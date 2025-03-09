Киевские власти усилили войска в районе Северска, используя город как логистический центр для боевиков

Tекст: Максим Попов

Командование ВСУ наращивает группировку в Северске. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, Киев с начала недели активно перебрасывает дополнительные силы в Северск. Украинские солдаты используют подвалы жилых и административных зданий для размещения, а технику прячут в складских помещениях.

Марочко отметил, что украинская сторона видит в Северске важный логистический узел. Он подчеркнул, что «наводнение» украинскими боевиками Северска связано с текущей ситуацией на фронте, где российские войска активно действуют в районах кременских лесов и Белогоровки. Российские силы также оказывают значительное давление на украинские позиции в районе Торского.

Эксперт отметил, что Северск играет роль своеобразного хаба для украинских сил, откуда они затем отправляются на передовые позиции и линии соприкосновения. Это делает город стратегически важным для украинской логистики и военных операций в регионе.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища.