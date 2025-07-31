WSJ сообщил о прогнозируемом подорожании кофе в США из-за пошлин

В США предсказан рост цен на кофе после пошлин на импорт из Бразилии

Новые импортные пошлины в размере 50% на товары из Бразилии приведут к ощутимому росту цен на кофе на внутреннем рынке Соединенных Штатов, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, США почти полностью зависят от импорта кофе – собственное производство покрывает лишь около 1% потребностей. Бразильская арабика занимает до 40% американского рынка, и практически не имеет заменителей в объемах, необходимых для нужд обжарщиков и розничных сетей.

Старший аналитик Rabobank Джеймс Уотсон заявил: «Невозможно легко заменить бразильский кофе в США. В целом, большая часть того, что вы пьете – это бразильская арабика». По его оценкам, новые пошлины приведут к изменению рецептов смесей и росту розничных цен на кофе минимум на 10% в зависимости от политики конкретных сетей.

WSJ отмечает, что с начала года средняя цена чашки кофе в американских кофейнях уже выросла на 9% на фоне ожиданий пошлин и перебоев в поставках. Крупные производители, в том числе JM Smucker, уже поднимали цены и анонсировали новые повышения еще до объявления новых тарифов. Бразилия остается крупнейшим мировым производителем арабики, и лидирует с большим отрывом.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении 50% пошлин на импорт из Бразилии. В ответ бразильский президент Лула да Силва пригрозил зеркальными мерами, если США не изменят свою позицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика и введение пошлин «воскресили» страну, сделав ее «самой горячей страной мира». Дональд Трамп предложил ввести 50%-ные пошлины на товары из Бразилии, которая входит в состав БРИКС.

Письмо президента США Луле да Силве спровоцировало рост цен на кофе. Бразильские власти считают, что экономика страны выдержит новые тарифы США, а президент Луис Инасиу Лула да Силва не намерен уступать давлению со стороны Вашингтона.