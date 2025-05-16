Дания получила четыре новых истребителя F-35 из США

ВС Дании получили четыре новых истребителя F-35 из США

Tекст: Евгения Караваева

Четыре новых истребителя F-35 прибыли в Данию из США, сообщает РИА «Новости». Всего Копенгаген заказал 27 истребителей, 15 из которых уже находятся в стране.

Еще шесть самолетов остаются в США, остальные шесть планируется поставить до конца 2026 года. Дания планирует заменить парк истребителей F-16 на F-35 на два года раньше, чем планировалось – в 2025 году вместо 2027-го.

Ранее датское радио сообщало, что это ускорит передачу F-16 Украине. Россия считает поставки вооружений этой стране «игрой с огнем» и заявляет, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для ответа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны НАТО начали разрабатывать истребитель шестого поколения для снижения зависимости от поставок американских F-35. Палестинские активисты подали в суд на Британию из-за деталей F-35.



