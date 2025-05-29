Tекст: Александра Юдина

По его мнению, Европа оказалась в тупике после избрания Дональда Трампа президентом США, поскольку до этого ее политика строилась на поддержке бывшего президента Джо Байдена и трансатлантическом единстве, которое впоследствии распалось, передает ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что Европа не знает, как выйти из нынешней ситуации, поскольку ее заявления, враждебность и изоляционизм в отношении России выглядят неубедительно и расходятся с образом, который европейские лидеры пытаются создать.

Карасин также заявил, что России необходимы долгосрочная стратегическая стабильность и нейтральный статус Украины. Он отметил, что Москва не хочет видеть НАТО вблизи своих границ и добивается нейтралитета Украины.

Сенатор добавил, что даже вокруг переговоров в Стамбуле идет большая игра, но Россия готова терпеливо продвигать свою позицию, заинтересована в обеспечении стратегической стабильности и не обращает внимания на политические маневры киевского режима.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина надоела всей Европе. Так, приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли.