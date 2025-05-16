Делегации Турции, США и Украины прибыли на встречу в Стамбуле

Делегации Турции, США и Украины собрались в офисе Долмабахче в Стамбуле

Tекст: Вера Басилая

Делегации Турции, США и Украины прибыли в офис президента республики Долмабахче в Стамбуле для проведения трехсторонней встречи, передает ТАСС.

Встреча назначена на 10.45 по местному времени, которое совпадает с московским. После этого в том же месте ожидается трехсторонняя встреча России, Украины и Турции.

В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Они уже встретились со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, а также с советниками по национальной безопасности Германии, Британии и Франции, как сообщает издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники в украинской делегации.

Ранее встреча делегаций России и Украины назначена на полдень в Стамбуле.

Встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в том же городе.