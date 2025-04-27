Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов в Брянской области
В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников в разные промежутки времени.
В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников, атаковавших регион в разные промежутки времени.
Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью, передает ТАСС.
В Минобороны России уточнили, что атаки дронов были зафиксированы с 23:00 до 04:00 по московскому времени. Представитель ведомства сообщил: «В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Западная группировка войск за один день вывела из строя десятки украинских пунктов управления беспилотниками и станций спутниковой связи Starlink, самым эффективным оружием против дронов сейчас является дробовик, а защиту от атак беспилотников обеспечивает грамотная организация подразделений, а Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы, чтобы компенсировать нехватку дальнобойного вооружения.