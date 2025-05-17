Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Путин и Токаев обсудили итоги переговоров России и Украины
В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по переговорам в Стамбуле и обсудили двустороннее сотрудничество.
Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства между Россией и Казахстаном. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, передает РИА «Новости».
Одной из тем разговора стали итоги прямых российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле. В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «Состоялся также обмен мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров».
Путин также тепло поздравил Токаева с днем рождения. Глава Казахстана отметил, что мероприятия в Москве по случаю 80-летия Великой Победы прошли в торжественной атмосфере и вызвали позитивный отклик в мире.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.