Три человека погибли и более 40 пропали без вести при крушении парома у Бали

Tекст: Ирма Каплан

Трое погибших – двое мужчин и женщина – были найдены у берегов пляжа. Спасатели ведут поиски, так как предполагается, что погибших еще много, сообщает портал Bali Post.

К месту прибыли медики и спасатели на лодках, людей ищут в воде, некоторые были с спасательных жилетах, кто-то без сознания – всех их отнесло от места затопления парома течением.

По данным портала, на затонувшем судне находились 12 членов экипажа и 53 пассажира, а также 22 транспортных средства. Четырех пострадавших удалось спасти, они эвакуированы к медикам.

Также стало известно, что паром затонул из-за проблем с двигателем и отключения электроэнергии, после чего судно перевернулось и легло в дрейф.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, катер с четырьмя пассажирами перевернулся на Чиркейском водохранилище в Дагестане, пострадавших госпитализировали, одна женщина серьезно травмирована.



