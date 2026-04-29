    Финнам навязывают американское ядерное оружие
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    Герой России рассказал об испытаниях истребителя Су-47
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    Новый слив пленок Миндича увязали с «кредитом» на 90 млрд евро
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 13:06 • Новости дня

    Кремль сообщил о международном телефонном разговоре Путина в среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор в среду, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, Путин будет работать в Кремле в течение дня.

    Песков также добавил, что вечером у президента намечены рабочие встречи внутреннего характера.

    28 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи.

    По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.

    «Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.

    28 апреля 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин заявил о переломном историческом моменте для России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия в настоящее время переживает переломный исторический момент, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства заявил об этом на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    «Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, – это все-таки особая, почетная миссия», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул необходимость особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года. Он призвал уделить повышенное внимание организации выборов в приграничных регионах. Глава государства поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о риске последствий для экологии после удара ВСУ по НПЗ в Туапсе
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получил доклад от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о ситуации в Туапсе после масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

    Глава региона доложил президенту, что сейчас нет серьезных угроз для жителей и объектов, несмотря на последствия беспилотной атаки, передает ТАСС.

    На совещании, посвященном безопасности на выборах, Путин отметил, что удары беспилотников по гражданской инфраструктуре со стороны киевских властей происходят все чаще. Президент подчеркнул, что подобные атаки несут экологическую опасность: «Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные».

    По его словам, губернатор Кондратьев находится на месте ЧП и заверил, что ситуация под контролем, а местные службы успешно справляются с возникшими вызовами.

    Напомним, в Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.

    Ранее глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ в Туапсе.

    28 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил жестко пресекать провокации на выборах

    @ Ирина Семенова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки совершения терактов и проявления экстремизма в предвыборный период, в том числе организованные из-за рубежа, должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    Путин обратился к сотрудникам правоохранительных органов и специальных служб с требованием решительно действовать, жестко пресекать провокации на выборах, передает ТАСС.

    «Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. А в предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа», – подчеркнул президент.

    Ранее Владимир Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России.

    Президент Владимир Путин напомнил о необходимости особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года.

    Владимир Путин ранее предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    28 апреля 2026, 21:14 • Новости дня
    Путин заявил о планах Киева сорвать выборы в Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский режим не проводит выборов у себя под предлогом военного положения и попытается помешать провести их в Донбассе и Новороссии, заявил президент Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что Киев не проводит выборы у себя, ссылаясь на военное положение, и попытается помешать их проведению в Донбассе и Новороссии, передает ТАСС.

    «Напомню, у себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, но и нам пытаются помешать», – заявил Путин.

    По его словам, те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью России, попытаются сорвать голосование в этих регионах на выборах 2026 года.

    «Прежде всего это касается Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня. Те, кто отказывают Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей Родины, частью России, попытаются, конечно же, как это и было раньше, им помешать», – указал президент России.

    Ранее Владимир Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России.

    Также Владимир Путин заявил, что киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта и из-за неспособности изменить ситуацию делает ставку на террор.

    Владимир Путин ранее предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    28 апреля 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин открыл новые приемные отделения скорой помощи в регионах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День работника скорой медицинской помощи стартовала работа новых модульных приемных отделений в нескольких регионах России, включая Донецк и Симферополь, ее запустил по видеоконференцсвязи президент России Владимир Путин.

    В День работника скорой медицинской помощи президент РФ Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, где по видеосвязи принял участие в открытии новых приемных отделений скорой помощи в регионах. Модульные отделения начали работу в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе, сообщается на сайте Кремля.

    Перед началом видеоконференции президент осмотрел выставку отечественной медицинской техники. Среди представленных новинок были мобильный лечебно-диагностический комплекс с операционной для работы в полевых условиях, автомобили скорой помощи классов С и В с бронезащитой, многоцелевой вертолет «Ансат» и беспилотная система «Аист», предназначенная для транспортировки медицинских грузов и обеспечения телемедицинских консультаций.

    В ходе мероприятия Владимир Путин отметил: «Данные модули – адаптивные, универсальные, сейчас только что об этом мне тоже рассказывали, и могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики».

    Президент подчеркнул, что до 2030 года планируется создать 99 модульных приемных отделений, из которых 12 уже построено, а еще 28 появятся до конца текущего года.

    Глава государства выразил благодарность всем участникам проекта, отметив масштабность и значимость внедрения современных решений для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Путин отметил героизм работников скорой помощи, проявленный во время спецоперации на Украине.

    28 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риски террористических угроз на территории России продолжают увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

    По его словам, подрывная деятельность международных террористических организаций и различных радикальных группировок продолжается и принимает все более опасные формы, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что киевский режим и его западные покровители, не сумев остановить продвижение российских войск, начали открыто прибегать к террористическим методам. «Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны, они для всех понятны: противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», – заявил глава государства.

    Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    28 апреля 2026, 21:27 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить условия для голосования бойцов СВО на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции на выборах в сентябре 2026 года.

    Путин поручил обеспечить возможность голосования для участников спецоперации на Украине на выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года, передает ТАСС.

    «Необходимо также создать условия для участия в голосовании наших военнослужащих, сотрудников, задействованных в специальной военной операции», – указал президент на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    Ранее Путин назвал главным приоритетом обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании 2026 года.

