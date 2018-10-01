«Морская блокада России»: Маккейн хотя бы вызывал уважение

Как сказал один очень известный политический лидер, после смерти Махатмы Ганди «в мире и поговорить не с кем». Вспомнить эту хрестоматийную фразу заставила недавняя смерть американского сенатора Маккейна – и совсем недавнее заявление министра внутренних дел США Райана Зинке. Он, напомним, предупреждал о возможности Соединенных Штатов устроить «морскую блокаду России», чтобы ее «энергоресурсы не попали на Ближний Восток».

Сенатор Маккейн, конечно, был тот еще персонаж. Его ненависть к России и ее политическому строю вошла в пословицу. И все же он создавал впечатление сильной личности. Потомственный офицер, выходец из адмиральской семьи. Рисковавший жизнью во время каждого вылета. Выдержавший несколько лет плена во Вьетнаме. Крайне радикально, но последовательно отстаивавший свои политические взгляды. Убежденный американский империалист. В общем, это был достойный противник.

По сравнению с ним г-н Зинке выглядит героем дешевого анекдота. Блокировать морские коммуникации России – ведущей ядерной державы? Понимает ли он, что подобная блокада по сути означает объявление войны, иначе говоря – начало третьей мировой? Неужели он думает, что ВМФ России будет безучастно смотреть на происходящее? Неужели он полагает, что от былой славы и мощи русского флота остались одни лишь воспоминания?

Угрожать торговле энергоносителями на Ближний Восток – в регион, который переполнен энергоносителями? На Ближний Восток Россия поставляет в основном пшеницу (на что, кстати, тоже жалуются американские фермеры). Может быть, американский флот будет блокировать еще и российские сухогрузы с зерном? Сколько потребуется кораблей ВМС США для такой блокады?

Иначе говоря, любой специалист по морской торговле и военно-морским силам легко поймет, что сказанное Зинке – это полнейший абсурд.

Давайте же посмотрим, кто такой г-н Зинке и чем он руководит. Министерство внутренних дел США – это вовсе не полиция, как можно было бы подумать на примере других стран. Руководимое Зинке ведомство – это то, что в России называлось бы Госимуществом. Оно управляет природными ресурсами и землей, принадлежащей федеральному правительству. И не имеет никакого отношения к силовым структурам. Хотя сам Зинке, надо сказать, в свое время служил в армии, был морпехом, да не каким-нибудь, а «морским котиком». Даже дослужился до кавторанга. А по образованию – геолог.

Вряд ли мистер Зинке угрожал нам специально, вряд ли его попросили об этом из Пентагона или из Госдепа. Скорее это просто вопиющая глупость. Чудовищная некомпетентность американских чиновников, очередной пример их полного непонимания как России в целом, так и наших возможностей.

И вот теперь этот человек грозится перекрыть «русским поставки нефти» на Ближний Восток. Устроить «морскую блокаду». Поневоле вспомнишь на таком фоне высказывания г-на Маккейна – этот человек при всей своей русофобии хотя бы дружил с головой. В итоге же Зинке оказался жалкой пародией на Маккейна.

Но самое забавное даже не это. Как отреагировал Белый дом на скандальное и глупое заявление своего министра? Никак. Ни Госдепартамент, ни пресс-секретарь Трампа, ни Пентагон не одернул высокопоставленного чиновника. То ли потому, что для них это норма – выступать с идиотскими угрозами в адрес привычного противника. То ли поняли, что опровергать глупость будет выглядеть еще большей глупостью.

В последнем случае остается надежда на то, что в руководстве США еще остались вменяемые политики. Понимающие, чем грозит и самим Штатам, и всему миру хотя бы легкая попытка устроить России «морскую блокаду».

Ну а ВМФ России, в случае чего, свою задачу выполнит. Пусть г-н Зинке в этом не сомневается.