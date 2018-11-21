Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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Герои 18-го года – года катастроф и побед

Учительница Татьяна Дерсалия и футболист Игорь Акинфеев совершили настоящий подвигФото: с личной страницы в соц сети,
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Главное горе 2018 года постигло нас ранней весной, когда в «Зимней вишне» погибли дети. А главной радостью в середине лета стал чемпионат мира по футболу. Именно поэтому газета ВЗГЛЯД выбрала «лицами года» капитана нашей сборной Игоря Акинфеева и Татьяну Дерсалию – учительницу, ценой своей жизни спасавшую детей из огня «Зимней вишни». На их фоне даже звезды мировой политики отходят на второй план. Подробности...
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Главные «фальшивые новости» 2018 года

Английские слова fake news стали одним из главных слов уходящего годаФото: Richard B. Levine/Imago/ТАСС
Газетные утки существуют столько, сколько существуют газеты. Слово «утка» в последние годы сменилось английским словом «фейк» (fake – подделка, фальшивка), а социальные сети позволили фейкам распространяться быстрее и охватывать значительно большую аудиторию, чем газеты и даже телевидение. Вспомним наиболее запомнившиеся фейки уходящего года. Подробности...
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Как родился миф о «русском спецназе, убившем первого президента Грузии»

Звиад Гамсахурдиа жил крайне экстравагантно и так же умерФото: Viktor Chernov/Global Look Press
Первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдиа был убит, скорее всего, российским спецназом. По крайней мере, на этом настаивают его сыновья. Почему дети одиозного грузинского политика устроили этот демарш через 25 лет после смерти их отца и есть ли хоть какие-либо доказательства правдивости их утверждений? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
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          Егор Холмогоров

          Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

          Егор Холмогоров
          Публицист
          		 31 декабря 2018, 10:20

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          Как потомственный Дед Мороз и почётный Санта-Клаус нашего обширного семейства со всей ответственностью заявляю: Дед Мороз существует.

          Он материализуется через несколько минут после полуночи, когда папа выходит подержать его оленей. Он заявляется в длинной шубе, красивой шапке, подпоясанный кушаком, и в своих варежках держит большой мешок с подарками. Да, он поразительно похож на папу, но все-таки это он – Дед Мороз.

          Несколько дней назад Дональд Трамп «лажанул» и спросил семилетнего американского мальчика: «Ты до сих пор веришь в Санту? Не поздновато?» На него за это снова обрушился вал критики – как так можно рушить детскую веру в чудо!

          На самом деле, конечно, нет большей глупости, чем думать, что дети уже в 6–7 лет всерьез верят в существование какого-то деда, живущего в Лапландии, Гренландии или даже Великом Устюге. Они гораздо умнее, чем кажутся, и прекрасно понимают отличие реальности от игры. Но играют «в Деда Мороза» с отменным удовольствием – пишут ему письма, с восторгом встречают, читают стишки, поют песенки и с волнением разворачивают подарки.

          Помимо прочего, Дед Мороз – это один из последних бастионов невинной патриархальности, еще не атакуемый боевыми феминистками. Никто не требует пока заменить Деда Мороза на Бабку Зиму (а «Санта-гёрл» – это все-таки больше эротический фетиш а-ля «медсестричка» или «лисичка»).

          Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

          Перевоплощение папы в Дедушку Мороза и обратно – тот способ, который позволяет детям ощутить, что у них есть отец. Даже если все подарки придумала, закупила и аккуратно упаковала в красивую яркую бумагу любящая мама – она тут остается немножко в тени – это не она, а к её детям приходит дедушка с подарками.

          Так что Трамп зря не верит в Деда Мороза, а вот Деды Морозы в него верили. В 2017 году наш Дед Мороз со смехом пришел вместо обычной свой шапки в красной трамповской кепке. Но, увы, пока подарков от Дональда, прямо скажем, маловато...

          Так или иначе, дедморозовский вопрос в этом году резко политизировался. Впереди, как всегда, Незалежная, где любое безумие достигает крайней степени. Член исполкома горсовета Житомира Вера Гринишина пожаловалась на русскоговорящего «Деда Мороза-сепаратиста», которого она встретила на рождественской ярмарке. Женщина напала на мужчину, сняла его на видео и добилась увольнения по причине того, что «под видом традиционного украинского рождественского святого с детьми общается откровенный сепаратист».

