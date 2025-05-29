Tекст: Александра Юдина

Личные данные Мединского были опубликованы на ресурсе еще в марте 2018 года. В профиле политика на сайте содержится информация о его жене, детях, отце и сестре, передает ТАСС.

На «Миротворце» также размещена личная информация других членов российской делегации, участвовавших в переговорах в Стамбуле, в частности замглавы МИД Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС Игоря Костюкова и первого замначальника информации управления Генштаба Александра Зорина.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что жесткость Мединского как переговорщика заставила представителей киевского режима применять любые методы для срыва переговорного процесса.