Песков сообщил о беседе Путина и Вучича о поставках сербской техники на Украину

Tекст: Ирма Каплан

«Они (контакты) были во время мероприятий, которые были в рамках 9 мая, Дня Победы. У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», – сказал Песков РИА «Новости».

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, после чего Александр Вучич заявил, что сделки отменят, если у властей Сербии появятся вопросы к документам и конечному пользователю.

Вучич также заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич объявил о планах пересмотреть все существующие контракты на экспорт вооружений.



