Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.0 комментариев
Мирошник предупредил о возможном вооружении Киева при перемирии на месяц
Перемирие на 30 дней предоставит Киеву возможность усилить свои позиции, заявил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.
Российский дипломат считает, что краткосрочное прекращение огня даст Украине время для перегруппировки и получения нового вооружения, что приведет к обострению конфликта, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что такой шаг послужит не урегулированию, а лишь новому этапу эскалации боевых действий со стороны Украины. По словам Мирошника, перемирие даст время для возведения фортификаций, поставок вооружения и перегруппировки сил.
Дипломат отметил, что Москва не рассматривает подобный подход как шаг к мирному урегулированию. Он сравнил украинскую позицию с попыткой торга, заявив, что предложение Киева о перемирии в обмен на переговоры лишено желания прийти к долгосрочному миру.
Тем не менее, Мирошник выразил осторожную надежду, что будущие переговоры в Стамбуле могут привести к конструктивным результатам. По его словам, он надеется на появление у украинской стороны более реалистичных и исполнимых предложений.
МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.
Россия заявила, что рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, однако давить на Москву бесполезно.