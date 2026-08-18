Врио главы Дагестана Щукин рассказал о развитии региона

В ходе встречи Щукин и Кириенко затронули вопросы, наиболее волнующие местных жителей, сообщил врио руководителя региона в Max.

«Приятна высокая оценка Сергея Владиленовича нашей работы по восстановлению республики после стихии. Мы уже практически завершили строительство социальных объектов и домов в пострадавших районах», – заявил руководитель региона.

Кроме того, Щукин рассказал о новой кадровой программе «Команда Дагестана», в рамках которой через конкурс отбираются специалисты, готовые применить свои знания на благо республики. Собеседования с участниками глава региона проводит лично.

Он также отметил готовность федерального центра поддерживать позитивные начинания республики, подчеркнув общую задачу сделать Дагестан привлекательным для жизни, инвестиций и туризма.