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    Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию
    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет
    Мордашов рассказал о стоившей ему 7 млрд долларов ошибке
    ФАС начала проверять цены на воду в региональных аэропортах России
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    11 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    20 комментариев
    22 июня 2025, 07:10 • Новости дня

    Le Monde узнала о согласовании с Россией резолюции ООН по Украине в феврале

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе подготовки резолюции ООН по Украине в феврале 2025 года США согласовывали проект документа с представителями России, пишет французская Le Monde со ссылкой на чиновников.

    «Потрепанный за два десятилетия, союз США и Европы наконец рассыпался из-за Украины <…> За кулисами 24 февраля 2025 года в ООН разыгрывалась жестока драма. Киев подготовил проект резолюции, осуждающий Москву, а США не только попросили Украину отозвать проект документа, но и предложили свой, более нейтральный», – пишет газета.

    Le Monde приводит свидетельства британцев и французов о том, что США за спинами союзников обсуждали свою резолюцию с Россией.

    Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Шеа сообщила коллегам из Франции и Британии Николя де Ривьеру и Барбаре Вудворд, что США просит Украину отозвать свой проект резолюции и рассчитывают на европейскую поддержку своего документа.

    Голосовали в итоге за американский проект резолюции, но он претерпел немало изменений, лишившись нейтрального смысла, уточняет РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН поддержала испанский проект,  призывающий обеспечить выполнение Израилем международных обязательств и немедленно прекратить блокаду Газы.

    21 июня 2025, 19:58 • Новости дня
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на провокацию с пролетом десятков беспилотников ВСУ через воздушное пространство Казахстана для ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия обратилась к международным организациям с призывом отреагировать на пролет украинских беспилотников через воздушное пространство Казахстана, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Дипломат подчеркнула, что Москва считает эти действия провокацией, направленной против России, и ожидает публичного осуждения со стороны мировых структур и правительств.

    По данным МИД, 19 и 20 июня было зафиксировано, что несколько десятков беспилотников ВСУ пересекли территорию Западно-Казахстанской области, предположительно для нанесения ударов по России. В ведомстве заявили, что подобные действия вызывают решительное осуждение, поскольку затронуты интересы союзника России и члена ОДКБ.

    Захарова считает, что этот инцидент свидетельствует о безразличии киевских властей к территориальной целостности соседних государств, которую, по мнению МИДа, Киев нарушает все чаще. В министерстве подчеркнули необходимость для всех ответственных государств и профильных структур не только реагировать на такие провокации, но и дистанцироваться от киевских властей и их западных партнеров.

    Кроме того, российская сторона убеждена, что власти Украины представляют опасность не только для России, но и для других стран региона, с которыми Киев официально пытается выстраивать диалог. Происшествие, по мнению МИД, демонстрирует важность дальнейшего укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

    Ранее после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усилилась ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

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    21 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские источники распространяют информацию о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат в форме ВСУ, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

    «Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

    Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

    Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

    Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году, сообщили в Театре Моссовета.

    Труппа театра выразила глубокие соболезнования близким и родным Валентины Илларионовны. «Уход Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

    Отмечается, что актриса посвятила всю жизнь искусству, сыграла более 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и около 100 ролей в кино и телефильмах. Талызина также была известна своими поэтическими программами и работой на радио, где читала стихи, прозу и участвовала в радиоспектаклях.

    Талызина была принята в труппу Театра Моссовета в 1968 году сразу после окончания ГИТИСа. На протяжении карьеры она воплотила на сцене образы как классического, так и современного репертуара, включая роли в произведениях Шекспира, Достоевского, Арбузова, Островского, Брехта и других авторов. В январе 2025 года актрисе исполнилось 90 лет, свой юбилей она отметила на сцене в спектакле «Волки и овцы».

    Сообщается, что о месте и времени прощания с Валентиной Талызиной будет объявлено дополнительно.

    На прошлой неделе народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Михаил Янко умер на 75-м году жизни.

