Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.6 комментариев
В Брянской области мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на автомобиль
Богомаз: В Брянской области мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на автомобиль
Целенаправленный удар FPV-дронов по гражданскому автомобилю в Брянской области привел к гибели мужчины, а также ранению женщины.
Об атаке дронов и ее последствиях сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, украинские FPV-дроны нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Алешковичи Суземского района Брянской области. В результате погиб житель села, еще одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу.
Губернатор подчеркнул, что пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее в больнице умер 43-летний житель Брянска, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на город.
В мае женщина погибла из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области.