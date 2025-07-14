Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
Власти утвердили снижение взносов туроператоров
Правительство одобрило сокращение размера обязательных взносов туроператоров на выездные туры и предоставило отсрочку их уплаты почти на полгода.
Размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году снижен с одного процента до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, передает РИА «Новости». Также срок уплаты этих взносов продлен до 15 января 2026 года, в то время как ранее платежи должны были быть внесены до 15 июля и 15 октября 2025 года. Из пресс-службы кабмина пояснили, что данные меры помогут поддержать туристическую отрасль в условиях ограничений, связанных с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.
В сообщении уточняется, что сэкономленные средства туроператоры смогут использовать, в частности, для возврата денег туристам, оплатившим поездки в страны с действующими ограничениями из-за угроз безопасности. По закону взносы в фонд персональной ответственности выплачиваются равными долями ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.