Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами

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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Макрон насмешил равнением на Путина

Для знакомства с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон выбрал в прошлом году ВерсальФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
Владимир Путин не дает покоя западным лидерам – его демонизируют и одновременно сравнивают себя с ним. Эммануэль Макрон похвастался французским журналистам тем, что он ровня Путину и тот его понимает. Эти слова были произнесены не под запись – но и в состоявшемся перед тем интервью французский президент наговорил такого, что над ним смеются уже в нескольких столицах. Подробности...
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Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
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Империя Ротшильдов досталась молодому приятелю Трампа

Несмотря на молодость, Александр Ротшильд слывет весьма осторожным финансистомФото: rothschild.com
Объявлено имя наследника финансовой империи Ротшильдов. В мае 75-летний Давид Ротшильд сложит с себя полномочия главы финансовой группы, передав бразды правления сыну – 37-летнему Александру. Александр известен тем, что давно вел дела с Дональдом Трампом. Кроме того, он восстановил семейные традиции, женившись на иудейке. Давид же прослыл в семье бунтарем, когда женился на христианке. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия

Андрей Бабицкий, журналист
Почему мода на все антироссийское продолжает оставаться на постсоветском пространстве устойчивым трендом, несмотря на то, что курс на евроинтеграцию никак не улучшил положения дел в выбравших его государствах? Ответ очевиден. Подробности...

Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами

Сергей Шмидт, историк (Иркутск)
Один из самых интересных моментов в теме «плохо подготовились к новой холодной войне» – недостаточно глобализировались. Да-да, в том и прикол. Подробности...

Вся планета ждет ответный ход России

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          Сергей Шмидт

          Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами

          Сергей Шмидт
          историк (Иркутск)
          		 18 апреля 2018, 11:08

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          Один из самых интересных моментов в теме «плохо подготовились к новой холодной войне» – недостаточно глобализировались.

          Да-да, в том и прикол, что перед тем как начать битву за суверенитет, надо было намагнитить как можно больше иностранного капитала в нашу экономику. И тогда вражины сто раз подумали бы перед тем, как душить санкциями.

          Тому же Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать свой «Русальчик» американскими деньгами.

          В общем, драться за политический суверенитет (включая право присоединять новые территории, менять правительства и защищать правительства, которые кто-то хочет сменить) на татами экономической десуверенизации было бы гораздо сподручнее.

          Ибо было бы чистосердечное махалово по политике, а экономику бы не трогали.

          Эх, ну всему надо учить. 

          P. S.: Пост написан по мотивам интереснейшей беседы с одним влиятельным лицом, связанным с отраслью и конкретной корпорацией, в которой от нашего олигархата только половина денег, остальные капиталы из свободного мира.

          «И что? – сказало лицо. – Нас никто никакими санкциями не морочит!»

          Источник: Блог Сергея Шмидта


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