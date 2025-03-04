Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo

Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»

Tекст: Александра Юдина

Министр иностранных дел Японии назвал неприемлемым запрет на его въезд в Россию, заявив о необходимости сохранения диалога с российской стороной, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что коммуникация остается важным элементом двусторонних отношений.

Ивая заявил, что «совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», указав, что изначальной причиной японских санкций была ситуация на Украине.

Также японский министр отметил, что существует множество вопросов, требующих решения, особенно в дипломатической сфере.

Накануне Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.