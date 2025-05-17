Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Песков заявил о сохранении состава делегации на переговорах
В Кремле подтвердили, что российская делегация по переговорам с Украиной продолжит работу в текущем составе, а изменения не рассматриваются.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что сейчас не идет речи о каком-либо изменении состава российской делегации на переговорах с Украиной, передает ТАСС.
Представитель Кремля также пояснил, что обсуждать место и сроки следующего раунда переговоров преждевременно, так как необходимо в первую очередь выполнить достигнутые ранее договоренности в Стамбуле.
По его словам, первоочередная задача делегаций – реализовать договоренность об обмене военнопленными по схеме 1 тыс. на 1 тыс. и обменяться перечнями условий.
Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле. Вечером 14 мая он утвердил состав российской делегации, главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.