Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине

Медведев в ответ на решение Трампа поставить оружие Украине призвал добиваться целей СВО

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу.

В частности, Медведев процитировал Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – заявил зампред Совбеза.

Ранее Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

Напомним, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.