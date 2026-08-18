Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.6 комментариев
Врио главы Дагестана Щукин рассказал о развитии региона
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, обсудив инфраструктурные проекты и восстановление республики.
В ходе встречи Щукин и Кириенко затронули вопросы, наиболее волнующие местных жителей, сообщил врио руководителя региона в Max.
«Приятна высокая оценка Сергея Владиленовича нашей работы по восстановлению республики после стихии. Мы уже практически завершили строительство социальных объектов и домов в пострадавших районах», – заявил руководитель региона.
Кроме того, Щукин рассказал о новой кадровой программе «Команда Дагестана», в рамках которой через конкурс отбираются специалисты, готовые применить свои знания на благо республики. Собеседования с участниками глава региона проводит лично.
Он также отметил готовность федерального центра поддерживать позитивные начинания республики, подчеркнув общую задачу сделать Дагестан привлекательным для жизни, инвестиций и туризма.