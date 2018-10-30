Зачем арестовывать 77-летнего пенсионера за репост в интернете

Взгляд
6 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 16:16  |  vz.ru
Разделы

Замечены признаки наступления нового мирового кризиса

Американской экономике предсказали новый крахФото: John Gress/Reuters
Экономический рост в США заканчивается, и более того – замечены признаки надвигающейся рецессии. Которая, как предполагают аналитики, вполне способна перерасти в очередной всемирный экономический кризис. Когда именно он наступит и как он скажется на ценах на нефть, а значит, и на России? Подробности...
Перейти а раздел…

В чем секрет успехов Путина во внешней политике

Владимир Путин на заседании Русского географического обществаФото: Руслан Шамуков
Своими успехами Россия обязана тому, что Владимир Путин хорошо знает географию. По крайней мере, так считает один из французских ученых. Традиционно мастерами геополитики считаются англосаксы, которым теперь, получается, отказывают в превосходстве. Каким же образом Путин переиграл англосаксов на их поле? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему в Азербайджане хотят бороться с русским языком

Русский язык в Азербайджане переживает третью волну популярностиФото: Халилов Яшар/Фотохроника ТАСС
В парламенте Азербайджана предложили отменить школьное образование на русском языке. Причина – он стал слишком популярен и «портит» национальное сознание. Десять лет назад русский язык уже подвергался в республике гонениям, но с тех пор не только вернулся на прежние позиции, но и сумел завоевать новые. Почему так произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем арестовывать 77-летнего пенсионера за репост в интернете

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...

Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

Андрей Манчук, политолог
Год назад на Крещатике публично избили участников профсоюзного пикета против повышения цен на проезд, причем это было сделано по прямому призыву со сцены Евромайдана. Разумеется, в Париже все по-другому. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Ультиматум Вашингтона Кремлю не сработал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно только догадываться, какая нужда и выверты политико-бюрократического аппарата заставили Запад выступить с заявлением «НАТО дает России последний шанс», чтобы получить в ответ завуалированную насмешку Москвы «а то что?». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 6 комментариев

    Самые секретные подлодки России

      Перейти а раздел…

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Британия установила слежку за российскими дипломатами
          Рада одобрила расширение морской границы УкраиныЗахарова заподозрила у киевского режима «новую форму извращения»«Русский дом» в Давосе отмененВ Британии оценили шансы НАТО в войне с Россией
          Какие военные корабли могут отправить США в Черное море?В США сравнили Ка-52 и американский «Апач»Медведеву припомнили слова про «денег нет»Писатель Шахназаров дал меткое определение Троицкому и Шендеровичу
          При строительстве АЭС Польша может рассчитывать только на РоссиюВ ЛНР узнали о подготовке ВСУ к использованию авиации в ДонбассеСобчак дала советы по воспитанию детейДудя обвинили в вопиющем плагиате после нового интервью

          Главная тема


          США начинают оспаривать морские права России

          «большие издержки»


          Волкер угрожает России отключением от системы SWIFT

          «Наш главный партнер»


          Лукашенко поспорил с Путиным о цене на газ

          «прямо сказать»


          Глава МИД Канады раскритиковала Москву на русском языке

          Видео

          позиция Токио


          Япония сказала, какой мирный договор хочет заключить с Россией

          провокационные действия


          В России пообещали ответ на возможную отправку кораблей США в Черное море

          «Ужасы нашего городка»


          Прилепин показал бурную реакцию украинских СМИ на свою новую должность

          избирательная кампания


          Как Тимошенко удалось стать лидером предвыборной гонки на Украине

          объявили об успехе


          Украине помогают создать ракету, способную угрожать России

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Украинские хроники


          Андрей Бабицкий: Порошенко в полном отчаянии и молится на войну

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?


          Глеб Кузнецов

          Зачем арестовывать 77-летнего пенсионера за репост в интернете

          Глеб Кузнецов
          политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          		 6 декабря 2018, 14:30

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Историю с Львом Пономаревым, посаженным за репост в 77 лет, было бы несправедливо сводить к судье. Судья формально пришел из пункта А в пункт Б. Ничего бы не произошло без следователя и прокурора, которые траекторию эту нарисовали. Далее можно рассуждать, почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» наиболее активного поколения нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии, какой урок стремятся дать, не ясно.

          Но логика выстраивается очень странная.

