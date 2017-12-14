Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами

Один из самых интересных моментов в теме «плохо подготовились к новой холодной войне» – недостаточно глобализировались.

Да-да, в том и прикол, что перед тем как начать битву за суверенитет, надо было намагнитить как можно больше иностранного капитала в нашу экономику. И тогда вражины сто раз подумали бы перед тем, как душить санкциями.

Тому же Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать свой «Русальчик» американскими деньгами.

В общем, драться за политический суверенитет (включая право присоединять новые территории, менять правительства и защищать правительства, которые кто-то хочет сменить) на татами экономической десуверенизации было бы гораздо сподручнее.

Ибо было бы чистосердечное махалово по политике, а экономику бы не трогали.

Эх, ну всему надо учить.

P. S.: Пост написан по мотивам интереснейшей беседы с одним влиятельным лицом, связанным с отраслью и конкретной корпорацией, в которой от нашего олигархата только половина денег, остальные капиталы из свободного мира.

«И что? – сказало лицо. – Нас никто никакими санкциями не морочит!»

Источник: Блог Сергея Шмидта