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    21 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Медведев назвал ответ России в случае применения «грязной» бомбы Киевом

    Медведев пригрозил ответить ТЯО на применение «грязной» бомбы Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о готовности России применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    В своем Telegram-канале он назвал подобный шаг крайне опасной провокацией, на которую Москва вынуждена будет ответить соразмерно.

    «Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства», – написал политик.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Киев способен создать «грязную ядерную ракету».

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    21 июня 2025, 11:16 • Новости дня
    Глава «Роснефти» Сечин представил на ПМЭФ синтетическую нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ анонсировал запуск технологии синтетической нефти, произведенную по технологии компании.

    Он уточнил, что компания завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL, а все стадии технологического процесса защищены патентами, передает ТАСС.

    Сечин заявил, что внедрение этой технологии планируется на Таймыре и подчеркнул, что представленная синтетическая нефть состоит из чистых молекул углеводородов и не содержит серы.

    Глава «Роснефти» выразил мнение, что в долгосрочной перспективе не стоит ожидать избытка нефти на мировом рынке. По его словам, несмотря на рост добычи, мировые запасы углеводородов сейчас находятся на минимуме за последние пять лет.

    Сечин также сообщил, что за последние четыре года поставки мазута и вакуумного газойля из России в Саудовскую Аравию увеличились более чем в шесть раз. Он отметил, что импорт российских темных нефтепродуктов помогает Саудовской Аравии удовлетворять потребности энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспортных поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают ужесточение антироссийских санкций, включая ограничения на нефть, газ и финансовый сектор.


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    22 июня 2025, 05:23 • Новости дня
    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США

    Гутерреш выразил обеспокоенность эскалацией конфликта после авиаударов США по Ирану

    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ударов США по Ирану призвал к деэскалации во избежание «спирали хаоса» в и без того проблемном регионе Ближнего Востока.

    «Я серьезно встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности», – отметил генсек ООН в своем заявлении.

    Гутерреш отметил, что есть нарастающий риск выхода конфликта из–под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира.

    «Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права. В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир», – призвал он.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

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    21 июня 2025, 09:41 • Новости дня
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства.

    «Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», – передает ТАСС его слова.

    «Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», – указал Путин.

    Он добавил, что украинские власти должны руководствоваться национальными интересами, а не интересами марионеточных режимов, выступающих против России.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

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    21 июня 2025, 16:03 • Новости дня
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова

    Зеленский заявил, что вице-премьер Украины Чернышов «не сбежал»

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер Алексей Чернышов находится в командировке и по ее завершении должен вернуться на Украину.

    Зеленский заявил, что вице-премьер – министр национального единства Украины Алексей Чернышов находится в служебной командировке и должен вскоре вернуться, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что у Чернышова было два задания – открытие хабов в других странах и проработка вопроса множественного гражданства для украинцев.

    По словам Зеленского, Чернышов выполняет эти поручения и должен вернуться после окончания поездки.

    С 17 июня украинские СМИ распространили информацию, что Чернышов якобы не возвращается на Украину из-за коррупционного скандала. Перед этим НАБУ объявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в строительной сфере и предъявило обвинения пяти бывшим чиновникам министерства, которым ранее руководил Чернышов.

    Ранее на Украине ранее арестовали застройщика Сергея Копистыря, связанного с коррупционной схемой передачи земли в Киеве при участии тогдашнего министра Алексея Чернышова.

    СМИ писали, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич покинули страну, и оба считались «кошельками» Владимира Зеленского.

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    21 июня 2025, 15:55 • Новости дня
    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

    Пушилин рассказал о городских боях и резервах ВСУ в Часовом Яре

    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре продолжаются городские бои, а украинская армия на данном этапе пока сохраняет возможность перебрасывать подкрепления, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что городские бои в Часовом Яре продолжаются, украинские военные пока могут перебрасывать резервы, однако это временно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что противник на этом участке фронта оказывает сопротивление и пользуется возможностью усиливать свои позиции за счет резервов.