          В Москве – дела ПИКа, дело Альбац с штрафом выплаченным, запрет (отмененный) на акцию у Соловецкого камня (запрет этот несостоявшийся превратил достаточно формальное мероприятие из серии «историческая память» в остроактуальное политическое событие), посадка Пономарева сегодняшняя, в Питере – запрет на акцию КПРФ (КПРФ, Карл, в Питере на 7 ноября, Карл!) у «Авроры» (традиционную и все равно состоявшуюся «несанкционированно», но без арестов), агрессия против нишевых и никому по большому счету не известных музыкантов, практически ежедневные сообщения о новых пытках в заведениях ФСИН и т.п.

          Вот что это такое? Пароксизм государственного насилия? Это смешно. Только сегодня с коллегой обсуждали, что разница нас с Америкой в том, что для них «mass shooting» – это по части гражданского общества, а для нас буквальный перевод этого словосочетания «массовый расстрел» – это исключительно к государственному насилию.

          По нашим меркам, происходящее сегодня есть что угодно, но не спланированное государственное насилие, и негативная реакция в том числе лояльных страт это подтверждает.

          Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

          У меня нет версий, почему в ситуации, когда любая компромиссная, диалоговая стратегия окупит сама себя мгновенно, когда главное неудовлетворенное требование фрустрированных общественных групп – это не решение их проблем, а диалог как таковой, просто в тупую голову общение, из всех возможных стратегий реагирования применяется государственное насилие с двумя характеристиками: а) прямое и недвусмысленное; б) очень слабое с точки зрения российского исторического опыта. Раздражающее, оскорбляющее, но не вызывающее ужас. Преодолимое. Штраф соберем, посаженных отобьем и так далее.

          Думаю, что если найти силу, которая стоит за этими недорепрессивными решениями, мы ответим себе на вопрос – кто у нас тут главный агент влияния и шпион враждебных держав. Но уверен, что силы этой как бы и не существует. Просто средние во всех смыслах – и по образованию, и по зарплате, и по статусу – люди выполняют то, что считают своей – с 10 до 6 – работой.

          Это как аутоимунное заболевание: клетки, ответственные за иммунитет, делают ровно то, что могут и должны делать, но организм в результате этого чувствует себя все хуже и хуже.

          Здравый смысл, понимание соотношения «акция – реакция» должно вернуться в работу наших героических органов. В конце концов, они просто работают с 10 до 6 пять дней в неделю, а те, кто является контрагентами «с другой стороны», во всех этих историях ненавидят их 24/7. Да и новые группы – вроде врачей – добавляются.

          На дистанции «мелкое насилие в рабочее время» – это проигрышная стратегия.

          Источник: Блог Глеба Кузнецова


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

          Андрей Манчук, политолог
          Год назад на Крещатике публично избили участников профсоюзного пикета против повышения цен на проезд, причем это было сделано по прямому призыву со сцены Евромайдана. Разумеется, в Париже все по-другому. Подробности...
          Обсуждение: 10 комментариев

          Ультиматум Вашингтона Кремлю не сработал

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Можно только догадываться, какая нужда и выверты политико-бюрократического аппарата заставили Запад выступить с заявлением «НАТО дает России последний шанс», чтобы получить в ответ завуалированную насмешку Москвы «а то что?». Подробности...

          Майор армии ДНР Прилепин «взял» МХАТ имени Горького

          Катерина Кладо, киновед
          Художественным руководителем МХАТ имени Горького будет Эдуард Бояков, за литературную часть станет отвечать Захар Прилепин – еще недавно майор и замкомбата спецназа ДНР. Бушуют дискуссии – «наши» или «не наши» взяли театр, хотя это и не почта с телеграфом. Подробности...
          Обсуждение: 37 комментариев

          Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

          Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
          Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...

          России нужно другое прошлое, кроме советского

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило – и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе. Подробности...
          Обсуждение: 134 комментария

          Порошенко в полном отчаянии и молится на войну

          Андрей Бабицкий, журналист
          За пять лет после Майдана Украина пережила такую катастрофу, что назначить ответственного за весь испытанный кошмар все равно придется. Кандидатов на эту роль всего несколько, а возглавляет список Петр Алексеевич. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа

          Егор Холмогоров, Публицист
          Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Подробности...
          Обсуждение: 28 комментариев

          Кант проиграл в честной борьбе

          Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
          Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

          Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
          История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
          Обсуждение: 26 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............