          Жертвой очередного приступа свидомизма головного мозга оказался журналист Руслан... Мороз, работающий пресс-секретарем «Русского содружества». Так мы узнали о том, что в тылу бандеровского безумия есть подпольные русские Деды Морозы. «С детьми должен работать человек с проукраинскими ценностями. Я ожидаю реакции правоохранительных органов», – грозно заключила свидомитка, и журналиста от роли «Святого Миколая» отстранили.

          Это тоже, конечно, вопрос культурного разлома. Дед Мороз или Санта-Клаус?

          В Белоруссии идет настоящая конкуренция Дедов Морозов. Один живет в Беловежской Пуще, другому построили Ледяной Дом в Могилеве. Всё это очень не нравится разгулявшимся в последние годы благодаря покровительству Лукашенко белорусским наци – змагарам, которые, подобно своим свидомым собратьям, настаивают, что дед этот – москальский оккупант, а к белорусским детям, говорящим на белорусской мове, приходит исключительно Святой Микола – Санта-Клаус.

          Как-то десять лет назад, оказавшись под Рождество на Западной Украине и в Белоруссии, видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные – безжизненное тело колышется на ветру, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. А этот тайный Санта на меня наводит лишь ужас.

          Санта-Клаус вроде как более христианский персонаж, чем Дед Мороз. Однако эта христианскость кажется мне мнимой. Разве может папа стать Святым Николаем, особенно если он не знает, что такое «омоусиос» и не бил по щеке Ария?

          Реальный Святой Никола, покровитель плавающих и гибнущих, защитник невинно осужденных и сирот, правило веры и образ кротости, Никола Зимний и Никола Летний, Никола Можайский с храмом и мечом, иконописный и резной хранитель русских пределов, разве может профанироваться в образе Санта-Клауса? Тут такая же подмена, как подменить Христа Гарри Поттером, который тоже в книге Роулинг воскрес из мёртвых.

          Верить в Санта-Клауса в семь лет поздновато, а в Святого Николу и в семьдесят семь верить не стыдно.

          По этой самой причине в Императорской России мода на Санта-Клауса так толком и не прижилась, никто бы не поверил, что это тот самый святой Никола, что каждый день пашет пашню, рубит дрова, тянет солдатскую лямку рядом с русским человеком. И уже задолго до большевиков оформился свой образ – образ Деда Мороза, Морозко, сказочного фольклорного персонажа, который приходил в конце праздника и выступал в роли деда-дарителя, символа связи с патриархальным путём отцов и дедов, а рядом с ним в качестве женского образа появилась героиня сказки Островского – Снегурочка, утратившая всякий налет трагичности.

          Что Дед Мороз не был советским изобретением, подтверждает такой авторитетный источник, как пролетарский виршеплет Демьян Бедный, коего даже товарищ Сталин исключил из партии за русофобство и глупость.

          «Под «Рождество Христово» в обед / Старорежимный елочный дед / С длинной-предлинной такой бородой / Вылитый сказочный «Дед-Мороз» / С елкой под мышкой саночки вез, / Санки с ребенком годочков пяти. / Советского тут ничего не найти!» злопыхательствовал он в 1928 году в «Правде». Это сочинение под стать знаменитому стиху Горянского: «Тот, кто елочку срубил / Тот вредней врага раз в десять, / Ведь на каждом деревце / Можно белого повесить!».

          Реабилитировали Деда Мороза только после 1935 года, когда вернули в обиход и ёлку, превративши её из рождественской в новогоднюю. Характерно, что тогда же шуганули за нападки на былинных богатырей и русофоба без изъяна Бедного Демьяна, вернули в национальные герои Александра Невского (впрочем, множество живых национальных героев, ученых и святых вскорости расстреляют в ежовщину).

          Так что именно Дед Мороз для нас символ настоящего русского народного начала в эти новогодние дни. Добрый дедушка-даритель для друзей. Грозный Генерал Мороз для врагов. Вездесущий и всепроникающий.

          Сколько пап в нашем Отечестве, столько и Дедов Морозов.


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