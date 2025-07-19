«Северяне» разгромили штурмгруппу ВСУ в Кондратовке и сожгли дроном флаг Украины

Tекст: Ирма Каплан

«Получив приказ отбить утраченные позиции в Кондратовке, командование ВСУ отправило на самоубийственную задачу штурмовую группу с флагом Украины, которая была уничтожена, а вражеская символика сожжена нашим FPV-дроном», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группировки «Северный ветер».

Всего к восьми контратакам на Сумском направлении противник привлек более 50 человек, из которых больше половины были уничтожено, 13 получили ранения и остались на линии боевого соприкосновения, остальные бежали.

По словам «Северян», на Великобурлукском направлении удалось продвинуться на 400 метров в лесах восточнее и западнее села Меловое.

На Волчанском и Липцовском направлениях были уничтожены шесть штурмовых групп ВСУ, станция РЭБ и вражеские пункты управления БПЛА.

В Волчанске и лесных массивах ведется успешное наступление: зачищено 14 домовладений, из нескольких опорных пунктов в прилегающих лесных массивах выбиты враги.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

В частности, российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.