Девушки с Первого канала из кремня и стали

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12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме

Филарет и Порошенко уверены, что добились своегоФото: facebook.com/petroporoshenko
Петр Порошенко объявил: Украина уже получила томос от Константинопольского патриарха. Это едва ли не единственная из многих опасных сенсаций, еще не получившая официального подтверждения в Константинополе. Остальное оказалось правдой: Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета. Константинопольский синод отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ. Что дальше? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Девушки с Первого канала из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ нападают дикие орангутанги на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. А вам не кажется, что туда надо еще разок поехать и объяснить товарищам, что идея себя изжила и пора прекращать этот балаган, который стране не дает вообще ничего? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
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          Игорь Мальцев

          Девушки с Первого канала из кремня и стали

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 12 октября 2018, 11:56

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          Как говорят люди, изучающие психологию преступников, в основе преступлений против личности лежит простая неспособность поставить себя на место жертвы.

          Можно называть это «отсутствием эмпатии» или любым другим мудреным словом, но в принципе это описано старым анекдотом «Мыкола, а давай москалям в морду дадим! – А если они – нам? – А нам-то за що?».

          То есть вот представим картинку – приезжает корреспондентка Би-би-си на очередное заседание ПАСЕ в центр Европы, берет микрофон и пишет стендап в холле. К ней подходит группа русских парламентариев и начинает ей на ухо орать текст Михалкова на музыку Александрова, зиговать и кричать «Свободу Петрову и Боширову!». Трудно. Даже невозможно.

          Это только в пропагандистских листовках типа Guardian русские едят детей и закусывают мацой. В реальной жизни такого не бывает.

          А вот в укро-вселенной такое обезьянье поведение – норма. Самодовольные лоснящиеся павианы измывались над русской телеведущей абсолютно безнаказанно. К чести ведущей Первого канала – она отлично держит удар и у нее стальные нервы. 

          Фото: кадр из видео

          Феечка с Би-би-си уже бы убежала в слезах к своему психотерапевту и на заседание областного комитета #MeToo с рассказами о харассменте, домогательствах и мужских шовинистических свиньях. Но ведущая Ольга Скабеева – натуральный жесткий профи.

          Я, к сожалению, не смогу сейчас поддержать с вами разговор, в чем именно неправ Первый канал, потому что не смотрю телевидение и не только русское. И лишь примерно представляю, что именно там говорят, я работал на ящике и всех акторов знаю достаточно близко.

          В отличие от многих, которые утверждают, что не смотрят российское ТВ, но зато имеют широковещательное мнение, что там сплошной Геббельс, Сталин, Троцкий и ГУЛАГ. Я спорить не буду – нет оснований, все возможно. Особенно если вы разговариваете с голосами в своей голове и думаете, что это телевизор.

          Но в общем я еще раз убедился, что девушки с Первого канала – это какие надо девушки – из кремня и стали. Ровно настолько же, насколько убедился, что народных избранников некоторых народов не следует пускать дальше сортира Верховной рады, или как там у них называется сборище идиотов.

          Любопытная деталь – первой за Ольгу вступился именно тот самый мужчина, которого пытались сделать первой реальной жертвой общественно-политического движения #MeToo в России – депутат Леонид Э. Слуцкий:

          «Балаган в ПАСЕ, который устроила украинская делегация, в очередной раз подтверждает, что таких людей нельзя пускать в приличное общество. Очень стыдно за мужчин, которые бросаются на беззащитную женщину – оскорбляют и хамят. К сожалению, в этот момент меня не было в ПАСЕ, иначе я бы с удовольствием посмотрел, как эти люди оскорбляют Ольгу».

          Я бы, кстати, тоже посмотрел на всю эту картину. Я и сам мужчина не мелкий, но точно не хотел бы как-то столкнуться с Леонидом – он вообще здоровый мужик.

          А смешно, да? Мужчина, которого пытались обвинить в том, что он не так относится к женщинам, заступается за девушек первым. И дело не в том, что Ольга – с Первого канала. Если бы на ее месте была девушка со «Свободы» или Би-би-си – это в другом свободном лагере делят на своих и чужих, на первый и второй сорт.

          И что самое любопытное, что вся эта ситуация даже не про #MeToo и прочие гендерные приключения демократии.

          Просто стало понятно еще раз на примере укро-павианов, какова обстановка в этом ПАСЕ. Это то самое ПАСЕ, которое всячески стигматизировало и унижало Россию, наедая жирные бюрократические ряшки на наши собственные деньги. И вы помните, какая истерика началась, когда Россия отказалась платить свой взнос. И как они пытались доказать, что имеют право превращать Россию в страну-изгоя, которую нужно ставить в угол раз в месяц и тут же требовать от нее за это платить.

          Нет, я, конечно, понимаю, что полно людей, которые готовы платить dominatrix за то, чтобы она за деньги их унижала и ставила на колени. Но что-то мне подсказывает, что Россия не по этому делу. В конце концов, у нас был Достоевский, а не маркиз де Сад.

          А теперь они грозят. Отлично. То есть в холле ПАСЕ нападают дикие орангутанги на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. А вам не кажется, Леонид Эдуардович, что туда надо еще разок поехать и объяснить товарищам, что идея себя изжила и пора прекращать этот балаган, который стране не дает вообще ничего?

          Грозитесь исключить? Да ради бога. Вот прямо сейчас и начнем исключаться. А потом уйдут и остальные страны, которые вы пытаетесь сделать странами второго и даже третьего сорта. (Спойлер: Венгрия).

          А на обломках можно начать строить уже нечто другое – нечто, не зависящее от сиюминутных задач какой-нибудь германской партии ХДС вместе с ее канцлером. Канцлеры приходят и уходят. Иногда их выносят вперед ногами. Но Европа-то остается.


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