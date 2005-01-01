Все умрут, а Скрипаль останется

Взгляд
22 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
Разделы

Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Болгары пытаются запрыгнуть в уходящий российский газопроводФото: Petar Petrov/ZUMA/ТАСС
Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему галантность Путина превратилась в Германии в «оскорбление»

В январе 2007-го на встрече Путина с Меркель кроме цветов был еще и лабрадор КониФото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Претензии к подаренному Путиным Меркель букету цветов, высказанные немецкой прессой, кажутся абсурдными лишь российскому читателю. Значительная часть германской элиты просто не может представить себе реальных причин этого жеста уважения и симпатии, сделанного российским лидером в адрес немецкого. Почему же в ФРГ посчитали невинный букет оскорблением? Подробности...
Перейти а раздел…

В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
Перейти а раздел…

Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

Украинские диверсанты впервые взорвали мост в глубине территории непризнанных республикФото: twitter.com/Hrustalny_Luch
Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон, особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных? Подробности...
Перейти а раздел…

В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
Перейти а раздел…

Все умрут, а Скрипаль останется

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Самонекролог кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Трамп придумал, как обрушить «Северный поток – 2»

Дмитрий Родионов, политолог
Почти месяц спустя выясняются «пикантные» подробности беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом. Кому как, а мне эта новость показалась весьма примечательной. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль прокомментировал сообщение CNBC о проблемах с новейшими российскими ракетами
          Глава кубанского села ушел в отставку после убийства подростками многодетной материМедведев отметил стеснительность новых членов кабинета министровГрузия предоставила ЕСПЧ обломки «Искандера» 2008 годаВ Британии выдвинули условие выдачи Абрамовичу новой визы
          Песков прокомментировал возможность обмена Вышинского на СенцоваAl Jazeera: Обострение отношений с США толкает Индию в объятия РоссииАмериканских дипломатов в Иерусалиме закидали яйцамиПушков прокомментировал надежды Софии на «Болгарский поток»
          Представлена пластиковая сторублевка к ЧМ-2018 (фото)В Крыму пьяный инспектор ДПС стал причиной гибели женщины и ребенкаСвященник избил охраняющих геев полицейских в Кишиневе (видео)СБУ узнала о попытках России дестабилизировать обстановку в Бердянске из-за судна «Норд»

          Главная тема


          Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

          миграционная политика


          Стало известно о депортации из России на Украину экс-министра культуры ДНР

          «информированные источники»


          Разведка США узнала о провале испытаний российской крылатой ракеты с ядерным двигателем

          «танковое возрождение»


          В Германии вспомнили об успехах оружия вермахта в противостоянии России

          кровавое преступление


          Кубанское село потрясло жестокое убийство подростками многодетной матери

          дешевые спекуляции


          Украинский эксперт сделал вывод о «бутафорском Крымском мосте» из-за «КамАЗов»

          мнение эксперта


          Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ

          после предательства


          Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

          потенциальным противникам


          Желающим вторгнуться в Россию предрекли «военный кошмар»

          «самый ценный ресурс»


          Антон Крылов: Почему России не нужны русские?

          Мост наш!


          Андрей Бабицкий: Крым в мановение ока вышел из тягостного психологического состояния

          «квантовая Россия»


          Лев Пирогов: Я просто обожаю Советский Союз. По крайней мере, в его виртуальном изводе

          на ваш взгляд


          Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?


          Кот Скрипаля

          Все умрут, а Скрипаль останется

          Кот Скрипаля
          Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
          		 22 мая 2018, 12:10

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Самонекролог Кота Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля.

          «Дай бог ему здоровья», – приветствовал Владимир Путин победу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля над смертью и химическим оружием. «Надеюсь, будет жив, здоров и невредим», – добавил российский президент.

          3 марта

          Все чаще слышу про Россию. Там остались дочка, гречка и подвалы Лубянки. По первым двум хозяин очень скучает. По третьей как-то не очень.

          Хорошо, что сегодня прилетает Юля, дочка. К тому же, она привезет гречку. Про гречку и Россию мне рассказывала Муська – ее хозяин привез с собой из Москвы. Но психованное животное недавно почему-то сбежало. Хотя кому б так жилось! Все время при хозяине, у его гостей под ногами путается, уши греет. А мне – уходи, ты линяешь! А чего б не линять, если ты перс, а не какая-то беспородная дворняжка?