    По его оценке, такое положение дел не сохранится надолго, и вскоре ситуация изменится в пользу российских сил.

    Пушилин также добавил, что российские подразделения продолжают продвигаться на краснолиманском направлении, что, по его словам, способствует развитию наступления.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра и заняли позиции на южных окраинах этого города.

    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстреливать эвакуирующихся из Часова Яра жителей.

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    21 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР

    Минобороны сообщило о уходе морпехов ВСУ из Запорожья в ДНР с большими потерями

    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения морской пехоты ВСУ понесли большие потери и были вынуждены покинуть село Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Министерство обороны России отмечает, что освобождение Запорожья группировкой «Восток» стало важным этапом на пути к полному освобождению территории ДНР.

    Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продолжили продвигаться вглубь обороны противника, говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики.

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    21 июня 2025, 10:46 • Новости дня
    Путин ответил, как далеко ВС России смогут продвинуться на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос гендиректора Sky News Arabia Надима Котеича о границах продвижения российских войск на Украине на пленарной сессии ПМЭФ-2025.

    Модератор сессии поинтересовался у российского лидера, какой конечный итог он видит и куда может дойти российская армия, отметив продвижение войск за пределы четырех областей, которые Москва считает своими, передает ТАСС.

    «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», – ответил Путин.

    Ранее в Кремле заявили, что Москва не намерена терять преимущество ради кратковременного перемирия. Президент отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Путин также указал, что Киеву нужно поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не ухудшилась.

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    21 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    В Тульской области объявили ракетную опасность

    Власти Тульской области объявили ракетную опасность

    В Тульской области объявили ракетную опасность
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщает министерство региональной безопасности региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что тревога была объявлена в 13.05. Гражданам рекомендовано укрыться в подземных пространствах, на нижних этажах зданий, в помещениях без окон с несущими стенами или в защитных сооружениях. Тем, кто находится на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее безопасное место и сохранять спокойствие.

    Местные власти регулярно информируют население о подобных случаях и напоминают о необходимости оперативно реагировать на сигналы тревоги.

    За минувшие сутки система ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 97 дронов ВСУ.

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    21 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР

    Минобороны: Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР

    Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате успешного наступления подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны России сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили углубленное продвижение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье в ДНР.

    На прошлой неделе российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР.

    До этого группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    21 июня 2025, 20:28 • Новости дня
    Зеленский дал секретное поручение СБУ после заявления Путина на ПМЭФ

    Зеленский объявил «месяц особых действий» для давления на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию, а также анонсировал санкционные и кадровые шаги.

    Владимир Зеленский объявил о начале месяца особых действий, направленных на усиление давления на Россию. По его словам, первым шагом станет проведение «новых международных мероприятий» для введения более ощутимых санкций против Москвы, передает «Газета.Ru».

    Также планируется активизация санкционной работы внутри Украины против граждан, сотрудничающих с Россией или ведущих там бизнес. Глава киевского режима отметил, что ресурсы на развитие всех типов дронов будут увеличены.

    Также он добавил, что ожидаются кадровые перестановки, включая изменения в дипломатическом корпусе.

    Кроме того, Зеленский сообщил о переданных главе СБУ «секретных поручениях» и анонсировал отдельные решения Совета национальной безопасности и обороны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом, а вся Украина «наша».

    Также Путин отметил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент России предупредил, что использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов.

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    21 июня 2025, 23:18 • Новости дня
    NYT сообщила о 19 км между ВС России и Сумами

    NYT: Российским войскам осталось 19,3 км до центра Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Газета NYT сообщила, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    «Российское наступление на севере Украины привело к тому, что российские войска оказались примерно в 12 милях (19,3 км) от центра этого города», – пишет New York Times (NYT).

    Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России «цели захватить Сумы».

    «Но я не исключаю этого в принципе.<...> Куда бы ни ступила нога российского солдата, это наше место», – цитирует NYP президента России на пленарной сессии ПМЭФ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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