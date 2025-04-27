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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения
    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика
    МИД России усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Путин отметил успех бойцов ВДВ и морпехов в Курской области
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским в Риме
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    18 комментариев
    27 апреля 2025, 07:16 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов в Брянской области

    В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников в разные промежутки времени.

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников, атаковавших регион в разные промежутки времени.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью, передает ТАСС.

    В Минобороны России уточнили, что атаки дронов были зафиксированы с 23:00 до 04:00 по московскому времени. Представитель ведомства сообщил: «В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Западная группировка войск за один день вывела из строя десятки украинских пунктов управления беспилотниками и станций спутниковой связи Starlink, самым эффективным оружием против дронов сейчас является дробовик, а защиту от атак беспилотников обеспечивает грамотная организация подразделений, а Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы, чтобы компенсировать нехватку дальнобойного вооружения.

    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    26 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

    Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

    Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    26 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, в результате подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила ФСБ России.

    Агент украинских спецслужб Игнат Кузин был задержан ФСБ России после проведения неотложных мероприятий. По информации ведомства, Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, приобрел автомобиль Volkswagen Golf, в который установил самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

    Компоненты для взрывного устройства, по данным ФСБ, были извлечены Кузиным из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Московской области. 25 апреля 2025 года устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины, после чего погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России.

    Кузин доставлен сотрудниками ФСБ в Следственный комитет России для проведения следственных действий. Уголовное дело возбуждено по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств) УК России, отмечает ведомство.

    Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.

    Коментарии (20)
    26 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Задержанный за убийство генерала Москалика агент СБУ признался в преступлении

    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный Игнат Кузин, завербованный спецслужбами Украины в апреле 2023 года, признался в установке взрывного устройства на автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, следует из видео ФСБ.

    Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса мужчины, подозреваемого в причастности к убийству генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, передает ТАСС.

    Задержанный Игнат Кузин рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами в Киевской области в апреле 2023 года.

    Кузин сообщил, что в сентябре 2023 года переехал в Москву, а в 2025 году по указанию куратора из Киева приобрел автомобиль Volkswagen Universal. Позже, по полученным координатам, он извлек из тайника видеокамеру и взрывное устройство, которое установил на заднюю часть машины.

    Самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого был убит генерал Ярослав Москалик, было собрано из тротиловых шашек, болтов и гвоздей.

    Задержанный отметил, что непосредственный подрыв машины был произведен дистанционно с Украины куратором по имени Вадим. ФСБ также показала компоненты использованной бомбы и видео задержания подозреваемого, передает РИА «Новости»

    Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.

    Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.

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    26 апреля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный скульптор Зураб Церетели, прощание с которым проходит в Тбилиси в субботу, приобрел масштаб в России, за что в Грузии должны быть признательны, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Мамрадзе, который в течение девяти лет возглавлял администрацию бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, рассказал, что экс-глава МИД СССР на посту лидера Грузии «нередко обращался к Зурабу Церетели с просьбами приложить усилия для урегулирования тех или иных вопросов в столице России, которые могли быть на пользу Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Церетели понимал, как нужно действовать непублично, он хорошо знал российскую элиту, можно сказать, был ее любимчиком, поэтому использовал свое положительное влияние во благо отношениям двух стран, – сказал глава администрации бывшего президента Грузии. – Церетели был очень старателен и в этих своих усилиях весьма эффективен. В 1990-е годы Церетели помогал кулуарно решать некоторые вопросы».

    По словам Мамрадзе, «в Грузии могут быть признательны России в том плане, что именно в этой стране Церетели обрел свой мировой масштаб».

    «Так он стал известен всему миру, его скульптуры установлены в разных странах. Можно вспомнить, что именно в Москве в 1997 году Церетели познакомился с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который отзывался о нем как о «авторитетном, влиятельном человеке», – сказал Мамрадзе.

    Эксперт отметил, что «Церетели умел создавать особую доверительную атмосферу, которая способствовала налаживаю политических контактов».

    «Примечательно, что проститься с Зурабом Церетели пришли руководители Грузии, которые отдают дань величине этой личности и его вкладу в мировое искусство», – отметил Мамрадзе.

    По словам аналитика, «трудно сказать, мог бы сегодня Церетели способствовать развитию отношений двух стран, так как война 2008 года привела к разрыву дипломатических отношений».

    «Однако очень важно, что между двумя странами сохранились гуманитарные, экономические контакты, что, безусловно, не могло бы не радовать Зураба Церетели как великого грузинского художника и скульптора, состоявшегося в России», – отметил он.

    Напомним, скульптор Зураб Церетели умер на 92-ом году жизни. В четверг гроб с его телом доставили в Тбилиси из Москвы. В субботу в церкви Иконы Божьей Матери Дидубийского пантеона Тбилиси началась церемония прощания с Церетели. Скульптора похоронят на территории Дидубийского пантеона, где покоится супруга мастера Инесса Андроникашвили.

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    26 апреля 2025, 17:11 • Новости дня
    МИД России усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    МИД России усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил сомнения в искренности посла Франции Николя де Ривьера после его интервью о перспективах отношений между Москвой и Парижем.

    Оптимистичные оценки российского-французского диалога, высказанные де Ривьером, контрастируют с публичными высказываниями официальных лиц Франции, особенно в части санкционной политики и урегулирования на Украине, заявили в МИД России, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили: «Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит».

    Напомним, 1 апреля новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию и передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко.