          Фото: Peter Nicholls/Reuters

          4 марта

          Хозяин с Юлей позавтракали гречкой и уехали. Что-то обсуждали, меня выгнали, чтобы не пылил.

          К вечеру так и не вернулись. Я пытался открыть дверь, исцарапал всю ручку, сломал коготь. Два часа зализывал лапу.

          Хозяева так и не появились, календарь переворачивать некому. А есть хочется. Доел гречку. Принес немного свинкам. Но они хотят пить.

          Пришли какие-то люди. Выглядят, как космонавты из кино. Глухо бубнят про яд, отравление и токсичность. Похоже, с хозяином беда.

          А, вот еще заходят. Наверно, это тоже космонавты, только русские. Они без скафандров. Я по телеку видел, что русские космонавты – они только в ушанке и с водкой, даже на орбите. У этих ушанок нет, но ходят так же важно, собирают какие-то вещи, фотографируют. Может, русские правы – зачем скафандры, если можно без них?

          Эй-эй! Я здесь! Я же это, свидетель! Ну ладно, если не свидетель, то улика. И свинки – улика. Две штуки.

          Смотрят косо, ходят кругами. «Тут еще кот», «что будем делать?», «надо что-то решать».

          Не решили, ушли. Перед этим забрали все остатки гречки. Тоже, видимо, любят.

          День, ночь, день, ночь.

          Страшно хочется пить. С трудом открываю кран на кухне и лакаю затхлую воду. Свинки почти не двигаются. Если не смогу найти еды, придется съесть.

          День, ночь, день, ночь.

          Свинки умерли. Кажется, в один день.

          День, ночь, день, ночь.

          Снова космонавты. С переноской. Вот оно! Вспомнили!

          Я в бешенстве, но рад. Я помогу расследовать преступление века. Я же свидетель, я же улика. И еще я рад, что с хозяином и его дочкой порядок. Эти, в скафандрах и без, говорят – нормально у них все со здоровьем, скоро выпишут. Наверно, не такой страшный этот яд, как боялись.

          Зачем-то откручивают ручку с входной двери. А раньше нельзя было? Они же сами ее заполировали до блеска во время первого обыска. Говорят, что в доме обнаружены следы какого-то новичка. Вранье. Никого тут, кроме этих космонавтов, не было.

          Переноска жесткая, чужая, воняет. Космонавты говорят, что будут сносить дом. Типа там все смертельно отравлено и страшно опасно для любого живого существа. Одна минута – и ты труп. Недоумеваю.

          Приехали куда-то. Все чисто, противно пахнет ничем. Люди мрачно смотрят в мою сторону. Наверно, это и есть знаменитые британские ученые. Сейчас они узнают всю правду. С моей помощью, конечно.

          Подходят. Со шприцем. Наверно, анализы брать будут. Ведь если дома был яд, я его больше всех нахватался. Я еще и ручку двери сдуру облизывал. Кровь, наверно, брать будут для исследования. Надо потерпеть.

          Что это? Они не берут. Они вкалывают.

          Все плывет.

          Мне страшно.

          Я же свидетель, я же улика! Вот оно что...

          «В опечатанном доме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери от обезвоживания погибли две морские свинки. Кот Скрипаля был найден живым, но находился в состоянии сильного стресса. Его отвезли в военную лабораторию в Портон-Даун, чтобы провести анализы на следы нервно-паралитического вещества «Новичок». Однако животное решено было усыпить и кремировать». 

          Через мутную удушливую вату слышу, как будто издалека, такой добрый, такой манящий голос на чужом, но сердцу понятном языке: «ты беги», «через всю Британию в туннель», «нырни в подвал Лубянки милой», «тебя чекисты сохранят», «скажет тень Дзержинского: «Не смей!».

          Так закончилась одна из девяти жизней верного персидского кота Нэша Ван Дрейка.

          И начались восемь других, которые пройдут в надежных подвалах Лубянки, в теплых руках полковника, который пахнет почти как бывший хозяин – только как-то лучше, чище. 

