС уже сполна «наелись» такой меркелевской демократии. Неслучайно в правительства стран приходит все больше представителей партий, резко не согласных с политикой госпожи Ангелы. Очевидно, что и большинство немцев сегодня мечтает о другом канцлере.

Когда-то Меркель сказала в адрес Гельмута Коля: «Эра Коля закончилась! Мы должны дистанцироваться от него». Теперь же эти слова применимы и к ней самой.

Итак, сегодня все немецкое общество в напряжении следит за решающей схваткой Зеехофера и Меркель, а на карту поставлено не только кресло канцлера, но и существование Евросоюза, в котором уже давно слишком много недовольных отсутствием прав и обилием обязанностей.