    Де Ривьер заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией, несмотря на существующие сложности в отношениях.

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    26 апреля 2025, 11:58 • Новости дня
    NBC News: В ЦРУ подтвердили гибель сына замглавы ведомства в боях на Украине
    NBC News: В ЦРУ подтвердили гибель сына замглавы ведомства в боях на Украине
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гибель сына заместителя директора ЦРУ США Майкла Глосса в ходе конфликта на Украине подтвердила пресс-служба ведомства, сообщил телеканал NBC News.

    Представитель ЦРУ сообщил телеканалу NBC News, что 21-летний Глосс скончался весной 2024 года, не уточнив, за какую сторону он воевал, передает ТАСС. В ЦРУ назвали смерть Майкла Глосса частным делом семьи и не вопросом национальной безопасности.

    Как отмечает The Washington Post, отец погибшего Ларри Глосс рассказал, что его сын «погиб на территории Донецкой Народной Республики, сражаясь на стороне России против Вооруженных сил Украины». Отец подчеркнул: «Для нас стало полной неожиданностью, что он был каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами». По информации семьи, свидетельство о смерти, выданное в России, указывает, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года, а похороны прошли в декабре после передачи останков родным.

    Накануне СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ на Украине.

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    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    26 апреля 2025, 17:29 • Новости дня
    Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским в Риме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о встрече в Риме с Владимиром Зеленским, во время которой украинский лидер «выразил готовность завершить вооруженный конфликт».

    Об этом сообщил сам Макрон в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». По словам французского президента, встреча с Зеленским прошла в Риме и была охарактеризована им как «очень позитивный обмен мнениями».

    Макрон подчеркнул: «Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией».

    Ранее сообщалось, что Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом «пообщался тет-а-тет» и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    26 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    При ударе США по порту Йемена пострадали три российских моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В результате авиаударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена три члена экипажа российского нефтетанкера получили различные травмы, сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир.

    Глава МИД властей в Сане Джамаль Амир сообщил, что удар был нанесен в минувшую пятницу по порту Рас-Иса, где стоял российский танкер. По его словам, трое россиян – Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин – получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    Министр уточнил, что пострадавших моряков спасла береговая охрана Йемена, после чего они были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Амир заявил, что США целенаправленно атаковали гражданское судно, чтобы помешать разгрузке нефтяного груза.

    Он также отметил, что США продолжают регулярные удары по контролируемым хуситами территориям Йемена, их целью якобы являются военные объекты. По его мнению, на деле удары наносятся по объектам, связанным с экономикой страны, что является грубым нарушением международного права.

    Ранее американские военные нанесли авиаудары по рынку в районе Фарва столицы Йемена, в результате чего погибли 12 человек и пострадали еще 30.

    Коментарии (5)
    26 апреля 2025, 15:01 • Новости дня
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу, заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун.

    По словам Чуна, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане прошла в частном порядке и была очень продуктивной, подробности переговоров будут представлены позднее, передает ТАСС.

    Зеленский назвал разговор «хорошей встречей» и подчеркнул, что она может стать исторической. По его словам, обсуждалось «полное и безусловное прекращение огня».

    Ранее итальянские СМИ сообщили о краткой продолжительности беседы, а британский телеканал Sky News отметил, что стороны договорились провести дополнительные переговоры после церемонии похорон.

    Напомним, Владимир Зеленский прибыл на траурную церемонию прощания с папой Римским Франциском в черной камуфляжной форме, что противоречит установленному этикету подобных мероприятий.

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    26 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве генерала Москалика был задержан за рубежом

    ТАСС: Подозреваемый в убийстве генерала Москалика был задержан за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика Игнат Кузин был задержан вскоре после того, как покинул территорию России, сообщили источники.

    По данным источников, Кузин был арестован на территории иностранного государства после прибытия из Москвы, передает ТАСС.

    Кузин был завербован спецслужбами Украины и уже дал признательные показания по делу об убийстве.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.

    Агент СБУ Кузин признался в совершении преступления, при этом ФСБ опубликовало видео задержания.

    Коментарии (3)
    26 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлена работа российских военных.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    Коментарии (5)
    26 апреля 2025, 19:11 • Новости дня
    Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области, что стало результатом договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что военные КНДР воевали плечом к плечу с россиянами в Курской области согласно договору о стратегическом партнерстве, вступившему в силу в декабре 2024 года, следует из ее комментария на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, участие корейских военнослужащих стало новой страницей сотрудничества российских и корейских народов, а договор позволил бойцам КНДР внести существенный вклад в освобождение региона от украинских вооруженных формирований.

    Подчеркивается, что бойцы Корейской народной армии «в одном окопе» с российскими солдатами сражались за освобождение территории области.

    Захарова подчеркнула, что пока об официальной реакции Пхеньяна на высокую оценку России действий корейских военных неизвестно. По ее словам, в Москве не сомневаются, что она окажется позитивной и будет соответствовать духу боевого братства.

    Дипломат добавила, что проявленная солидарность говорит о фактически союзническом уровне отношений между двумя странами, пишет «Комсомольская правда».

    По словам Захаровой, российская сторона уверена, что связи между Россией и КНДР будут и дальше укрепляться и развиваться в соответствии с достигнутыми между лидерами двух стран договоренностями.

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан лидерами двух стран 19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян и вступил в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами.

    Ранее Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области, а начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    Коментарии (8)
    Главное
    Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области
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    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

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    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

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    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

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    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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