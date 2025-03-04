Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах гробы французских военных с подписью «Новая униформа французских солдат на Украине».
Как написал Пушков в своем Telegram-канале, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и сегодня. На одном изз гробов надпись «Мертвец Ноэль». «Единственная удачная обложка "Шарли Эбдо"», – написал Пушков, комментируя изображение.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.