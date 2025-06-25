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Песков сообщил о беседе Путина и Вучича о поставках сербской техники на Украину
Президент России Владимир Путин на мероприятиях ко Дню Победы в Москве обсуждал с сербским коллегой Александром Вучичем вопрос участия страны в поставках военной продукции на Украину, что подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Они (контакты) были во время мероприятий, которые были в рамках 9 мая, Дня Победы. У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, после чего Александр Вучич заявил, что сделки отменят, если у властей Сербии появятся вопросы к документам и конечному пользователю.
Вучич также заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич объявил о планах пересмотреть все существующие контракты на экспорт вооружений.