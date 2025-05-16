Мирошник предупредил о возможном вооружении Киева при перемирии на месяц

Tекст: Александра Юдина

Российский дипломат считает, что краткосрочное прекращение огня даст Украине время для перегруппировки и получения нового вооружения, что приведет к обострению конфликта, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что такой шаг послужит не урегулированию, а лишь новому этапу эскалации боевых действий со стороны Украины. По словам Мирошника, перемирие даст время для возведения фортификаций, поставок вооружения и перегруппировки сил.

Дипломат отметил, что Москва не рассматривает подобный подход как шаг к мирному урегулированию. Он сравнил украинскую позицию с попыткой торга, заявив, что предложение Киева о перемирии в обмен на переговоры лишено желания прийти к долгосрочному миру.

Тем не менее, Мирошник выразил осторожную надежду, что будущие переговоры в Стамбуле могут привести к конструктивным результатам. По его словам, он надеется на появление у украинской стороны более реалистичных и исполнимых предложений.

МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

Россия заявила, что рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, однако давить на Москву бесполезно.