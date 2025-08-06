Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот

Tекст: Ирма Каплан

«Разрешите мне избавить вас от лишних хлопот, так как вы не добьетесь прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые Россия выдвигала в течение последних двух лет. Вы проиграли, но пытаетесь диктовать свои условия, это не сработает. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не сработают», – написал он в соцсети Х.

Более того, Торнтон предложил американцам три варианта.

«Ядерное оружие, которого не будет. Наземные войска, которых не будет. Дайте русским то, чего они хотят. Единственный оставшийся у вас вариант», – резюмировал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».