Число пострадавших в Хакасии из-за ветра выросло до 32 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, в Хакасии из-за сильного ураганного ветра число пострадавших увеличилось до 32 человек. Министерство здравоохранения региона подтвердило, что среди пострадавших есть один ребенок.

По данным Республиканского центра медицины катастроф, все пострадавшие обратились в медицинские учреждения, подведомственные Минздраву Хакасии. Врачи диагностировали у них травмы различной степени тяжести.

Сотрудники медицинских учреждений продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим.

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