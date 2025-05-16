Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.0 комментариев
Мирошник сообщил о шансах достижения договоренности между Москвой и Киевом
Посол МИД Родион Мирошник отметил, что переговорные группы России и Украины могут разработать приемлемую для обеих сторон модель урегулирования ситуации.
Он заявил о наличии шансов на то, что переговорные группы России и Украины смогут найти механизм урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».
На его взгляд, группы, сформированные обеими сторонами, способны выработать модель, устраивающую Россию, Украину и международное сообщество.
Также дипломат подчеркнул, что Россия сделала все необходимое для организации переговоров в Стамбуле, включая формирование компетентной делегации и подготовку площадки для переговоров.
Он отметил, что дальнейшие действия зависят от поведения украинской делегации, которое, по его словам, остается непредсказуемым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу двух лидеров.