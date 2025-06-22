Le Monde узнала о согласовании с Россией резолюции ООН по Украине в феврале

Tекст: Ирма Каплан

«Потрепанный за два десятилетия, союз США и Европы наконец рассыпался из-за Украины <…> За кулисами 24 февраля 2025 года в ООН разыгрывалась жестока драма. Киев подготовил проект резолюции, осуждающий Москву, а США не только попросили Украину отозвать проект документа, но и предложили свой, более нейтральный», – пишет газета.

Le Monde приводит свидетельства британцев и французов о том, что США за спинами союзников обсуждали свою резолюцию с Россией.

Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Шеа сообщила коллегам из Франции и Британии Николя де Ривьеру и Барбаре Вудворд, что США просит Украину отозвать свой проект резолюции и рассчитывают на европейскую поддержку своего документа.

Голосовали в итоге за американский проект резолюции, но он претерпел немало изменений, лишившись нейтрального смысла, уточняет РИА «Новости».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН поддержала испанский проект, призывающий обеспечить выполнение Израилем международных обязательств и немедленно прекратить блокаду Газы.