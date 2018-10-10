Девушки с Первого канала из кремня и стали

Как говорят люди, изучающие психологию преступников, в основе преступлений против личности лежит простая неспособность поставить себя на место жертвы.

Можно называть это «отсутствием эмпатии» или любым другим мудреным словом, но в принципе это описано старым анекдотом «Мыкола, а давай москалям в морду дадим! – А если они – нам? – А нам-то за що?».

То есть вот представим картинку – приезжает корреспондентка Би-би-си на очередное заседание ПАСЕ в центр Европы, берет микрофон и пишет стендап в холле. К ней подходит группа русских парламентариев и начинает ей на ухо орать текст Михалкова на музыку Александрова, зиговать и кричать «Свободу Петрову и Боширову!». Трудно. Даже невозможно.

Это только в пропагандистских листовках типа Guardian русские едят детей и закусывают мацой. В реальной жизни такого не бывает.

А вот в укро-вселенной такое обезьянье поведение – норма. Самодовольные лоснящиеся павианы измывались над русской телеведущей абсолютно безнаказанно. К чести ведущей Первого канала – она отлично держит удар и у нее стальные нервы.

Феечка с Би-би-си уже бы убежала в слезах к своему психотерапевту и на заседание областного комитета #MeToo с рассказами о харассменте, домогательствах и мужских шовинистических свиньях. Но ведущая Ольга Скабеева – натуральный жесткий профи.

Я, к сожалению, не смогу сейчас поддержать с вами разговор, в чем именно неправ Первый канал, потому что не смотрю телевидение и не только русское. И лишь примерно представляю, что именно там говорят, я работал на ящике и всех акторов знаю достаточно близко.

В отличие от многих, которые утверждают, что не смотрят российское ТВ, но зато имеют широковещательное мнение, что там сплошной Геббельс, Сталин, Троцкий и ГУЛАГ. Я спорить не буду – нет оснований, все возможно. Особенно если вы разговариваете с голосами в своей голове и думаете, что это телевизор.

Но в общем я еще раз убедился, что девушки с Первого канала – это какие надо девушки – из кремня и стали. Ровно настолько же, насколько убедился, что народных избранников некоторых народов не следует пускать дальше сортира Верховной рады, или как там у них называется сборище идиотов.

Любопытная деталь – первой за Ольгу вступился именно тот самый мужчина, которого пытались сделать первой реальной жертвой общественно-политического движения #MeToo в России – депутат Леонид Э. Слуцкий:

«Балаган в ПАСЕ, который устроила украинская делегация, в очередной раз подтверждает, что таких людей нельзя пускать в приличное общество. Очень стыдно за мужчин, которые бросаются на беззащитную женщину – оскорбляют и хамят. К сожалению, в этот момент меня не было в ПАСЕ, иначе я бы с удовольствием посмотрел, как эти люди оскорбляют Ольгу».

Я бы, кстати, тоже посмотрел на всю эту картину. Я и сам мужчина не мелкий, но точно не хотел бы как-то столкнуться с Леонидом – он вообще здоровый мужик.

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А смешно, да? Мужчина, которого пытались обвинить в том, что он не так относится к женщинам, заступается за девушек первым. И дело не в том, что Ольга – с Первого канала. Если бы на ее месте была девушка со «Свободы» или Би-би-си – это в другом свободном лагере делят на своих и чужих, на первый и второй сорт.

И что самое любопытное, что вся эта ситуация даже не про #MeToo и прочие гендерные приключения демократии.

Просто стало понятно еще раз на примере укро-павианов, какова обстановка в этом ПАСЕ. Это то самое ПАСЕ, которое всячески стигматизировало и унижало Россию, наедая жирные бюрократические ряшки на наши собственные деньги. И вы помните, какая истерика началась, когда Россия отказалась платить свой взнос. И как они пытались доказать, что имеют право превращать Россию в страну-изгоя, которую нужно ставить в угол раз в месяц и тут же требовать от нее за это платить.

Нет, я, конечно, понимаю, что полно людей, которые готовы платить dominatrix за то, чтобы она за деньги их унижала и ставила на колени. Но что-то мне подсказывает, что Россия не по этому делу. В конце концов, у нас был Достоевский, а не маркиз де Сад.

А теперь они грозят. Отлично. То есть в холле ПАСЕ нападают дикие орангутанги на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. А вам не кажется, Леонид Эдуардович, что туда надо еще разок поехать и объяснить товарищам, что идея себя изжила и пора прекращать этот балаган, который стране не дает вообще ничего?

Грозитесь исключить? Да ради бога. Вот прямо сейчас и начнем исключаться. А потом уйдут и остальные страны, которые вы пытаетесь сделать странами второго и даже третьего сорта. (Спойлер: Венгрия).

А на обломках можно начать строить уже нечто другое – нечто, не зависящее от сиюминутных задач какой-нибудь германской партии ХДС вместе с ее канцлером. Канцлеры приходят и уходят. Иногда их выносят вперед ногами. Но Европа-то остается.