          Кстати, полковник говорит, что Муся не была их шпионкой. Видимо, просто терлась при хозяине, услышала, что мы накануне грандиозного шухера, и решила унести лапы, избежав крематория. А нас со свинками, значит, хозяин принес в жертву. Одно слово – предат... а, не, стоп. Полковник говорит, новые вводные – Скрипаль нам больше не предатель. Россия не имеет к нему претензий.

          Ну, пусть с ним. Мои восемь длинных счастливых жизней будут посвящены тому, чему и должны посвящаться годы котов – улучшению мира и борьбе с вредителями. Внутренними и внешними. Полковник говорит, такие, как я, им нужны. Кровавые псы режима с их дремучим охранительством тут не в чести. Сейчас время мягкой, а в моем случае пушистой, силы.

          А я пока обвыкаюсь и вспоминаю обрывки фраз и историй, подслушанных у Скрипалей. И того человека, о котором говорили в доме бывшего хозяина. 

          Человека звали Муаммар Каддафи, и был он главой целой страны. Благополучной и богатой. Настолько богатой, что вроде как дал он 50 млн евро другому человеку, который тоже хотел стать главой благополучной и богатой страны. Его звали Николя Саркози. Выборы были в 2007 году, и Саркози их выиграл. А в 2011 году Саркози начал войну против Каддафи. Как говорилось у нас на кухне, чтобы не возвращать долг. Вроде как 50 млн евро – это очень много, и проще разбомбить всю Ливию и уничтожить кредитора, чем возвращать.

          Но, казалось, бы, нам-то что с того? Как Франция и Ливия связаны со Скрипалями, благословенной Великобританией и этим новичком? Деньгами. Всегда деньгами.

          Еще когда я верил, что с хозяином случилась беда, наши английские власти объявили, что выдают ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения». А Тереза Мэй, премьер-министр, собирается заморозить российские государственные активы. А как только бывший хозяин, «живой и невредимый», вышел из больницы, местный парламент зачитал доклад с неприлично откровенным названием «Золото Москвы».

          Вот это-то золото, как говорит полковник, и не давало покоя моему бывшему гостеприимному краю. Российские бизнесмены инвестировали в Великобританию миллионы евро. И эти миллионы ничуть не хуже тех, что Каддафи мог инвестировать во Францию. И эти миллионы, похоже, так же хочется оставить там, где они сейчас работают – в Соединенном Королевстве. И прибыль оставить там же. И право собственности поменять. Арестовать, экспроприировать, конфисковать. Главное – не отдавать, не возвращать.

          Поистине времена настают сугубо вегетарианские. Еще семь лет назад ради чужих миллионов пришлось уничтожить целую страну с ее гражданами и главой государства. А теперь, чтобы отжать чужие активы, хватает пары кадров из больницы, спиленной лавки и убитого кота. Спасибо цифровому веку, когда изображать жертву дешевле и проще, чем действительно ее приносить.

          Жизнь, невольно отданная за Россию, может многому научить. Ну что ж, буду делиться с вами, как мы боремся с вредителями.

          Пепел Нэша стучит в ваши сердца...


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Трамп придумал, как обрушить «Северный поток – 2»

          Дмитрий Родионов, политолог
          Почти месяц спустя выясняются «пикантные» подробности беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом. Кому как, а мне эта новость показалась весьма примечательной. Подробности...

          Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

          Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами

          Игорь Димитриев, политический эмигрант
          Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета? Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Но Болгария – еще куда ни шло! Подробности...
          Обсуждение: 24 комментария

          Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

          Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
          Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
          Обсуждение: 51 комментарий

          Идеология оправдания предательства жива и сейчас

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          В Ставрополе нарастает скандал, связанный с именем Ильи Сургучева, местного уроженца, прозаика, публициста, деятеля русской эмиграции. Скандал выходит далеко за местные рамки, потому что затрагивает важную для всех нас тему. Подробности...
          Обсуждение: 171 комментарий

          Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          Я понимаю, когда с блеском женится какой-нибудь футболист, чье детство началось в коробках какой-нибудь фавелы – это пример и истории успеха, и достижений, и оцененного таланта. Но эти-то что? Подробности...
          Обсуждение: 140 комментариев

          Кто защитит Крымский мост

          Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Почему России не нужны русские?

          Антон Крылов, журналист
          Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
          Обсуждение: 134 комментария

          О чём помалкивают наши трубадуры свободы

          Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
          Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............