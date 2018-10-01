«Морская блокада России»: Маккейн хотя бы вызывал уважение

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2 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:37  |  vz.ru
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиковФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости? Подробности...
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Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму

Эффективность российского ядерного оружия такова, что его вовсе не обязательно размещать в КрымуФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На Украине в очередной раз заявили о возможном размещении Россией ядерного оружия в Крыму. Это одна из излюбленных украинских страшилок, которую неоднократно опровергали российские власти. При этом подчеркивается: Россия вправе размещать ядерное оружие на любой части своей территории, включая стратегически важный Крым. Почему же Москва этого не делает? Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии

Македонцы четыре месяца протестовали против самого факта проведения референдума, и им удалось сделать его результаты недействительнымиФото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
В Македонии из-за не соответствующей требованиям конституции явки провалился референдум о переименовании страны. Тем не менее США, НАТО и ЕС уже успели расценить итоги плебисцита как успех. Почему Запад так заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему так нужна эта страна в евроатлантических структурах? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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«Морская блокада России»: Маккейн хотя бы вызывал уважение

Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Угрожать торговле энергоносителями на Ближний Восток – в регион, который переполнен энергоносителями? На Ближний Восток Россия поставляет в основном пшеницу (на что, кстати, тоже жалуются американские фермеры). Может быть, американский флот будет блокировать еще и российские сухогрузы с зерном? Подробности...

Советский Союз трагически погиб от убожества

Дометий Завольский, историк-архивист
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Либеральная демократия – это последняя из священных коров

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Деление на «либералов» и «консерваторов» в наши дни выглядит архаичным. Возникает простой вопрос – что охраняют нынешние консерваторы? И о какой именно свободе говорят современные либералы – так, чтобы их можно было отличить от демократов или социалистов? Подробности...
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Андрей Колесник

          «Морская блокада России»: Маккейн хотя бы вызывал уважение

          Андрей Колесник
          Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
          		 2 октября 2018, 17:50

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          Как сказал один очень известный политический лидер, после смерти Махатмы Ганди «в мире и поговорить не с кем». Вспомнить эту хрестоматийную фразу заставила недавняя смерть американского сенатора Маккейна – и совсем недавнее заявление министра внутренних дел США Райана Зинке. Он, напомним, предупреждал о возможности Соединенных Штатов устроить «морскую блокаду России», чтобы ее «энергоресурсы не попали на Ближний Восток».

          Сенатор Маккейн, конечно, был тот еще персонаж. Его ненависть к России и ее политическому строю вошла в пословицу. И все же он создавал впечатление сильной личности. Потомственный офицер, выходец из адмиральской семьи. Рисковавший жизнью во время каждого вылета. Выдержавший несколько лет плена во Вьетнаме. Крайне радикально, но последовательно отстаивавший свои политические взгляды. Убежденный американский империалист. В общем, это был достойный противник.

          По сравнению с ним г-н Зинке выглядит героем дешевого анекдота. Блокировать морские коммуникации России – ведущей ядерной державы? Понимает ли он, что подобная блокада по сути означает объявление войны, иначе говоря – начало третьей мировой? Неужели он думает, что ВМФ России будет безучастно смотреть на происходящее? Неужели он полагает, что от былой славы и мощи русского флота остались одни лишь воспоминания?

          Угрожать торговле энергоносителями на Ближний Восток – в регион, который переполнен энергоносителями? На Ближний Восток Россия поставляет в основном пшеницу (на что, кстати, тоже жалуются американские фермеры). Может быть, американский флот будет блокировать еще и российские сухогрузы с зерном? Сколько потребуется кораблей ВМС США для такой блокады?

          Иначе говоря, любой специалист по морской торговле и военно-морским силам легко поймет, что сказанное Зинке – это полнейший абсурд.

          Фото: Yuri Gripas/Reuters

          Давайте же посмотрим, кто такой г-н Зинке и чем он руководит. Министерство внутренних дел США – это вовсе не полиция, как можно было бы подумать на примере других стран. Руководимое Зинке ведомство – это то, что в России называлось бы Госимуществом. Оно управляет природными ресурсами и землей, принадлежащей федеральному правительству. И не имеет никакого отношения к силовым структурам. Хотя сам Зинке, надо сказать, в свое время служил в армии, был морпехом, да не каким-нибудь, а «морским котиком». Даже дослужился до кавторанга. А по образованию – геолог.

          Вряд ли мистер Зинке угрожал нам специально, вряд ли его попросили об этом из Пентагона или из Госдепа. Скорее это просто вопиющая глупость. Чудовищная некомпетентность американских чиновников, очередной пример их полного непонимания как России в целом, так и наших возможностей.

          И вот теперь этот человек грозится перекрыть «русским поставки нефти» на Ближний Восток. Устроить «морскую блокаду». Поневоле вспомнишь на таком фоне высказывания г-на Маккейна – этот человек при всей своей русофобии хотя бы дружил с головой. В итоге же Зинке оказался жалкой пародией на Маккейна.

          Но самое забавное даже не это. Как отреагировал Белый дом на скандальное и глупое заявление своего министра? Никак. Ни Госдепартамент, ни пресс-секретарь Трампа, ни Пентагон не одернул высокопоставленного чиновника. То ли потому, что для них это норма – выступать с идиотскими угрозами в адрес привычного противника. То ли поняли, что опровергать глупость будет выглядеть еще большей глупостью.

          В последнем случае остается надежда на то, что в руководстве США еще остались вменяемые политики. Понимающие, чем грозит и самим Штатам, и всему миру хотя бы легкая попытка устроить России «морскую блокаду».

          Ну а ВМФ России, в случае чего, свою задачу выполнит. Пусть г-н Зинке в этом не сомневается.


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