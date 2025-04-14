Лавров: В администрации США появились разумные люди

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров в интервью «Коммерсанту» рассказал о появлении в администрации США новых людей, которые занимаются улучшением взаимодействия между двумя странами. Министр подчеркнул, что эти разумные люди появились после того, как некоторые ставленники администрации Байдена были отодвинуты от дел, передает ТАСС.

Лавров отметил, что вопросы, которые они решают, касаются элементарной жизнедеятельности дипломатических миссий в обеих странах. По словам Лаврова, эти изменения в администрации США способствуют более конструктивному подходу к обсуждению двусторонних вопросов, несмотря на отсутствие разрыва дипломатических отношений между Россией и США.

В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.

Ранее президент США, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, высказал положительную оценку хода процесса.