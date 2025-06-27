27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян
Большая часть россиян – 82% – скорее хорошо оценивает работу Владимира Путина на посту президента, а уровень доверия главе государства составляет 81%.
По данным опроса ФОМ, 82% россиян оценивают работу Путина на посту президента как хорошую. Кроме того, 81% респондентов сообщили, что скорее доверяют главе государства.
Согласно информации ФОМ, положительно оценивают работу российского правительства 58% опрошенных, тогда как 22% считают деятельность кабмина скорее неудовлетворительной. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 60% респондентов, а 11% высказались отрицательно.
Участникам также предложили представить, что в следующее воскресенье пройдет голосование в Госдуму: 47% намерены поддержать «Единую Россию», 9% – ЛДПР, 8% – КПРФ, по 4% – «Новых людей» и «Справедливую Россию».
Опрос «ФОМнибус» проводился с 20 по 22 июня методом интервьюирования по месту жительства среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 субъекта страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.