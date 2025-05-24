Tекст: Александра Юдина

Она отметила, что эта ситуация полностью опровергает утверждения либерально-западного сообщества о том, что Россия не хочет и не готова к диалогу, передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что обмен пленными был инициирован российской стороной и реализован в кратчайшие сроки.

Накануне Россия и Украина провели первую крупную передачу пленных по формуле «1000 на 1000». Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области. После нового этапа обмена еще 307 российских военнослужащих вернулись из плена.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.