Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
Захарова назвала кабинет Зеленского психбольницей из-за картин с горящим Кремлем
Спикер МИД Мария Захарова сравнила кабинет главы киевского режима Владимира Зеленского с психбольницей из-за картин с горящим Кремлем.
Это заявление Захарова сделала после того, как в журнале Time появились фотографии Зеленского на фоне картин, изображающих горящий Кремль и украинских солдат на территории России, передает ТАСС.
«Психбольница», – прокомментировала дипломат.
Ранее Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие. До этого Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот».