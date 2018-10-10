Керчь, мы с тобой, мы рядом.

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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Какие качества нужны лидеру в России

Не выпячивать себя, работать на команду – таково одно из качеств хорошего управленцаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Что отличает российских управленцев от их зарубежных коллег? Об этом газета ВЗГЛЯД расспросила нескольких финалистов первого конкурса «Лидеры России». Судя по ответам, на первое место вышли такие качества, как решительность, упорство и при этом неравнодушие к людям. Какой еще навык развит у нашего топ-менеджмента лучше, чем у западных коллег, так это быстрая реакция на изменение обстановки. Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Настоящая демократия возможна и на Северном Кавказе

Дмитрий Моргулис, бывший главный редактор газеты «Обзор»
Самое глубокое впечатление месяца – митинги в Ингушетии. Точнее, то, как они проходят и чем все в итоге заканчивается. Это что-то необычное для современной России. Почему всё именно так? Подробности...

Керчь, мы с тобой, мы рядом

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот ты на работе, это обычный такой день. Суета, головняк, коллеги, которые не все одинаково приятны. А потом тебе звонят и говорят, что в колледже, где учится твой ребенок, взрыв. Что надо ехать на опознание. Какое опознание? Подробности...

Трагедия в Керчи. Чего ждать дальше?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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          Андрей Медведев

          Керчь, мы с тобой, мы рядом

          Андрей Медведев
          Политический обозреватель
          		18 октября 2018, 11:22

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          Вот ты на работе, это обычный такой день. Суета, головняк, коллеги, которые не все одинаково приятны. А потом тебе звонят и говорят, что в колледже, где учится твой ребенок, взрыв. И стрельба. И ты, конечно, мчишься туда, набираешь по дороге его или её номер. А он не отвечает.

          Да ну, с моим ребенком точно ничего не может случиться. Все же хорошо, говоришь ты себе и мечешься вокруг оцепленного здания, ищешь однокурсников ребенка, которые испуганно говорят, что не знают, где он, что последний раз видели, как он или она бежали по коридору.

          Но ты все равно надеешься. 

          А потом тебе звонят, или к тебе подходят, говорят, что надо ехать на опознание.

          Какое опознание?

          Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

          Ты ведь только утром заваривал ему чай, ругал её за отметки, говорил ему, что друзья у него так себе, вспоминал рыбалку, смеялся, думал, куда пойти в выходные.

          А чуть раньше, но тоже недавно, ты смотрел на первые шаги, смеялся над первыми словами, слушал наивные рассуждения о том, почему дракон из сказки вовсе не плохой, читал ему вслух.

          А теперь надо опознавать. Ребенка. Точнее, придется опознавать, сможешь ли ты дальше быть собой без него. Это ад.

          И еще больший ад, наверно, когда ты спасаешь раненых мальчиков и девочек, а их все везут и везут, а потом тебе говорят, что их убил твой сын. И тебя везут на допрос. 

          Со вчерашнего дня я думаю о них, о родителях погибших детей. Я не знаю, есть ли в таких случаях слова, которые могут помочь. Нет, наверное.

          Как им заходить в комнаты детей? Где вещи, книги, запах твоего ребенка. Как потом разбирать это, когда каждая футболка – это воспоминания?

          Если бы мы все могли, мы, я уверен, забрали на себя боль расстрелянной Керчи, боль родителей и детей. Так сделать невозможно.

          Но я точно знаю, что вся страна эту боль разделяет.

          Керчь, мы с тобой, мы рядом.

          Источник: Блог Андрея Медведева


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