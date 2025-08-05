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Звезда Бродвея Джейн Морган скончалась в возрасте 101 года
The Independent: Звезда Бродвея Джейн Морган скончалась в возрасте 101 года
Бродвейская певица и исполнительница Джейн Морган, известная хитом Fascination и записями на пяти языках, ушла из жизни в возрасте 101 года.
О кончине Джейн Морган сообщила газета The Independent, передает «Известия». Издание уточняет, что артистка умерла в городе Неаполь, штат Флорида.
Морган появилась на свет в 1924 году под именем Флоренс Кэтрин Карриер. Свою карьеру она начинала в ночных заведениях, затем прославилась в Париже, где подписала контракт с крупной компанией Polydor.
Песня Fascination принесла Морган мировую популярность. За творческую жизнь она записала около 40 альбомов и исполняла произведения на пяти языках.
Морган была замужем за известным кинопродюсером Джерри Вайнтраубом, который сотрудничал с такими артистами, как Элвис Пресли, Фрэнк Синатра и Боб Дилан.
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