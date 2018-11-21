Почему забыли летчицу С. и не жалеют Бутину

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14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему забыли летчицу С. и не жалеют Бутину

Дмитрий Ольшанский, публицист
Если С. жалко потому, что он – страдающий политзаключенный, то нам будет жалко и Бутину, и Мефедова, и Вышинского, которых кто-то судит сомнительным судом за политику. Однако ничего похожего мы не видели – и, надо полагать, не увидим. Подробности...
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          Почему забыли летчицу С. и не жалеют Бутину

          Дмитрий Ольшанский
          публицист
          		 14 декабря 2018, 15:30

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          Проблема с общественной защитой режиссера С. состоит в том, что на уровне официальных деклараций она, эта защита, строится на идее, что С. не имеет никакого отношения к тому, что приписывает ему обвинение, однако подсознательно люди, его защищающие, конечно, уверены в том, что обвинение в его адрес справедливо, и вот именно этим-то режиссер С. и хорош – тем, что виновен.

          Как доказать этот парадокс? Очень просто.

          Дело в том, что если бы защита С. была основана не на симпатии к тому, за что его наказывают, а на естественном и общем стремлении к законности, нравственности и гуманности, оно, это стремление, так же ярко проявляло бы себя и в тех случаях, когда других людей таким же сомнительным образом наказывают за такие же политически мотивированные мероприятия, не имеющие при этом своей целью какой-либо, пусть и символический, вред России.

          Иными словами, если С. жалко потому, что он – страдающий политзаключенный, а нам вообще-то жалко страдающих политзаключенных как таковых, то нам будет жалко и Бутину, и Мефедова, и Вышинского, и многих еще граждан России (хотя бы граждан России), которых кто-то судит сомнительным судом за политику.

          Однако ничего похожего на подобную жалость мы не видели – и, надо полагать, не увидим.

          Фото: Станислав Красильников/ТАСС

          Значит, дело не в самом наличии страдающих политзаключенных, а в чем-то другом. 

          В чем именно, становится абсолютно понятно после истории с летчицей С., которая, благодаря своей живой натуре, умудрилась сначала оказаться в неправильной (нашей) тюрьме за поступки, предположительно наносящие вред России, а потом, спустя короткое время, в правильной (чужой) тюрьме за поступки, которые вреда России уже никак не наносят, а могут – так же теоретически – даже и пользу ей принести.

          И что же? Оказалось, что хотя преследование летчицы С. оба раза было глубоко несовершенным с моральной и юридической точки зрения, а ее вина оба раза представляется не вполне доказанной, – ее вторая отсидка не вызывает никакого интереса у тех, кого волновало и возмущало ее первое тюремное сидение.

          Таким образом, определяющим признаком сочувствия к политзаключенному у нашей «общественности» является именно и только факт наличия какого-то вреда России, который хотя бы гипотетически – по версии обвинения – мог нанести объект сочувствия, в то время как очевидное отсутствие такого намерения у точно такого же политзаключенного – и даже у того же самого политзаключенного! – моментально блокирует все возможности для сочувствия ему.

          Ничего нового в этом явлении нет.

          Этническая, клановая и мафиозная ненависть, которая легко и быстро набирает себе друзей – и остывает к ним – в зависимости от того, могут ли эти друзья как-нибудь навредить собственно объекту ненависти – стара как мир.

          Важно только не путать ее с законностью, нравственностью и гуманизмом.

          Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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