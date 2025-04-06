За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.6 комментариев
Число пострадавших в Хакасии из-за ветра выросло до 32 человек
В результате ураганного ветра в Хакасии количество пострадавших достигло 32 человек, среди них находится один ребенок, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Как передает ТАСС, в Хакасии из-за сильного ураганного ветра число пострадавших увеличилось до 32 человек. Министерство здравоохранения региона подтвердило, что среди пострадавших есть один ребенок.
По данным Республиканского центра медицины катастроф, все пострадавшие обратились в медицинские учреждения, подведомственные Минздраву Хакасии. Врачи диагностировали у них травмы различной степени тяжести.
Сотрудники медицинских учреждений продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае вероятной причиной назвали массовых пожаров сильный ветер , в Красноярске пенсионерка упала с балкона из-за сильного ветра, а в Иркутской области из-за ураганного ветра загорелись дома.