На Украине заявление Трампа об Индии и России объяснили неудачей Вашингтона

Tекст: Вера Басилая

Издание «Страна.ua» отмечает, что США не удалось убедить Индию отказаться от закупок российских энергоносителей, несмотря на значительное давление, передает РИА «Новости».

В материале говорится, что Белый дом решился на метод принуждения в отношении Индии. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай, являющийся крупнейшим покупателем российских энергоносителей, не откажется от них даже под угрозой пошлины в 100%, и если аналогичную позицию займет Индия, Москва не ощутит последствий вторичных санкций Трампа.

Издание отмечает, что Вашингтон пытается применить жесткое давление на индийских партнеров, чтобы изменить их политику.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией и нет дела до их «мертвых экономик».

Индия ранее пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

В Кремле отметили, что российская экономика продолжает устойчиво работать несмотря на санкции и выработала иммунитет к ним.