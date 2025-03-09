Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.21 комментарий
Командование ВСУ нарастило группировку войск в районе Северска
Киевские власти усилили войска в районе Северска, используя город как логистический центр для боевиков
ВСУ усиливают группировку войск в Северске для противодействия продвижению российских сил в соседних населенных пунктах.
Командование ВСУ наращивает группировку в Северске. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, Киев с начала недели активно перебрасывает дополнительные силы в Северск. Украинские солдаты используют подвалы жилых и административных зданий для размещения, а технику прячут в складских помещениях.
Марочко отметил, что украинская сторона видит в Северске важный логистический узел. Он подчеркнул, что «наводнение» украинскими боевиками Северска связано с текущей ситуацией на фронте, где российские войска активно действуют в районах кременских лесов и Белогоровки. Российские силы также оказывают значительное давление на украинские позиции в районе Торского.
Эксперт отметил, что Северск играет роль своеобразного хаба для украинских сил, откуда они затем отправляются на передовые позиции и линии соприкосновения. Это делает город стратегически важным для украинской логистики и военных операций в регионе.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища.