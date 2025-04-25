Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Председатель правящей партии Грузии Гарибашвили решил уйти из политики
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили, ранее занимавший посты премьер-министра Грузии (дважды), а также возглавлявший министерства МВД и обороны, заявил об уходе из политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Принял решение покинуть политику», – заявил он на брифинге, пожелав правящей партии «обеспечение мира, защиту национальных ценностей, обеспечение европейского будущего страны и создания условий для мирного восстановления территориальной целостности».
Занимавший пост главы партии с февраля прошлого года, бывший премьер сообщил, что «уходит в частный сектор».
Ираклий Гарибашвили заявил, что «Грузинская мечта» сформировалась как единая и сильная политическая сила».
Он назвал учредителя и почетного председателя партии Бидзину Иванишвили «гарантом мира и стабильности в стране».
Бывший премьер назвал «спекуляциями» сведения о том, что он может уйти в оппозицию.
«Это сумасшествие, – отметил он. – Я поддерживаю Бидзину Иванишвили и его команду».