    До этого президент поручил Центризбиркому оказывать помощь ветеранам спецоперации в прохождении предвыборных процедур.

    Путин также заявил о необходимости создания условий для свободного волеизъявления жителей новых регионов.

    29 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Путин: В современных условиях бизнес – это почти вся экономика России

    Tекст: Антон Антонов

    В нынешних условиях бизнес формирует подавляющую часть экономики России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Бизнес в современных условиях – это значительная часть экономики России, почти вся экономика», – подчеркнул президент во время совещания, посвященного вопросам безопасности на грядущих выборах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал устойчивое развитие национальной экономики залогом успешного выполнения задач в сфере обороны. Глава государства напомнил о необходимости обеспечения безопасности всех участников предстоящих парламентских выборов.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что финансовый регулятор вынужден сознательно охлаждать перегретую экономику, поскольку иного способа остановить раскручивание инфляционного маховика в условиях структурной трансформации нет.

    28 апреля 2026, 21:29 • Новости дня
    Путин отметил увеличение атак дронов ВСУ по гражданским объектам страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин указал на рост числа ударов беспилотников по гражданским объектам, подчеркнув последние атаки на энергетические объекты в Туапсе.

    Киевский режим все чаще совершает атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности во время выборов, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что подобные действия представляют собой «открытый террор», которым украинские власти пытаются изменить ситуацию на поле боя. Президент добавил: «Это ничего не изменит. Но угрозы есть, и они растут, как я уже сказал».

    Он отметил, что участились удары именно по критически важной гражданской инфраструктуре, в том числе по энергетическим объектам. Как подчеркнул глава государства, последним таким примером стали атаки на энергосистему в Туапсе, последствия которых могут затронуть не только экономику, но и экологию региона.

    Ранее во вторник Путин заявил, что киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта и вынужден делать ставку на террор. Также президент сообщил о росте рисков террористических угроз внутри страны.

    Глава государства напомнил о необходимости уделять особое внимание вопросам безопасности во время выборов депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года.

    28 апреля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин поручил расширить неонатальный скрининг новорожденных в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество исследований в рамках неонатального скрининга новорожденных в России должно быть увеличено, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.

    «Этот объем (количество исследований в рамках раннего скрининга новорожденных) нужно расширять», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Мурашко уточнил, что с текущего года ранний скрининг новорожденных охватывает 42 заболевания. Министр добавил, что расширение перечня заболеваний проводится «фактически без увеличения финансирования».

    Президент также особо отметил важность проведения скрининга на ранних сроках беременности.

    Ранее Путин призвал расширить репродуктивную диспансеризацию.

    28 апреля 2026, 21:20 • Новости дня
    Путин поручил защитить системы ЦИК от вмешательства на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить надежную защиту информационных систем Центральной избирательной комиссии от любого вмешательства.

    Выступая на совещании, глава государства подчеркнул важность безопасности во время голосования, передает ТАСС.

    «Нужно надежно защитить государственные информационные ресурсы, цифровые системы Центральной избирательной комиссии от любого постороннего вмешательства», – заявил Путин.

    Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму. Он подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года.

    28 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил о росте производства передового медоборудования в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно наращивает производство собственного медицинского оборудования, причем в стране выпускают технику, которая превосходит мировые аналоги по многим характеристикам, заявил президент Владимир Путин.

    «Хочу отметить, что оборудования у нас все больше и больше производится в стране, причем самого передового оборудования, самого лучшего, не то что не уступающего мировым образцам, но и, на мой взгляд, даже превосходящего по многим параметрам», – подчеркнул президент на открытии новых модульных скоропомощных приемных отделений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В ходе мероприятия Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России и отметил героизм медиков скорой помощи в условиях СВО.

    28 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин напомнил о необходимости особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года.

    Обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании станет главным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности на предстоящих выборах, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Особую значимость вопросы безопасности борьбы с террором приобретают с учетом предстоящей избирательной кампании. Напомню, что в сентябре граждане России должны будут выбирать депутатов Государственной думы 9-го созыва. Состоятся масштабные кампании регионального и местного уровня. Наш приоритет – это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосования».

    Президент подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности должна вестись на всех уровнях и затрагивать как федеральные, так и региональные кампании.

    Ранее во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудит вопросы безопасности на грядущих выборах. До этого президент выразил уверенность в победе патриотических сил и людей дела на выборах в Госдуму.


    28 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном обеспечению безопасности на выборах, подчеркнул необходимость бесперебойной работы всех жизненно важных сервисов.

    «Также, как уже раньше поручал, обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных для людей сервисов», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов.

    Глава СПЧ призвал власти решать проблемы из-за интернет-ограничений.

    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде
    Мерц обвинил Трампа и Брюссель в развале экономики
    Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Отмечен всплеск пиратства у берегов Сомали
    Двигатель ПД-8 для Superjet успешно прошел испытания ледяным градом
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке

    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала три ключевых тренда в российской экономике через десять лет. И все они лежат в технологической области. В экономике уже сейчас происходят тектонические изменения, а через 10 лет они станут еще глубже и масштабнее. Как же будет выглядеть российская экономика будущего? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

